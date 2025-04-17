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Новости Визит Рубио и Виткоффа в Париж
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Зеленский поговорил с Макроном после визита Рубио и Уиткоффа в Париж

Зеленский и Макрон

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

"Уже второй раз за сегодня говорил с президентом Франции. Благодарен Эмманюэлю за лидерство и за сегодняшнюю работу в Париже наших представителей: Украина, Франция, Великобритания, Германия и Соединенные Штаты. Важно, что слышим друг друга, дополняем и уточняем наши позиции и работаем ради реальной безопасности Украины и всей нашей Европы", - рассказал Зеленский.

Собеседники скоординировали дальнейшие контакты и встречи.

Президент подчеркнул, что продолжительность мира напрямую будет зависеть от справедливости позиций в дипломатии и действенности архитектуры безопасности.

Читайте: Я не считаю Зеленского ответственным за войну в Украине, но не в "восторге от него", - Трамп

Напомним сегодня, 17 апреля, президент Франции Эмманюэль Макрон принял специального посланника президента США Стива Уиткоффа и государственного секретаря США Марко Рубио, после чего состоялся рабочий обед в Елисейском дворце.

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) Макрон Брижит (3)


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Топ комментарии
+4
Фоткався у Парижі для передвиборчих газеток.
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17.04.2025 22:02
+4
Ну звісно! Два шоумени, обидва й "дупля не відстрелюють" в роботі на посаді Президента, обидва хочуть правити до скону віку, обидва націлені лише на гроші, обидва ніц не розуміють в дипломатії (а також економіці та фінансах), обидва самозакохані нарциси, обидвом важливі рейтинги, обидва бажають шивидких перемог для підвищення рейтингу, обидва всі невдачі покладають на "папєрєднікафф" і "врагофф", обидва оточили себе лизоблюдами (як їм ще не зализали до цих пір?), обоє гарно говорять по завчеонму тексту, але трампон в експромтах крутіший (вік і досвід дається взнаки), хоча те, що воно несе - така ж маячня, як і у нашого недолугого.

Звісно, що (за законамі фізики) одноіменні полюси - **************, але вимушені знаходитись в одному класі

Якось так.... ІМХО...
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17.04.2025 22:10
+2
То шо, виходить, що це мохнате попендопало цілий день лише говорило. А коли воно, врешті, буде хоча щось робити.
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17.04.2025 21:41
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Добра новина а де був Єрмак ?
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17.04.2025 21:38 Ответить
таки Єрмак бальноє мєста? маладца- ПРоколовся , а я думала СВОБОДА НАЦІОНАЛІСТИ ПОБРАТИМИ ФАРІОН
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17.04.2025 22:23 Ответить
Фоткався у Парижі для передвиборчих газеток.
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17.04.2025 22:02 Ответить
Не наговорилися, пля...
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17.04.2025 21:40 Ответить
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17.04.2025 21:44 Ответить
Надеюсь Трамповско-путинских шавок поставили на место.
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17.04.2025 21:41 Ответить
Причому, не виходячи з телеграму.
Ще трошки і ЗЄ захопить Всесвіт.
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17.04.2025 22:00 Ответить
То шо, виходить, що це мохнате попендопало цілий день лише говорило. А коли воно, врешті, буде хоча щось робити.
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17.04.2025 21:41 Ответить
коли воно, врешті, буде хоча щось робити?...та вже наробило...
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17.04.2025 21:43 Ответить
Судячи з усього у нас з трампоїдами дуже теплі відносини...
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17.04.2025 21:42 Ответить
Ну звісно! Два шоумени, обидва й "дупля не відстрелюють" в роботі на посаді Президента, обидва хочуть правити до скону віку, обидва націлені лише на гроші, обидва ніц не розуміють в дипломатії (а також економіці та фінансах), обидва самозакохані нарциси, обидвом важливі рейтинги, обидва бажають шивидких перемог для підвищення рейтингу, обидва всі невдачі покладають на "папєрєднікафф" і "врагофф", обидва оточили себе лизоблюдами (як їм ще не зализали до цих пір?), обоє гарно говорять по завчеонму тексту, але трампон в експромтах крутіший (вік і досвід дається взнаки), хоча те, що воно несе - така ж маячня, як і у нашого недолугого.

Звісно, що (за законамі фізики) одноіменні полюси - **************, але вимушені знаходитись в одному класі

Якось так.... ІМХО...
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17.04.2025 22:10 Ответить
А чого повідомив тільки в тєлєграммє? Чого не в однокласниках?
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17.04.2025 21:44 Ответить
у тєлєграмі поки що не так зашкварно. Та крім того у тєлєграмі ще можно знайти швидкий підробіток.
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17.04.2025 22:04 Ответить
Отака новина - поговорив
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17.04.2025 21:46 Ответить
із https://t.me/V_Zelenskiy_official/13892 посиланням на телеграм-канал глави держави

Телеграм не є надійним джерелом інформації.
А власник цього каналу паталогічне брехло.
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17.04.2025 21:58 Ответить
Макарон пеедає "зельцу" трамбонове фе" в його адресу...
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17.04.2025 22:00 Ответить
През узнає новини від тих, хто в темі....
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17.04.2025 22:07 Ответить
прислати на перемовини з міністром закордонних справ та президентом Франції міського рієлтора - ******** дипломатичний хід.
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17.04.2025 22:08 Ответить
Ви помітили - зелене ***** *******, і ***** не робить.
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17.04.2025 22:09 Ответить
2035 год. Зеленский два раза за день переговорил с президентом Франции о гарантиях безопасности, мире во всем мире и справедливости позиций. К вечеру, как обычно, прилетели "шахеды"...
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17.04.2025 22:13 Ответить
Дізнатися чи там бува не говорили про Україну без України
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17.04.2025 22:24 Ответить
 
 