Зеленский поговорил с Макроном после визита Рубио и Уиткоффа в Париж

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

"Уже второй раз за сегодня говорил с президентом Франции. Благодарен Эмманюэлю за лидерство и за сегодняшнюю работу в Париже наших представителей: Украина, Франция, Великобритания, Германия и Соединенные Штаты. Важно, что слышим друг друга, дополняем и уточняем наши позиции и работаем ради реальной безопасности Украины и всей нашей Европы", - рассказал Зеленский.

Собеседники скоординировали дальнейшие контакты и встречи.

Президент подчеркнул, что продолжительность мира напрямую будет зависеть от справедливости позиций в дипломатии и действенности архитектуры безопасности.

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Напомним сегодня, 17 апреля, президент Франции Эмманюэль Макрон принял специального посланника президента США Стива Уиткоффа и государственного секретаря США Марко Рубио, после чего состоялся рабочий обед в Елисейском дворце.