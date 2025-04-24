Повреждены 25 домов, школа и детсад: россияне целенаправленно атаковали густонаселенный район Киева, - Клименко. ФОТОрепортаж

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что россияне совершили целенаправленную атаку по гражданской инфраструктуре, по густонаселенному району столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает МВД Украины.

"Повреждения получили по меньшей мере 25 жилых домов, школа и детский сад. Дважды был осуществлен обход домов - ночью и утром, чтобы убедиться, что в квартирах нет пострадавших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция принимает заявления о поврежденном имуществе от местных жителей - привлечено около 40 следователей и 30 оперативников только для приема этих заявлений. Также работает около 100 участковых и патрульных полицейских, которые обеспечивают круглосуточную охрану поврежденных домов и прилегающей территории.

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Удар баллистической ракетой

Совместно с СБУ продолжается процесс документирования военного преступления россиян. Предварительно, россияне осуществили удар баллистической ракетой. Эксперты изъяли ее остатки, больше информации предоставят после проведения экспертиз.

Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

По последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 8 человек и более 90 получили ранения различной степени тяжести.