Келлог встретился с делегацией Украины в Париже: Продуктивная встреча для завершения войны. ФОТО
17 апреля специальный представитель США по войне в Украине Кит Келлог встретился с министром обороны Рустемом Умеровым и главой Офиса президента Андреем Ермаком.
Об этом он сообщил в рамках своего визита в столицу Франции, информирует Цензор.НЕТ.
"Рад был встретиться в Париже с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым. Очень продуктивные встречи в Елисейском дворце в рамках усилий, направленных на прекращение украинско-российской войны", - заявил Келлог.
Представители Украины пока не комментировали встречу с Келлогом.
Ранее Умеров сообщил о первой встрече в Париже - с представителями стран "Коалиции желающих".
В ней, по его словам, приняли участие советник по национальной безопасности президента Франции Эмманюэль Бонн, советник премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл и советник канцлера Германии Йенс Плетнер.
Ранее Politico писало, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф на этой неделе отправятся в Париж для переговоров.
Впоследствии Госдеп подтвердил их визит.
Известно, что глава ОП Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров уже прибыли в Париж, где ожидаются встречи с представителями США.
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свй гаманецьсвій вплив, а ще важще - домовлятися з конкурентами за столом перемовинна стілці. Так що там досвіду дипломатичної роботи - велика горапрірва, наповнена лайном з дев'яностих (іншого вони не знають і знати не хочуть).
Нагадую ваше ж: "якщо щось піде не так - ми його знесем!". То зносіть, чого чекаєте? Дєрьмак - не Президент (або Президент, якщо "всі ми Президенти"), навіть не державний службовець! "Нанесення тяжких тілесних ушкоджень" може бути кваліфіковано як "побутова сварка", якщо разом ще й Татарова відгамселите
КартиКозирі в рукаві!!!
Доречі, Єрмак не набагато кращий за граблі. Той ще димломат та політик...
П.С. Цікаво скільки коштувала фотка.