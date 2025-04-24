Науседа об атаке РФ на Украину: Такие преступления не остановишь сладкими словами - только силой

Президент Литвы Гитанас Науседа отреагировал на массированную российскую атаку на Украину, подчеркнув, что Россию можно остановить только силой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Науседа написал в соцсети Х.

Так, он отметил, что пока Россия занята выбором условий, которые ей нужны для прекращения огня, она продолжает атаковать города Украины.

"Горят Кривой Рог, Харьков, Сумы, а теперь и Киев. Такие преступления на почве ненависти не остановишь сладкими словами - только силой. Литва будет поддерживать президента Украины Владимира Зеленского и Украину до окончательной победы!" - написал Науседа.

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Массированный комбинированный обстрел 24 апреля

В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.

В Павлограде взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разрушенного и инфраструктура.

В результате комбинированного удара в Житомирской области ранен спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Также повреждены частные гаражи, возник пожар, взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.

В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками. Два человека получили ранения.

В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок.

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Комбинированная атака на Киев

Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

По последним данным, в результате атаки погибли 12 человек и 90 получили ранения различной степени.