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Новости Фото Коалиция желающих
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Украинская делегация встретилась с представителями "Коалиции желающих": обсудили прекращение огня и гарантии безопасности. ФОТОрепортаж

Представители делегации Украины провели в Париже встречу по прекращению огня и гарантий безопасности с представителями стран "Коалиции желающих".

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

Во встрече приняли участие глава ОП Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британия и Франция готовят для Трампа план развертывания контингента "Коалиции желающих" в Украине, - Bloomberg

"Со стороны наших партнеров во встрече приняли участие советник по национальной безопасности Президента Франции Эммануэль Бонн, советник Премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл и советник Федерального Канцлера Германии Йенс Плетнер.

Обсудили дальнейшие шаги для достижения справедливого и устойчивого мира. В частности, скоординировали позиции по реализации полного прекращения огня, привлечения многонационального военного контингента и создания эффективной архитектуры безопасности для нашей страны", - говорится в сообщении.

В данное время работа над гарантиями безопасности продолжается.

Наш приоритет - результат, который будет гарантировать надежный мир для Украины и украинцев", - подытожил министр обороны.

Делегация Украины провела встречу в Париже с коалицией желающих
Делегация Украины провела встречу в Париже с коалицией желающих
Делегация Украины провела встречу в Париже с коалицией желающих

Также читайте: Около шести стран готовы отправить военный контингент в Украину, - AFP

Ранее Politico писало, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф на этой неделе отправятся в Париж для переговоров.

Впоследствии Госдеп подтвердил их визит.

Известно, что глава ОП Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров уже прибыли в Париж, где ожидаются встречи с представителями США.

Также читайте: Присутствие "Коалиции желающих" в Украине является элементом гарантий безопасности, - Зеленский

Делегация Украины провела встречу в Париже с коалицией желающих

Автор: 

Париж (421) Сибига Андрей (396) Ермак Андрей (1262) Умеров Рустем (525)


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Топ комментарии
+5
І їно з нашой сторони три порося, звиняйте, три ЗЕлених свині.
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17.04.2025 14:35
+2
От заради цієї фотки Єрмака туди і послали. Дипломат!!!
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17.04.2025 14:43
+2
А тобі норм мармиза уїбана що під час Майдану наймав тітушню і торгував МАФами?
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17.04.2025 14:44
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Правила форума Совет форумчан
І їно з нашой сторони три порося, звиняйте, три ЗЕлених свині.
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17.04.2025 14:35 Ответить
Делегація охочих по п*здіти і нічого іншого
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17.04.2025 14:35 Ответить
Ну і морди у наших "очільників"! Тьфу!
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17.04.2025 14:36 Ответить
мабуть, раніше ти про "вдягніть костюми" писав?
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17.04.2025 14:39 Ответить
А тобі норм мармиза уїбана що під час Майдану наймав тітушню і торгував МАФами?
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17.04.2025 14:44 Ответить
мені важливо хто що робить зараз
мене нудить від мармиз що з часів майдану лише скиглили в чатах
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17.04.2025 14:58 Ответить
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17.04.2025 14:47 Ответить
Как корабль назовете так он и поплывет.
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17.04.2025 14:38 Ответить
От заради цієї фотки Єрмака туди і послали. Дипломат!!!
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17.04.2025 14:43 Ответить
Який в нас президент гарний
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17.04.2025 14:47 Ответить
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17.04.2025 14:49 Ответить
Чому ця українська делегація виглядає надмірно повною? 🤔
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17.04.2025 14:54 Ответить
Я б подивилась на Вас - коли їсти одну мівіну
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17.04.2025 14:58 Ответить
Бідні хлопці 🤣🤣🤣
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17.04.2025 15:02 Ответить
Типичные украинцы))
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17.04.2025 15:15 Ответить
що всього два костюма в опі? чи узбеку по розміру не знайшли? требе було в коливана позичити
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17.04.2025 15:24 Ответить


"Новая партия старушек? - спросил Остап.

- Это сироты, - ответил Альхен, выжимая плечом инспектора из кухни..."
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17.04.2025 16:38 Ответить
Коаліція охочих навіть гидко звучить. Нагадує коаліцію дуже і дуже занепокоєних. Це ж було вже
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17.04.2025 17:34 Ответить
 
 