Рубио поговорил с Лавровым после визита во Францию
Состоялся первый разговор между руководителем Государственного департамента США Марком Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Отмечается, что Рубио передал Лаврову "то же послание, которое американские представители передали украинской делегации и европейским союзникам в Париже: президент Трамп и Соединенные Штаты хотят, чтобы эта война закончилась, и представили всем сторонам контуры прочного и длительного мира".
"Положительное восприятие американского предложения в Париже показывает, что мир возможен, если все стороны будут стремиться к достижению соглашения", - заявили в Госдепе.
По сообщению российской стороны, во время разговора госсекретарь рассказал Лаврову о контактах делегации США в Париже "с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран".
"Было подчеркнуто, что упомянутые контакты состоялись в русле тематики консультаций, происходящих между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу" Путина с посланником президента США Стивом Уиткоффом, добавили в Москве.
Лавров, если верить сообщению МИД России, снова повторил пропагандистское клише об "устранении первопричин украинского кризиса".
"Министр и госсекретарь договорились поддерживать оперативную связь, в частности в свете запланированных американцами и европейцами встреч с украинской стороной на следующей неделе", - добавили в российском ведомстве.
Ранее Politico писало, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф на этой неделе отправятся в Париж для переговоров.
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2. США та РФ не домовляться щодо припинення вогню в Україні до 20 квітня, - перший заступник постпреда РФ при ООН Полянський Джерело: https://censor.net/ua/n3546604
Висновок: трумп-таки комусь відсмоктав!
а взагалі ціль раши- контроль над Черним морем, Босфором і Дарданеллами
І ОСЬ ЗНОВУ БУДУЮТЬ ДОРОГИ від Білорусі до головної магістралі
МАБУТЬ хочуть щоб раша перекрила доставку зброї до Київа
‼️а ось ГОЛОВНА дорога до кордону з ЕС У ЗАКАРПАТТІ В ЯМАХ . А якись сільські дороги коло Білорусі з гарним покриттям - мабуть щоб кацапи швидко своїх вбивц до Київа доставили
ще жодна нація не заплатила
таку страшну ціну за будівництво доріг...
Всё ОКей?
Це не лікується, передайте рудому