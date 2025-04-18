Рубио подтвердил Рютте, что США готовы отойти от мирного процесса относительно Украины, если в ближайшее время не появится четкий путь к миру

Во время телефонного разговора с генсеком НАТО Марком Рютте государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США готовы отойти от посреднических усилий в установлении мира в Украине, если в ближайшее время не появится четкий путь к миру.

Об этом говорится в заявлении Госдепа США, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время разговора Рубио проинформировал Рютте о мирном предложении, представленном в четверг, 17 апреля, украинской делегации в Париже и российским официальным лицам по телефону.

Глава американской дипломатии выразил надежду президента Трампа и Соединенных Штатов, что это предложение будет принято и приведет к прочному и длительному миру в Украине.

"Госсекретарь подчеркнул, что, хотя наша страна привержена делу прекращения войны, если в ближайшее время не появится четкий путь к миру, США отойдут от посреднических усилий в установлении мира", - сказано в заявлении.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдут из мирных переговоров по завершению войны, если одна из сторон "будет усложнять процесс".

Накануне государственный секретарь Марко Рубио сказал, что если усилия США остановить войну в Украине провалятся в течение нескольких дней, то Трампу скажут, что переговоры больше не являются жизнеспособным вариантом.

Госсекретарь США Марко Рубио "доносил позицию президента Дональда Трампа" своими заявлениями.

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