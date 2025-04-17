Рубио поговорил с Лавровым после визита во Францию

Состоялся первый разговор между руководителем Государственного департамента США Марком Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Отмечается, что Рубио передал Лаврову "то же послание, которое американские представители передали украинской делегации и европейским союзникам в Париже: президент Трамп и Соединенные Штаты хотят, чтобы эта война закончилась, и представили всем сторонам контуры прочного и длительного мира".

"Положительное восприятие американского предложения в Париже показывает, что мир возможен, если все стороны будут стремиться к достижению соглашения", - заявили в Госдепе.

По сообщению российской стороны, во время разговора госсекретарь рассказал Лаврову о контактах делегации США в Париже "с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран".

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"Было подчеркнуто, что упомянутые контакты состоялись в русле тематики консультаций, происходящих между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу" Путина с посланником президента США Стивом Уиткоффом, добавили в Москве.

Лавров, если верить сообщению МИД России, снова повторил пропагандистское клише об "устранении первопричин украинского кризиса".

"Министр и госсекретарь договорились поддерживать оперативную связь, в частности в свете запланированных американцами и европейцами встреч с украинской стороной на следующей неделе", - добавили в российском ведомстве.

Ранее Politico писало, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф на этой неделе отправятся в Париж для переговоров.

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