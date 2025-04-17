Келлог встретился с делегацией Украины в Париже: Продуктивная встреча для завершения войны. ФОТО

17 апреля специальный представитель США по войне в Украине Кит Келлог встретился с министром обороны Рустемом Умеровым и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Об этом он сообщил в рамках своего визита в столицу Франции, информирует Цензор.НЕТ.

"Рад был встретиться в Париже с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым. Очень продуктивные встречи в Елисейском дворце в рамках усилий, направленных на прекращение украинско-российской войны", - заявил Келлог.

Представители Украины пока не комментировали встречу с Келлогом.

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Ранее Умеров сообщил о первой встрече в Париже - с представителями стран "Коалиции желающих".

В ней, по его словам, приняли участие советник по национальной безопасности президента Франции Эмманюэль Бонн, советник премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл и советник канцлера Германии Йенс Плетнер.

Ранее Politico писало, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф на этой неделе отправятся в Париж для переговоров.

Впоследствии Госдеп подтвердил их визит.

Известно, что глава ОП Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров уже прибыли в Париж, где ожидаются встречи с представителями США.

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