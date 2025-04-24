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Новини Масований ракетний обстріл
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Фредеріксен про масований ракетний удар по Україні: РФ не зацікавлена в мирі, про мир не домовляються під вогнем

Прем’єр-міністерка країни Метте Фредеріксен

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що масований ракетний удар Росії по Україні є чітким свідченням того, що Кремль не прагне миру.

Про це йдеться в заяві, яку цитує пресслужба уряду Данії у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія не зацікавлена в мирі. Про мир не можна домовлятися під вогнем", - наголосила Фредеріксен.

Вона підкреслила, що остання атака з боку РФ - це "чіткий сигнал з Кремля", який демонструє справжні наміри російської влади.

Також прем’єрка запевнила, що Данія продовжить підтримувати Україну "проти цієї жорстокості".

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Масований комбінований обстріл 24 квітня

У ніч проти 24 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

Станом на 10:00 24 квітня у Києві загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня. У п'яти районах фіксують наслідки атаки.

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У Павлограді вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них, переважно, пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного й інфраструктура.

Внаслідок комбінованого удару у Житомирській області поранено рятувальника та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Також пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа, вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.

Протягом ночі російські загарбники завдали декілька ракетних ударів по Харкову. Також місто було атаковано безпілотниками. Дві людини дістали поранення.

На Хмельниччині внаслідок ворожої російської атаки постраждали чоловік та дитина.

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Автор: 

Данія (771) Фредеріксен Метте (89) війна в Україні (3935)


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А повні три роки майже щоденних обстрілів були недостатньо "чітким сигналом з кремля"?
Лише останній?
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24.04.2025 17:04 Відповісти
Данці розумні люди та насправді приєднані до істинних цінностей Європи. На жаль це маленька країна але на відміну від великих вони роблять все що можуть для допомоги Україні. Всі інші лише обіцяють і ні х*я не роблять.
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24.04.2025 17:06 Відповісти
 
 