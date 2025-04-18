Если попытки остановить войну провалятся в течение нескольких дней, то США прекратят попытки заключить мирное соглашение, - Рубио

Государственный секретарь Марко Рубио сказал, что если усилия США остановить войну в Украине провалятся в течение нескольких дней, то Трампу скажут, что переговоры больше не являются жизнеспособным вариантом.

Об этом пишет Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

"Если обе стороны серьезно относятся к миру, мы хотим помочь, иначе мы пойдем дальше", - добавил он.

По словам Рубио, у США "другие приоритеты".

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