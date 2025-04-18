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Новости Мирный план Трампа Разговор Рубио с Рютте
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Рубио подтвердил Рютте, что США готовы отойти от мирного процесса относительно Украины, если в ближайшее время не появится четкий путь к миру

Марко Рубио провел разговор с генсеком НАТО

Во время телефонного разговора с генсеком НАТО Марком Рютте государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США готовы отойти от посреднических усилий в установлении мира в Украине, если в ближайшее время не появится четкий путь к миру.

Об этом говорится в заявлении Госдепа США, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время разговора Рубио проинформировал Рютте о мирном предложении, представленном в четверг, 17 апреля, украинской делегации в Париже и российским официальным лицам по телефону.

Глава американской дипломатии выразил надежду президента Трампа и Соединенных Штатов, что это предложение будет принято и приведет к прочному и длительному миру в Украине.

"Госсекретарь подчеркнул, что, хотя наша страна привержена делу прекращения войны, если в ближайшее время не появится четкий путь к миру, США отойдут от посреднических усилий в установлении мира", - сказано в заявлении.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдут из мирных переговоров по завершению войны, если одна из сторон "будет усложнять процесс".

Накануне государственный секретарь Марко Рубио сказал, что если усилия США остановить войну в Украине провалятся в течение нескольких дней, то Трампу скажут, что переговоры больше не являются жизнеспособным вариантом.

Госсекретарь США Марко Рубио "доносил позицию президента Дональда Трампа" своими заявлениями.

Читайте также: США отступят, если Украина или РФ будут усложнять завершение войны, - Трамп

Автор: 

переговоры (4939) США (26652) Рютте Марк (351) Рубио Марко (160)


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Топ комментарии
+43
Жандарм виявився з пап'є-маше...
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18.04.2025 21:02
+40
Такої ганьби в історії США ще не було. Японці натягнули в Перл-Харборі, чи спетляли із Афганістану кинувши зброю....Але ось так щоб просто добровільно взяти за щоку і заявляти що так і треба...Ну це вже взагалі.🤷
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18.04.2025 21:08
+20
Та відійдіть ви всі вже в пекло. Шобла чокнутих трампопідарасів. Це якийсь сюр. Пи₴дець.🤦
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18.04.2025 21:04
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ні у тому, ні у іншому він не буде реалізований. Вже в цьому році у відкритому доступі буде інформація про продаж американської зброї для України (не важливо хто її купить: Германія, іспанія чи Бельгія...). А можливо будуть і прямі контракти.
На росії американських грошей скоро зовсім не буде, а американцям юані і рупії не потрібні. До того ж на росії серйозно і невідворотньо наступають дефляційні процеси, тому там не до купівлі зброї.
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19.04.2025 01:19 Ответить
Який бред. Хто-небудь просив Асашай про мирні перемовини? Трампісти сами придумали собі якись мир. Українці будут битися доти на світі не зостанется жодного москаля.
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19.04.2025 01:27 Ответить
Так в посередники вас ніхто і не звав.
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19.04.2025 02:45 Ответить
Сложно чуть здесь. Если и правда все рассматривать реально, то тема мира в Украине, вопрос Европы, ЕС! Вспомним ту комедь оперетку что нам пнули либерасты Брюсселя в начале и даже сегодня в этой войне!? Такого лицемерия просто не было никогда! Ну допустим пошла война Мексики и США --- а ЕС это надо? Кому в смысле помогать или влиять?
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19.04.2025 07:43 Ответить
кацапа видало слово "лібєрасти".
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19.04.2025 08:52 Ответить
Опа ча---опять нарвался на очередного характерника! Что, наменял своих девок на ,,с сыром пырогы,,? Или бурштына намыл ведро полякам предлагая? Серь-хио Бабу-бонд? Котях прошлогодний! Привет тебе с Вятки---тюри привезти?
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19.04.2025 20:29 Ответить
Рижий старий імпотент. І позор «жандарму світу»
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19.04.2025 11:27 Ответить
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