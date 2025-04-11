Британия и Франция готовят для Трампа план развертывания контингента "Коалиции желающих" в Украине, - Bloomberg

Великобритания и Франция планируют в течение нескольких недель представить президенту США Дональду Трампу комплексный план послевоенных "сил успокоения" в Украине.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

11 апреля министр обороны Великобритании Джон Гили и его французский коллега Себастьен Лекорню заявили, что в течение следующих двух недель военные имеют целью доработать детали того, как возглавляемая Европой "Коалиция желающих" поможет обеспечить безопасность Украины, а также восстановить ее силы.

Они надеются, что это продемонстрирует, что Европа серьезно настроена на выделение собственных ресурсов для послевоенного будущего Украины, и убедит президента США обеспечить "защиту" в виде военно-воздушных сил, надзора за границей и разведки, заявили источники на условиях анонимности.

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По словам Лекорню, 30 участников коалиции, в которую также входят неевропейские страны, такие как Канада, Австралия, Япония и Новая Зеландия, попросили ответить письменно до конца следующей недели на вопрос о том, какой вклад они готовы сделать. Пятнадцать из них уже предложили войска, включая самолеты, военно-морские корабли и другую военную технику.

Напоминаем, 10 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходило первое заседание министров обороны стран в формате "Коалиции желающих" обеспечить в Украине долгосрочный мир, начатом в феврале Францией и Британией. Во встрече участвовали представители 30 стран из Европы и не только - присутствовали Новая Зеландия, Австралия, Япония.

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