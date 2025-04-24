Мене не влаштовують удари РФ по Києву. Vladimir, STOP! - Трамп
Президент США Дональд Трамп прокоментував масований ракетний обстріл Києва військами РФ.
Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
"Мене не влаштовують російські удари по Києву. Не потрібно, і дуже поганий час. Vladimir, STOP! Щотижня гине 5000 солдатів. Давайте досягнемо мирної угоди", - йдеться в повідомленні.
Масований комбінований обстріл 24 квітня
У ніч проти 24 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.
Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.
Станом на 10:00 24 квітня у Києві загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня. У п'яти районах фіксують наслідки атаки.
У Павлограді вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них, переважно, пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного й інфраструктура.
Внаслідок комбінованого удару у Житомирській області поранено рятувальника та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Також пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа, вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.
Протягом ночі російські загарбники завдали декілька ракетних ударів по Харкову. Також місто було атаковано безпілотниками. Дві людини дістали поранення.
На Хмельниччині внаслідок ворожої російської атаки постраждали чоловік та дитина.
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-Почему крашеный, это мой натуральный цвет.
Он просто идиот.
З чого цевидно?
Навіщо брехати коли рукі в крові українців викупав вже не один раз за 100 днів?
А это гораздо хуже...
- вова, до ноги!
- пардон, це ж мені треба до ноги вови...
Трамп именно потому и является идиотом, что не понимает того, что он нравственный идиот от рождения.
Идиот не способен к человеческой эмпатии, к внутреннему состраданию.
Вот британский премьер или финский президент, это не идиоты: поэтому они проявляют сострадание к Украине.
поставляют серьёзное вооружение на миллиарды долларов.
Даже маленькая Дания поставила вооружений уже на 6 миллиардов евро.
їхав генерал потягом. Прогавив свою зупинку, а потяг вже рушив. Бачить прапорщика в кінці вагона. Кричить тому: "Прапорщик, зупиніть потяг!"
Той: "Потяг, стій, раз - два!"
Подібно цьому і Трамп: "стій, раз -два"
-ти показала хто ти.!
гаранти - геть вас і геть від вас.
тільки на себе требв розраховувати треба а амери
це бариги підлі і стурбовані