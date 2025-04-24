The Guardian опубликовала момент баллистического удара РФ по Киеву: Одна из самых разрушительных атак. ВИДЕО

В ночь на четверг, 24 апреля, Россия нанесла одну из самых масштабных и разрушительных атак по Украине за последние месяцы.

Об этом пишет издание The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Газета опубликовало кадры взрыва баллистической ракеты РФ среди жилых домов в Святошинском районе в Киеве.

"По меньшей мере девять человек погибли и более 70 получили ранения в Киеве после того, как Россия осуществила одну из самых разрушительных воздушных атак против Украины за последние месяцы, причем Харьков и другие города по всей стране также стали объектами атак ночью", - напоминает издание.

Как отмечается в развернутом описании к видео, размещенном в Instagram британского издания, на столицу Украины обрушились волны беспилотников, а также баллистических и управляемых ракет.

The Guardian отмечает, что атака произошла после того, как президент США Дональд Трамп публично раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за отказ поддержать "мирный план" США, который предусматривал бы передачу Крыма и части других временно оккупированных территорий России.

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Массированный комбинированный удар РФ по Украине в ночь на 24 апреля

Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

По последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения различной степени.

Среди погибших в Киеве брат и сестра - юноше был 21 год, девушке 19.

Пятница, 25 апреля, в Киеве объявлена Днем траура.

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