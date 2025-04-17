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Новости Визит Рубио и Виткоффа в Париж Разговор Рубио и Лаврова
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Рубио поговорил с Лавровым после визита во Францию

Марко Рубио

Состоялся первый разговор между руководителем Государственного департамента США Марком Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Отмечается, что Рубио передал Лаврову "то же послание, которое американские представители передали украинской делегации и европейским союзникам в Париже: президент Трамп и Соединенные Штаты хотят, чтобы эта война закончилась, и представили всем сторонам контуры прочного и длительного мира".

"Положительное восприятие американского предложения в Париже показывает, что мир возможен, если все стороны будут стремиться к достижению соглашения", - заявили в Госдепе.

По сообщению российской стороны, во время разговора госсекретарь рассказал Лаврову о контактах делегации США в Париже "с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран".

Читайте: Келлог встретился с делегацией Украины в Париже: Продуктивная встреча для завершения войны. ФОТО

"Было подчеркнуто, что упомянутые контакты состоялись в русле тематики консультаций, происходящих между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу" Путина с посланником президента США Стивом Уиткоффом, добавили в Москве.

Лавров, если верить сообщению МИД России, снова повторил пропагандистское клише об "устранении первопричин украинского кризиса".

"Министр и госсекретарь договорились поддерживать оперативную связь, в частности в свете запланированных американцами и европейцами встреч с украинской стороной на следующей неделе", - добавили в российском ведомстве.

Ранее Politico писало, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф на этой неделе отправятся в Париж для переговоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубио о цели визита в Париж: найти реальные практические решения для прекращения российско-украинской войны

Автор: 

Лавров Сергей (2295) Рубио Марко (159)


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Топ комментарии
+6
1. Раша хоче забрати 4 області, і одразу напасти на одеську область.
а взагалі ціль раши- контроль над Черним морем, Босфором і Дарданеллами
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17.04.2025 23:32
+5
Не розмова а доклад.
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17.04.2025 23:30
+3
Ці балачки ні до чого - скотиняка сказав - не буде України - не буде прблем
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17.04.2025 23:34
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Два коня порозмовляли поржали
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17.04.2025 23:29 Ответить
Не розмова а доклад.
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17.04.2025 23:30 Ответить
Якщо рубіо поговорив з лавровим, то трумпові по губах поводив тоді хто?
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17.04.2025 23:30 Ответить
1. Ми почуємо відповідь від РФ на пропозицію про припинення вогню на цьому тижні, і після цього ми ухвалимо рішення... Джерело: https://censor.net/ua/n3547435

2. США та РФ не домовляться щодо припинення вогню в Україні до 20 квітня, - перший заступник постпреда РФ при ООН Полянський Джерело: https://censor.net/ua/n3546604

Висновок: трумп-таки комусь відсмоктав!
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17.04.2025 23:34 Ответить
1. Раша хоче забрати 4 області, і одразу напасти на одеську область.
а взагалі ціль раши- контроль над Черним морем, Босфором і Дарданеллами
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17.04.2025 23:32 Ответить
2. Хтось пояснить чому роблять нові дороги від кордону Білорусі і до головної магістралі Киів-Чоп ? Щось це нагадує будівництво доріг для оркотанків з кордону раши. Досі нема звіту від спецслужб - хто дав команди тоді у 2022 готувати дороги для танків.
І ОСЬ ЗНОВУ БУДУЮТЬ ДОРОГИ від Білорусі до головної магістралі
МАБУТЬ хочуть щоб раша перекрила доставку зброї до Київа
‼️а ось ГОЛОВНА дорога до кордону з ЕС У ЗАКАРПАТТІ В ЯМАХ . А якись сільські дороги коло Білорусі з гарним покриттям - мабуть щоб кацапи швидко своїх вбивц до Київа доставили
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17.04.2025 23:39 Ответить
Дорога Київ-Чоп в Закарпатській обл це щось,як у 90 роки-ями ями
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18.04.2025 02:14 Ответить
Так. Так якись вумники із уряду та ОПУ шо напередодні 2022 року активно робили дороги на східному кордоні України ( для російських танків) І ЧХАТИ ХОТІЛИ НА ШЛЯХ ДО ЕС. Так і сьогодні підозріло роблять дороги від Білорусі до головной магістралі І ЧХАТИ ХОТІЛИ НА ШЛЯХ ДО ЕВРОПИ
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18.04.2025 02:21 Ответить
За всю історію цивілізації,
ще жодна нація не заплатила
таку страшну ціну за будівництво доріг...
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18.04.2025 06:01 Ответить
Ці балачки ні до чого - скотиняка сказав - не буде України - не буде прблем
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17.04.2025 23:34 Ответить
Лавров вже не головний Кінь дипломатії як й Рубіо... Чи Віткоффа відсторонили з отим київським неЛавровим ?
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17.04.2025 23:35 Ответить
Мир можливий, якщо раша припинить війну, яку почала.
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17.04.2025 23:37 Ответить
Якщо раша самоліквідується на тисячі шматків
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17.04.2025 23:40 Ответить
Разговаривать с конем это зашквар.
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18.04.2025 00:00 Ответить
Рубіо завше занурений у споглядальний стан "дзен" і тому нагадує віслючка Іа.
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18.04.2025 00:00 Ответить
Отчитался)
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18.04.2025 00:12 Ответить
Рубіо відзвітував?
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18.04.2025 00:25 Ответить
Та насрать що там рубійо *********. Нема ніякого сенсу в цьому мявкотинні. Вони повинні трумпу доповісти, що все гаразд і йде по плану . То хай докладають свої нікчемні зусилля.
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18.04.2025 00:35 Ответить
И оседлал ковбой того жеребца, но это не та сказонька в тутешней истории... Будет битва между не КГБ и цру, а легонько за столом,ВСЕБЯЛЮБИМЫХНАДВОИХ, и, за здоровый образ жизни,без оглядки, налив стакан не первый: вдруг - весь мир людей, окажется *******...
Всё ОКей?
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18.04.2025 03:25 Ответить
В що перетворилась країна яка вважалас оплотом демократії ,голосування в ООН з маргеналами в підтримку фашиського режиму рф ,ось в що рудий клоун перетворив могутню країну.
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18.04.2025 06:46 Ответить
Конюшня недоговороздатна
Це не лікується, передайте рудому
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18.04.2025 07:03 Ответить
Як з конякою можна говорити?
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18.04.2025 09:56 Ответить
Оперуйте іменами правильно: "Кобиляча Морда". А то ображаєте справжнього друга українського козака - коника!
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18.04.2025 15:30 Ответить
 
 