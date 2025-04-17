РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4654 посетителя онлайн
Новости Фото Коалиция желающих Визит Рубио и Виткоффа в Париж
3 469 28

Келлог встретился с делегацией Украины в Париже: Продуктивная встреча для завершения войны. ФОТО

17 апреля специальный представитель США по войне в Украине Кит Келлог встретился с министром обороны Рустемом Умеровым и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Об этом он сообщил в рамках своего визита в столицу Франции, информирует Цензор.НЕТ.

"Рад был встретиться в Париже с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым. Очень продуктивные встречи в Елисейском дворце в рамках усилий, направленных на прекращение украинско-российской войны", - заявил Келлог.

Представители Украины пока не комментировали встречу с Келлогом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация встретилась с представителями "Коалиции желающих": обсудили прекращение огня и гарантии безопасности. ФОТОрепортаж

Кэллог встретился с Умеровым и Ермаком в Париже

Ранее Умеров сообщил о первой встрече в Париже - с представителями стран "Коалиции желающих".

В ней, по его словам, приняли участие советник по национальной безопасности президента Франции Эмманюэль Бонн, советник премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл и советник канцлера Германии Йенс Плетнер.

Ранее Politico писало, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф на этой неделе отправятся в Париж для переговоров.

Впоследствии Госдеп подтвердил их визит.

Известно, что глава ОП Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров уже прибыли в Париж, где ожидаются встречи с представителями США.

Также читайте: Зеленский поговорил с Макроном после визита Рубио и Уиткоффа в Париж

Автор: 

Ермак Андрей (1262) Умеров Рустем (525) Кит Келлог (118)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
Ви хотіли написати «кротів»?
показать весь комментарий
17.04.2025 22:23
+4
Результат зустрічі цих двох мудаків - фото.
показать весь комментарий
17.04.2025 22:16
+4
Взяли старого в "коробочку"
показать весь комментарий
17.04.2025 22:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо за мордовороти?
показать весь комментарий
17.04.2025 22:13 Ответить
Взяли старого в "коробочку"
показать весь комментарий
17.04.2025 22:18 Ответить
який "модельєр" їх одягає ???
показать весь комментарий
17.04.2025 22:28 Ответить
Мабуть прикид від Кардена
показать весь комментарий
17.04.2025 22:35 Ответить
Обʼїли старого
показать весь комментарий
18.04.2025 08:00 Ответить
Результат зустрічі цих двох мудаків - фото.
показать весь комментарий
17.04.2025 22:16 Ответить
Він як миша серед двох котів.
показать весь комментарий
17.04.2025 22:18 Ответить
Ви хотіли написати «кротів»?
показать весь комментарий
17.04.2025 22:23 Ответить
Про це забув написати.
показать весь комментарий
17.04.2025 22:31 Ответить
Просто зараз незрозуміло чий крот сам пан Келлог.
показать весь комментарий
17.04.2025 22:32 Ответить
а з Єрмака шоп? - верх-Харя йогом а хвігура якогось дипломата ? Й ПРитому, де вин засмаг- на офшорних краях? Розрулював сунудуки між парочкою та Скумбрією перед втечею?
показать весь комментарий
17.04.2025 22:19 Ответить
У нього велий дипломатичний стаж: важко було об'єднувати ларьки під свй гаманець свій вплив, а ще важще - домовлятися з конкурентами за столом перемовин на стілці. Так що там досвіду дипломатичної роботи - велика гора прірва, наповнена лайном з дев'яностих (іншого вони не знають і знати не хочуть).
показать весь комментарий
17.04.2025 22:26 Ответить
Келлог на відміну від Віткоффа має здоровий глузд...
показать весь комментарий
17.04.2025 22:20 Ответить
Зєлєбобіки, хто з вас голосував за дєрьмака?

Нагадую ваше ж: "якщо щось піде не так - ми його знесем!". То зносіть, чого чекаєте? Дєрьмак - не Президент (або Президент, якщо "всі ми Президенти"), навіть не державний службовець! "Нанесення тяжких тілесних ушкоджень" може бути кваліфіковано як "побутова сварка", якщо разом ще й Татарова відгамселите
показать весь комментарий
17.04.2025 22:21 Ответить
без дЄрмака ніхто і нікуди...
Карти Козирі в рукаві!!!
показать весь комментарий
17.04.2025 22:21 Ответить
Моргунов, Віцин,Нікулін
показать весь комментарий
17.04.2025 22:22 Ответить
Хто кого тримає? Козир дЄрмака, чи Зе завгоспа?
показать весь комментарий
17.04.2025 22:27 Ответить
У мене таке враження, що у представників Трампа і зустріч з граблями була б продуктивною та гарною.

Доречі, Єрмак не набагато кращий за граблі. Той ще димломат та політик...

П.С. Цікаво скільки коштувала фотка.
показать весь комментарий
17.04.2025 22:24 Ответить
Який закон України надає такі повноваження єрмаку?
показать весь комментарий
17.04.2025 22:24 Ответить
те.про що домовляються від імені України "не українці" вартує теж саме.що вартуваЛА ДЛЯ УКРАЇНИ БУДАПЕШТСЬКА БРЕХНЯ....Повноважень про щось домовлятися -і щось підписувати від імені України - нуль цілих куй десятих
показать весь комментарий
17.04.2025 22:24 Ответить
Фотка из 90х...
показать весь комментарий
17.04.2025 22:29 Ответить
З приводу чого ці троє *********??
показать весь комментарий
17.04.2025 22:32 Ответить
Дідусь в окулярах більше схожий на українця
показать весь комментарий
17.04.2025 22:39 Ответить
Підозрюю, що це "повідомлення" для Меган (доньки), яка трохи переживає за батька, щоб він не опинився "не на тій стороні".
показать весь комментарий
17.04.2025 22:43 Ответить
В мене останній місяць виникає конспірологічна підозра чому Єрмака, на відміну від інших українських владних ,,барбудос,, одягають у європейский піджак. Щоб це мало означати?
показать весь комментарий
17.04.2025 22:59 Ответить
Ліворуч від Келлога Шрек-2, а праворуч - Фантомас?
показать весь комментарий
17.04.2025 23:29 Ответить
скільки та чим заплатила Україна за фотосесію дермаків?
показать весь комментарий
18.04.2025 06:06 Ответить
Костюм!
показать весь комментарий
18.04.2025 07:10 Ответить
 
 