Украинская делегация встретилась с представителями "Коалиции желающих": обсудили прекращение огня и гарантии безопасности. ФОТОрепортаж

Представители делегации Украины провели в Париже встречу по прекращению огня и гарантий безопасности с представителями стран "Коалиции желающих".

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

Во встрече приняли участие глава ОП Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров.

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"Со стороны наших партнеров во встрече приняли участие советник по национальной безопасности Президента Франции Эммануэль Бонн, советник Премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл и советник Федерального Канцлера Германии Йенс Плетнер.



Обсудили дальнейшие шаги для достижения справедливого и устойчивого мира. В частности, скоординировали позиции по реализации полного прекращения огня, привлечения многонационального военного контингента и создания эффективной архитектуры безопасности для нашей страны", - говорится в сообщении.

В данное время работа над гарантиями безопасности продолжается.

Наш приоритет - результат, который будет гарантировать надежный мир для Украины и украинцев", - подытожил министр обороны.







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Ранее Politico писало, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф на этой неделе отправятся в Париж для переговоров.

Впоследствии Госдеп подтвердил их визит.

Известно, что глава ОП Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров уже прибыли в Париж, где ожидаются встречи с представителями США.

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