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Новости Ракетная атака на Киев
11 122 27

The Guardian опубликовала момент баллистического удара РФ по Киеву: Одна из самых разрушительных атак. ВИДЕО

В ночь на четверг, 24 апреля, Россия нанесла одну из самых масштабных и разрушительных атак по Украине за последние месяцы.

Об этом пишет издание The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Газета опубликовало кадры взрыва баллистической ракеты РФ среди жилых домов в Святошинском районе в Киеве.

"По меньшей мере девять человек погибли и более 70 получили ранения в Киеве после того, как Россия осуществила одну из самых разрушительных воздушных атак против Украины за последние месяцы, причем Харьков и другие города по всей стране также стали объектами атак ночью", - напоминает издание.

Как отмечается в развернутом описании к видео, размещенном в Instagram британского издания, на столицу Украины обрушились волны беспилотников, а также баллистических и управляемых ракет.

The Guardian отмечает, что атака произошла после того, как президент США Дональд Трамп публично раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за отказ поддержать "мирный план" США, который предусматривал бы передачу Крыма и части других временно оккупированных территорий России.

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Массированный комбинированный удар РФ по Украине в ночь на 24 апреля

Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

По последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения различной степени.

Среди погибших в Киеве брат и сестра - юноше был 21 год, девушке 19.

Пятница, 25 апреля, в Киеве объявлена Днем траура.

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Киев (25542) обстрел (27202) Харьков (7494) Воздушные атаки на Киев (698) война в Украине (3902)


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Топ комментарии
+36
милотворець Трумп - кончене чмо, валютна хвойда сутенера *****..
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24.04.2025 16:21
+16
а я думав що в нас в Одесі жах жахливий від позавчорашньої хмари дронів. вибачайте кияни!
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24.04.2025 16:22
+13
The Guardian наголошує, що атака відбулася після того, як президент США Дональд Трамп публічно розкритикував українського лідера Володимира Зеленського за відмову підтримати "мирний план" США, який передбачав би передачу Криму та частини інших тимчасово окупованих територій Росії. і що це означає? що вони змовились навести Зеленському "додаткові" аргументи? що трамп подзвонив своєму кращому другу - ну, владимир, давай, как ти там умеєшь... несколько ракеток, дрончиков и та Украина живенько станет сговорчивей...
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24.04.2025 16:30
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Удар - і обірвалося життя
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24.04.2025 16:21 Ответить
милотворець Трумп - кончене чмо, валютна хвойда сутенера *****..
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24.04.2025 16:21 Ответить
а я думав що в нас в Одесі жах жахливий від позавчорашньої хмари дронів. вибачайте кияни!
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24.04.2025 16:22 Ответить
Біль та горе нам несуть кляті кацапи ,
за що ??
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24.04.2025 16:26 Ответить
Бо ми не такі як вони і не хочемо такими бути.
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24.04.2025 16:53 Ответить
переконана, що ти сциш, щоб не зустріти на своїй дорозі тцк, а тут в коментарях хероєм може бути кожен, до речі, зовсім тупим хероєм
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24.04.2025 17:19 Ответить
він має великі плани на москву, але для кварталу-95
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24.04.2025 16:47 Ответить
по житлових кварталах можуть бити тільки жалюгідні виплодки і дегенерати, які відчувають повну безкарність, путінська шобла відчуває повну безкарність через наявність у неї великого ядерного арсеналу і багато бабла від продажу нафти і газу. Навіть президент США плазує перед путіним.
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24.04.2025 17:16 Ответить
"Guardian опублікувала"...
Взагалі-то, це НАШІ опублікували у телеграмі.
І там було ДВІ РАКЕТИ поряд.
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24.04.2025 16:28 Ответить
The Guardian наголошує, що атака відбулася після того, як президент США Дональд Трамп публічно розкритикував українського лідера Володимира Зеленського за відмову підтримати "мирний план" США, який передбачав би передачу Криму та частини інших тимчасово окупованих територій Росії. і що це означає? що вони змовились навести Зеленському "додаткові" аргументи? що трамп подзвонив своєму кращому другу - ну, владимир, давай, как ти там умеєшь... несколько ракеток, дрончиков и та Украина живенько станет сговорчивей...
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24.04.2025 16:30 Ответить
десь так і було
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24.04.2025 16:48 Ответить
Не дивлюся такі відео ніколи..
Вистачило пари років у Херсоні + стрес окупації 2022 року. За неділю чи пару до вторгення якраз заїхав Пісяйший, мабуть перевіряв готовність Чонгару і херсонського "сбу"
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24.04.2025 16:48 Ответить
то було типу навчання "заметіль 2022" де відбивали умовний напад, ну, як виявилось, то було тільки для відосиків найпотужнішого
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24.04.2025 16:51 Ответить
В мене туди вікна виходять якраз, це ппц. Вроді як таких "падаючих зірок" було дві, але після першої жодного світла і звуку, як в воду впала.
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24.04.2025 18:22 Ответить
у вас ще вистачає хоробрості дивитися у вікна...ніколи так не роблю
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24.04.2025 21:37 Ответить
Трамп чмо
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24.04.2025 18:49 Ответить
Малюк і Буданов, коли ви змусите Пуйла приміряти дерев'яний кітель? Чого зволікаєте?
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24.04.2025 19:06 Ответить
Я майже впевнений, що це примушення зеленського капітулювати. Тим самим трамп миротворець, путін 9 травня оголошує про перемогу, а Україна лишається 4 областей та Криму. Через 5 років, накопичив озброєння та ресурсів, росія починає нову кампанію по захопленню Одеси та Миколаївна на півдні, Харкова та Сум на північному сході. Саме так це виглядає і так і буде, якщо не спалити москву до тла.
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24.04.2025 20:12 Ответить
Абсолютно погоджуюсь з Вами, весь цей поспіх з капітуляції України приурочений до до двух дат: 2 травня ,це сто днів трампа і 9 травня ,для параду на болоті, їм треба перемогу і спокій для проведення самого параду,тому трамп так казиться ,бо треба виконати завдання диявола.
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24.04.2025 21:49 Ответить
 
 