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Новости Мирные переговоры
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Если попытки остановить войну провалятся в течение нескольких дней, то США прекратят попытки заключить мирное соглашение, - Рубио

США могут отказаться от мирных переговоров. Заявление Рубио

Государственный секретарь Марко Рубио сказал, что если усилия США остановить войну в Украине провалятся в течение нескольких дней, то Трампу скажут, что переговоры больше не являются жизнеспособным вариантом.

Об этом пишет Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

"Если обе стороны серьезно относятся к миру, мы хотим помочь, иначе мы пойдем дальше", - добавил он.

По словам Рубио, у США "другие приоритеты".

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США могут отказаться от мирных переговоров. Заявление Рубио

Автор: 

США (26652) Трамп Дональд (5214) Рубио Марко (160) война в Украине (3840)


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Топ комментарии
+42
Нє читайте правильно... Вони підуть у них інші пріоритети... Не плутайте.
Там про томагавк нічого
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18.04.2025 10:11
+40
З радістю привселюдно вибачусь, якщо це стане правдою. Але дивлячісь на те, шо ще жодної обіцянки Трамп не виконав, а вчора послав найух Ізраїль в допомозі з Іраном, то якось беруть мене сумніви...
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18.04.2025 10:13
+29
Трамп Петріота не хоче навіть продати, а ви говорите, що дасть Томагавки
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18.04.2025 10:16
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пусть на вас нападут,убьют сотни тысяч ваших граждан а вы будете просить у врага мирного соглашения!урод и трампиский имбецил!
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18.04.2025 13:22 Ответить
От і уся суть трампонів - не виходить, ну й ладно, замість того щоб змінювати підхід до проблеми аби здійснити бажане!!!
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18.04.2025 13:29 Ответить
від "Закінчу війну за 24 години", до " Ну нє шмогла я, нє шмогла!" Трампона пройшло 100 днів. П*здабол і імпотент кінчений, гірше за Зельца.
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18.04.2025 13:54 Ответить
Владимир Зеленский https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelensky-donbas/30570561.html ПООБЕЩАЛ закончить войну на Донбассе к декабрю 2020 года - в фильме о годовщине своего президентства.

https://www.radiosvoboda.org/a/30576487.html

Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что ДАЕТ СЕБЕ год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.

https://babel.ua/ru/texts/56134-vladimir-zelenskiy-obeshchal-zakonchit-voynu-na-donbasse-za-god-do-konca-2020-go-voyna-prodolzhaetsya-no-koe-chto-sdelat-udalos-vot-korotkiy-spisok

Чим ЗЄ відрвзняється від Трампа?
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18.04.2025 19:01 Ответить
Нічим. Це якось виправдовує триндьож трампа, в тому числі завдяки якому він виграв ті всраті вибори минулого року?
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18.04.2025 20:49 Ответить
А хто сказав, що виправдовує?
Питання - чим ЗЄ відрізняється від Трампа.
Обидва кловани
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22.04.2025 12:05 Ответить
О, скільки подоляцької та нафронтницької ботні в стрічці повилазило...
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18.04.2025 14:01 Ответить
Ураааа!! Нарешті морські дрони можно буде законно продати єменськім хуситам для ударів по авіаносних группах трампогандона. Америкосам треба зробити льодяний душ, зажерлися обравши баригу рекетира. Вони ніяки не лідери світу, геть з дороги!
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18.04.2025 14:25 Ответить
Іди в сраку. Не транслюй образ трампогандона на всіх американців. Воно здохне, а нашим народам жити. Дружина знайомого (біженці) в США влаштувалась працювати в пекарню-магазин. Власник з працівниками, оголосили що всю виручку і зарплати за суботній день перерахують в фонд допомоги Україні. Звичайний денний виторг пекарні був 10-12 тис дол. В суботу скупитись приїхало ледь не все місто, працівники ледь падали з ніг - виручка склала 120 тис дол.
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18.04.2025 17:30 Ответить
це виняток
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19.04.2025 01:22 Ответить
Не виняток. Сусідка в минулому році літала до сина (вчений, працює в штатах по запрошенню), місто більше мільйона населення, на будинках всюди поряд з американськими українські прапори. В Техасі трампісти навіть протягнули указ і призначили штрафи, щоб змусити людей познімати українські прапори перед передвиборчим приїздом Трампа, бо його плакатів за ними не було видно.
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19.04.2025 21:49 Ответить
Схоже часи справжніх американців з "яйцями" таки минули (останнім мабуть був покійний Маккейн).Настали часи сцикливих дівуль типу обами та байдена і тупих клоунів,типу чубатого ідіота з позолоченим рилом.
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18.04.2025 14:26 Ответить
І тупого зеленого клоуна
Обоє рябоє
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22.04.2025 09:56 Ответить
Готові жити при *********** окупації і труситись кожного дня від страху десь в погребі ? Кожного дня чекаючи, що якийсь татарин або бурят, або простий кацап кине тобі гранату, або витягне на подвір*я і згвалтує з корєшами в неприродний спосіб? Затям собі, дурепище, що кацапська окупація дорівнює геноциду. Надієшся, що драпонеш під крилечка Трумпа?
Надійся, ага
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18.04.2025 14:57 Ответить
Ай, молодці які! Оце я розумію -- СУПЕРдержава Америка! Оце - один з полюсів свтового устрою!
Браво! Молодці!
Дебіли, б...дь.
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18.04.2025 15:48 Ответить
Зелене падло та кремлівське ***** лише перехрестяться. Перший продовже собі безстроково та безкарно нищити Україну з середини, вибудовуючи "країну мрій зелідОра" - авторитарний аналог бєларусі, а другий продовже нищити Україну зовні.
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18.04.2025 15:54 Ответить
Точка зору, ФБ Vadym Denysenko

Миру не досягнути. Логіка подальших дій Трампа
З великою долею імовірності, переговори остаточно зірвані. Але наша подальша доля все одно, великою мірою залежатиме від позиції Президента США. Тому нам потрібно спробувати зрозуміти його логіку.
Отже, що думає Трамп?
1. Винні обидві сторони. Кожен, правда, винен по-своєму. Щодо нас, то заява Уіткофа про території, якими не хоче ділитися Україна, з однієї сторони слабка (ділитися територіями не хоче ніхто в світі). З іншої - важливо те, що попри риторику, нас ніхто не змушував підписувати такий документ. А можливість у США є.
2. При цьому росіяни не отримали і не отримають жодної поступки, бо не підписали перемирʼя. Санкції будуть діяти і я не виключаю, що вони будуть посилюватися. Паралельно, країни Перської затоки почали гру на пониження ціни нафти і розширення свого експорту. це головний наслідок торгових воєн, які розпочав Трамп.
3. Думаю, що угода про наші надра передбачає продовження воєнно-технічної допомоги зі сторони США, а це надважливо зараз. Єдине, на чому зараз варто наголосити, так це на тому, що найтупіша риторика, яку зараз чую, це слова, що Трамп провалив переговори. Нам вигідно говорити, що переговори зірвав Путін. Але антиамериканізм (антитрампізм) часто перемагає здоровий глузд при зовнішній комунікації.
4. Тепер, практично остаточно, можна говорити, що переговори США-ЄС-Украіна стають самими важливими для нас (лінк на попередній допис, де було багато про це написано, буде в коментарях). Зараз тільки наведу цитату з цього допису: Трамп зараз веде супер складну гру з ЄС. Тема домовленостей - обнулення мит і замовлення в 300 млрд дол на зброю зі США. По суті - це відповідь на майже дзеркальні пропозиції з Китаю. Програш в цих переговорах - це перемога Пекіна в геополітичній битві за Європу. А саме це є головною війною світу, як би це неприємно не було для нас. Перемога в переговорах - це створення зони вільної торгівлі США, ЄС, а в майбутньому ще Японія, Пд. Корея, Австралія і Британія. Простіше кажучи , всього найбагатшого світу. Ці переговори триватимуть кілька місяців. Ми лише на старті цього процесу. Але повторюся - це головна геополітична гра світу.
5. Паралельно США готуються до переговорів з Китаєм. Поки незрозумілі навіть контури цих переговорів. Але вони, з певною долею імовірності, стануть прологом до наступного раунду переговорів по нашій війні. І цей раунд настане наприкінці 2025-на початку 2026 року.
Зараз нам потрібно готуватися до надскладного воєнного літа. Путін ставить на це літо, як Гітлер на вундерваффе. І попри економічні негаразди і економічну кризу, яка може наступити, якщо нафта триматиметься на нинішньому рівні наступні 4-6 місяців, Путін зараз покладе багато чого на наступ. А нам просто потрібно вийти із виборчої логіки дій і риторики. Хоча це із розряду фантастики.
І саме останнє. Трамп залишив собі 5-7 днів для спроби переламати позицію Путіна. Попри наднизьку вірогідність такого сценарію, все ж мінімальне вікно можливостей є.
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18.04.2025 16:09 Ответить
Це така тактика хвиль від різних високих посадовців озвучувати різне протилежне. Протягом декількох днів-тижня ніяких рухів не буде. Бо документ про копалини не підписаний. Після підписання вже вийдуть на фінальний трек перемовин о заморозці.
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18.04.2025 16:13 Ответить
и какой смысл агрессору завершать войну? если он по сути добился такого тактического успеха. США умывают руки, и не собираются дальше поддерживать Украину, это то, чего агрессор так упорно добивался. А благодаря этой команде, по сути это неоценимая помощь врагу. Зачем им мир? Тем более, когда такое преимущество само собой порисовалось
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18.04.2025 16:17 Ответить
Вот чего, США так стремяться переломать Украину, армии РФ уже начались бунтьі, как пример в Херсонской обл.в 80 бригаде, а єта ситуация молниеностная, все там надеются что США дожмут Зеленского, а здесь нужно наоборот, что бьі как пример нам дали оружие и на месяц потянуть, уверен что там нервьі не вьідержат, РФ армия как армия Рос. империи 1917 года, кто продержится тот и победит!!!!!
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18.04.2025 16:34 Ответить
Вітаю шановне товариство! А що хтось думав та сподівався на щось інше? У мене особисто виникає тільки одне питання: а що агент фсб "товарищ Краснов", він же президент США - Трамп, не виконує своїх обов`язків перед кремлівським педофілом - *уйлом по примушенню капітулювати Україну перед мразотною кацапією? То він же дуже ризикує, що його досьє та вся його нечистоплотна діяльність за часів свого бізнесменства спливе на поверхню та може стати доступною пересічному американцю. Залишається одне: запасаємось попкорном, далі буде.
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18.04.2025 17:08 Ответить
Цирк якийсь . Погрожують вийти з переговорів які самі ж і почали .
Ніхто ж не просив , це була ініціатива іржавого .
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18.04.2025 17:46 Ответить
тaк что выходит, копaлыны отдaй и воюйте дaльше сaми зa теперь уже aмерикaнские копaлыны?
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18.04.2025 17:50 Ответить
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18.04.2025 18:48 Ответить
Це означає, що вони просто почнуть торгувати з Рашею. От і все.
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18.04.2025 19:07 Ответить
"то США припинять спроби укласти мирну угоду" - оце єдина правда, яку видали трампісти за весь час. І шидше всього так воно і станеться
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18.04.2025 19:46 Ответить
Хто вас взагалі просив про це??? Якщо ви були нашими союзниками - ви мали виконувати союзницькі зобов'язання до повної перемоги над ворогом. А тепер ви х..й зна що.
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18.04.2025 20:26 Ответить
З трампом все було зрозуміло ще до виборів, питання в тому - а це чубате дурило справді хоче зайнятися тими самими "іншими пріоритетами"? Китай, якщо сша дійсно збираються ним "зайняться", може у відповідь таких ляпасів надавать, що в трампа чубчік за межі Сонячної системи улетить з 10ю космічною. Якщо він з кацапами так обійсравсь, куди воно ще там пробує всунутися...
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18.04.2025 20:54 Ответить
Якщо не вийде,приступайте до ліквідації путлерівщини в цілому.
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18.04.2025 21:14 Ответить
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