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Новости Массированный ракетный обстрел Ракетная атака на Киев
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Науседа об атаке РФ на Украину: Такие преступления не остановишь сладкими словами - только силой

Президент Литвы Гитанас Науседа отреагировал на массированную российскую атаку на Украину, подчеркнув, что Россию можно остановить только силой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Науседа написал в соцсети Х.

Так, он отметил, что пока Россия занята выбором условий, которые ей нужны для прекращения огня, она продолжает атаковать города Украины.

"Горят Кривой Рог, Харьков, Сумы, а теперь и Киев. Такие преступления на почве ненависти не остановишь сладкими словами - только силой. Литва будет поддерживать президента Украины Владимира Зеленского и Украину до окончательной победы!" - написал Науседа.

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Науседа об атаке РФ на Украину

Массированный комбинированный обстрел 24 апреля

В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.

В Павлограде взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разрушенного и инфраструктура.

В результате комбинированного удара в Житомирской области ранен спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Также повреждены частные гаражи, возник пожар, взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.

В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками. Два человека получили ранения.

В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок.

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Комбинированная атака на Киев

Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

По последним данным, в результате атаки погибли 12 человек и 90 получили ранения различной степени.

Автор: 

Литва (2465) Науседа Гитанас (264) Воздушные атаки на Киев (698) война в Украине (3902)


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слова гарні, але потрібно писати більшою силою ніж у них. Меншою зупинити не можливо
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24.04.2025 17:36 Ответить
Так, треба відкривати другий фронт по литовсько-латвійсько-естонському кордоні з росією, прибалтійські армії вже готові вступити в бій - спільними зусиллями України і ЄС примусимо росію до капітуляції силою.
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24.04.2025 17:36 Ответить
Да-да Только силой и только не нашей. Ау!!! Есть у кого то сила? Так, Непоседа?
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24.04.2025 17:37 Ответить
Це так хйло купає Трампа з Віткоффом в крові в українців. Й вже сучим МАГАшистам не відмитсь ніколи !!!
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24.04.2025 17:40 Ответить
А поки тільки язиком тріпати
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24.04.2025 17:44 Ответить
А ось і потужна заява від Прибалтійських тигрів підїхала ... так переможемо!💪 Тепер треба терміново збирати коаліцію глибоко занепокоєних та писати новий план перемоги
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24.04.2025 17:50 Ответить
Президент Литвы говорит о силе. Просто смешно
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24.04.2025 18:06 Ответить
Битьё определяет сознание.
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24.04.2025 18:31 Ответить
 
 