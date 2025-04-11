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Новости Коалиция желающих
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Британия и Франция готовят для Трампа план развертывания контингента "Коалиции желающих" в Украине, - Bloomberg

заседание в Брюсселе

Великобритания и Франция планируют в течение нескольких недель представить президенту США Дональду Трампу комплексный план послевоенных "сил успокоения" в Украине.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

11 апреля министр обороны Великобритании Джон Гили и его французский коллега Себастьен Лекорню заявили, что в течение следующих двух недель военные имеют целью доработать детали того, как возглавляемая Европой "Коалиция желающих" поможет обеспечить безопасность Украины, а также восстановить ее силы.

Они надеются, что это продемонстрирует, что Европа серьезно настроена на выделение собственных ресурсов для послевоенного будущего Украины, и убедит президента США обеспечить "защиту" в виде военно-воздушных сил, надзора за границей и разведки, заявили источники на условиях анонимности.

Читайте также: Контингент "Коалиции желающих" - это не миротворческие силы, - министр обороны Британии Гилли

По словам Лекорню, 30 участников коалиции, в которую также входят неевропейские страны, такие как Канада, Австралия, Япония и Новая Зеландия, попросили ответить письменно до конца следующей недели на вопрос о том, какой вклад они готовы сделать. Пятнадцать из них уже предложили войска, включая самолеты, военно-морские корабли и другую военную технику.

Напоминаем, 10 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходило первое заседание министров обороны стран в формате "Коалиции желающих" обеспечить в Украине долгосрочный мир, начатом в феврале Францией и Британией. Во встрече участвовали представители 30 стран из Европы и не только - присутствовали Новая Зеландия, Австралия, Япония.

Также читайте: Около шести стран готовы отправить военный контингент в Украину, - AFP

Автор: 

Великобритания (4950) США (26598) Франция (3506) война в Украине (3789)


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Топ комментарии
+9
Представлять план про те як організовувати зустрічі, висловлювати заяви, готувати плани - але не вводити при цьому війська.
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11.04.2025 23:10
+8
А тим часом трумп розгортає булки перед ******, бо ПІДР.
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11.04.2025 23:08
+6
поки сонце зійде роса очі виїсть. вже Іран Корея Китай в Європі воюють а вони лише плани узгоджують.
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11.04.2025 23:12
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А тим часом трумп розгортає булки перед ******, бо ПІДР.
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11.04.2025 23:08 Ответить
Представлять план про те як організовувати зустрічі, висловлювати заяви, готувати плани - але не вводити при цьому війська.
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11.04.2025 23:10 Ответить
ні,вони ввійдуть до України коли все стихне і ввійдуть в історію як сторони які приймали участь,будемо паради з ними устраювать
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11.04.2025 23:19 Ответить
После "мирного соглашения" на условиях москвы, в Украине далеко не парады произойдут.
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11.04.2025 23:25 Ответить
поки сонце зійде роса очі виїсть. вже Іран Корея Китай в Європі воюють а вони лише плани узгоджують.
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11.04.2025 23:12 Ответить
Хрен поймешь этих европейцев. То они "глубоко обеспокоены" политикой Трампа, вроде как собираются рассчитывать только на свои силы, то бегут к нему на поклон, согласовывать свои "планы"...
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11.04.2025 23:18 Ответить
А Трумп то тут при чем ?
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11.04.2025 23:24 Ответить
Велика Британія та Франція планують протягом кількох тижнів представити президенту США Дональду Трампу комплексний план післявоєнних "сил заспокоєння" в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3546385
Це можна зрозуміти як, нашим партнерам посередникам це вже набридло і вони будь-якими шляхами хочуть припинити цю війну. Навіть ціною втрати українських територій. Хотіли вступити до НАТО, до ЄС, думали, що все за нас. У результаті самі не зрозуміли, як одинадцять з + років тому профукали країну.
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11.04.2025 23:35 Ответить
Так в Украине тоже самое Зеленский и ко. Уже тоже хотят завершить эту войну и уже не особо важно как ( отсюда и согласились на прекращение огня хотя раньше кричали никогда не пойдут на заморозку). Ведь если вдуматься, хотел народ в нато вступить чтоб была коллективная защита против той же рф. А вместо коллективной защиты получили бесконечную войну и это обосраное нато просто спряталось за спину Украины. некоторые их политики уже даже не скрывают что их единственная цель это ***** подольше херачит Украину и это гарант их безопасности
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12.04.2025 07:08 Ответить
Непритомному тромбу будуть розповідати свої плани. Шкода , але світ поки не позбувся старих ілюзій про велич демократичної америки.
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11.04.2025 23:36 Ответить
Ильхам Алиев говорит, что миротворцы - это все, приплыли, закрепление статуса оккупации.
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11.04.2025 23:37 Ответить
Так это очевидно что сейчас все ждут когда путлеру надоест херачить Украину ради квадратных метров выжженной земли. Земли могут вернуть только после смерти путлера и то если в раше будет бойня за власть а не пройдет все гладко и власть перейдет условному сыну патрушева
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12.04.2025 08:03 Ответить
Трамп - професійний рекетир. Це треба враховувати при спілкуванні
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11.04.2025 23:37 Ответить
"готують для Трампа план"

логiчнiше для Хутiна?
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11.04.2025 23:46 Ответить
Водять козу, тобто їздять рудому лоху по вухах, поки того не попустить.
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12.04.2025 00:28 Ответить
Трамп на це, підти не може, він повинен переговорити, з *******, упродовж 90 днів затримки!! Мабуть у трампа, щось з розумовими здібностями, загальмовано, після отих судів, про зґвалтування жінки!!
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12.04.2025 00:40 Ответить
Імпотенти вдають "бурхливу діяльність". Ще років декілька з тим планом будуть тягатися світом.
П. С. "Що ми тільки не робили щоб нічого не робити" ......
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12.04.2025 03:13 Ответить
Набуя цьому трампу взагалі щосб показувати, чи щось з ним погоджувати? Який сенс? Просто беріть і робіть, хай побачить, що відбуваються події, а він не в курсі, ото буде зрада, тоді зрозуміє, що він нічого не вирішує і його в буй не ставлять. Може замислиться...
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12.04.2025 08:30 Ответить
 
 