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Новини Припинення війни Трамп прокоментував російські обстріли
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Мене не влаштовують удари РФ по Києву. Vladimir, STOP! - Трамп

Трамп прокоментував удари РФ по Києву 24 квітня 2025 року

Президент США Дональд Трамп прокоментував масований ракетний обстріл Києва військами РФ.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Мене не влаштовують російські удари по Києву. Не потрібно, і дуже поганий час. Vladimir, STOP! Щотижня гине 5000 солдатів. Давайте досягнемо мирної угоди", - йдеться в повідомленні.

Трамп прокоментував удари РФ по Києву 24 квітня 2025 року

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія готова укласти угоду, домовитися з Зеленським виявилося складніше, - Трамп

Масований комбінований обстріл 24 квітня

У ніч проти 24 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

Станом на 10:00 24 квітня у Києві загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня. У п'яти районах фіксують наслідки атаки.

У Павлограді вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них, переважно, пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного й інфраструктура.

Внаслідок комбінованого удару у Житомирській області поранено рятувальника та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Також пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа, вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.

Протягом ночі російські загарбники завдали декілька ракетних ударів по Харкову. Також місто було атаковано безпілотниками. Дві людини дістали поранення.

На Хмельниччині внаслідок ворожої російської атаки постраждали чоловік та дитина.

Читайте також: Нічна атака РФ - це черговий доказ, що Путін збирається продовжувати війну, - глава МЗС Латвії Браже

Автор: 

Київ (19490) путін володимир (23827) Трамп Дональд (5652)


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Топ коментарі
+42
а ти признай Крим
тоді хвуйло вдарить по Берліну
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24.04.2025 15:34
+42
щось мені ,здається, що це він сказав нашому Зе
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24.04.2025 15:35
+26
Владімір, стоп, флюгегехаймен блеат!
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24.04.2025 15:35
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Ото б краще в гольф грав та не висовувався
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24.04.2025 16:52 Відповісти
Щось нагадує бандюковське "астанавітєсь!" з растова-на-дану, нє? І ключку для гольфу так через коліно бац!, і нема коліна
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24.04.2025 17:05 Відповісти
Да, ****! Подожди до лучших времен, Владимир. Гребаный ты крашеный идиот
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24.04.2025 17:35 Відповісти
-Ты крашеный идиот
-Почему крашеный, это мой натуральный цвет.

Он просто идиот.
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24.04.2025 17:58 Відповісти
Ого. А шо, так можна було? 😂
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24.04.2025 17:45 Відповісти
Повний текст заяви звучить так: "Vladimir, STOP! Я стільки рідкоземельних металів, газу, нафти і енергетики не унесу!"
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24.04.2025 17:50 Відповісти
Що саме цікаво то те. що ці вояки які кричать за продовження війни .насправді до цієі війни не мають ніякого відношення .Але добре бути патріотом коли на дивані сидиш. Ті хто на війні хочуть миру . бо розуміють що ця війна забере життя . а результату не буде . бо немає паритету сил. немає !!!!! Потрібно домовлятись а не йти на ще один виток єкскалаціі , так Путін то зло .але що робить Зеленський? Хтось взагалі розуміє . що війскового рішення не існує в цій ситуаціі.потрібен мир .а потім посилюйти армію .боріться з корупціею. робіться сильними. Бо тепер вас відстріляють .а потім нікому буде жити .завезуть бангладешців і вони будуть жити там де ві вмерли .
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24.04.2025 17:53 Відповісти
послухай руслан а кобилі в дупу ти пішов би, казачок із за бугра, мають право судити легіони ось ці що тут воюють а ти патяаку свою прикрий стурбований... поки Україна навалу держить вибирай куди ж це тобі пораднику с'*****
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25.04.2025 05:16 Відповісти
Руслан, ви трампону вже здалися? Ну, то сидіть тихенько та насолоджуйтеся. А як ні, то приїздіть в Україну та покажіть себе, як показав себе Василь Сліпак.
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25.04.2025 07:41 Відповісти
Ну всё, пудель сорвался с поводка.
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24.04.2025 17:56 Відповісти
Не влаштовує?
З чого цевидно?
Навіщо брехати коли рукі в крові українців викупав вже не один раз за 100 днів?
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24.04.2025 17:57 Відповісти
черт рыжий..гори в аду..балабол
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24.04.2025 18:01 Відповісти
Рыжий чёрт не балабол, а самовлюблённый нравственный идиот.

А это гораздо хуже...
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24.04.2025 19:55 Відповісти
засунь это мирное соглашение себе в очко лицемерная и циничная мразь!
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24.04.2025 18:04 Відповісти
Закрий рот дибіл. Нас кожного дня вбивають, ми хочемо жити, нас не випускають з країни. Хочеш війни вали в окопи.
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24.04.2025 19:42 Відповісти
дибил это ты,кацапская тварь!ибо только дебил не понимает что нельзя отдавать территории врагу,что ***** всё равно не оставит в покое Украину и будет бесконечно лезть на её территорию!кстати а почему у тебя австрийский флажок а не Украинский?!так тебе дорога твоя родина что смылся за границу?!и ещё смеешь кого то поучать?!пшёл *****!
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24.04.2025 21:43 Відповісти
Сам то почему не в окопе.
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24.04.2025 22:16 Відповісти
кацапа, а ми вас сюди не кликали, тому здохнете всі
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25.04.2025 06:38 Відповісти
- вова, фу!
- вова, до ноги!
- пардон, це ж мені треба до ноги вови...
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24.04.2025 18:05 Відповісти
Буча, Ізюм, Маріуполь, Харків, стерті з лиця землі Сіверодонецьк, Бахмут і ще сотні міст - все це влаштовувало. От Київ не влаштовує. Аяяй, боже-боже. Помітив, ти ба!
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24.04.2025 18:08 Відповісти
Друг владімір на тебе, старий підоре, х*й ложив.
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24.04.2025 18:19 Відповісти
Трамп хоть понимает, что он выглядит слабаком и идиотом?
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24.04.2025 18:25 Відповісти
пани Светлана, тот, кто является слабаком и больным на всю голову идиотом, не понимает, что он идиот и слабак.

Трамп именно потому и является идиотом, что не понимает того, что он нравственный идиот от рождения.

Идиот не способен к человеческой эмпатии, к внутреннему состраданию.
Вот британский премьер или финский президент, это не идиоты: поэтому они проявляют сострадание к Украине.
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24.04.2025 20:01 Відповісти
Кроме сострадания, нам нужно серьёзное оружие.
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24.04.2025 20:05 Відповісти
Британия и Финляндия не ограничиваются только состраданием:

поставляют серьёзное вооружение на миллиарды долларов.
Даже маленькая Дания поставила вооружений уже на 6 миллиардов евро.
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24.04.2025 21:10 Відповісти
і такі стають президентами
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25.04.2025 05:28 Відповісти
30 днівне перемирья вже закінчилось чи ще не починалося, а мирні переговори під час ракетних обстрілів мирних міст для чого? для миру чи для вбивств під час мирних розмов між собою?
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24.04.2025 18:25 Відповісти
Рижий під..р
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24.04.2025 18:33 Відповісти
був собі такий Обама-чмо. Але Трампон чмо в квадраті
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24.04.2025 18:37 Відповісти
Не плутайте. Обама-чмо був тільки у русскіх бо сцяв їм у під'їздах! В наших Обама не сцяв.
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24.04.2025 18:48 Відповісти
Єдине що обурює де наші ракети та ППО за 30 років Незалежності та 11 років війни. Будуємо дороги, мости, нові Жк та ****…мо гроші далі і обираємо тих хто ніхера не зробив для нашої Держави.
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24.04.2025 18:42 Відповісти
тут у Трампакса терпець не урвався
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24.04.2025 18:42 Відповісти
За часів СРСР
їхав генерал потягом. Прогавив свою зупинку, а потяг вже рушив. Бачить прапорщика в кінці вагона. Кричить тому: "Прапорщик, зупиніть потяг!"
Той: "Потяг, стій, раз - два!"
Подібно цьому і Трамп: "стій, раз -два"
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24.04.2025 18:50 Відповісти
Старый импотент
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24.04.2025 19:30 Відповісти
...підар продажний!!!
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24.04.2025 19:45 Відповісти
Мені також здалося ,що цей рудий Хер звинувачує в цьому Україну!!
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24.04.2025 19:55 Відповісти
Рудого дегенерата не влаштовують тільки удари по Києву,а а по інших територіях влаштовують..
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24.04.2025 20:25 Відповісти
Поцілуй очередний раз путіна в дупу. Тряпка
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24.04.2025 20:34 Відповісти
Донни, ты как челобитную царю вове подаешь?
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24.04.2025 20:54 Відповісти
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24.04.2025 21:03 Відповісти
нікчема
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24.04.2025 21:22 Відповісти
Ану діду пригрози вьладіміру ******* по красній площі, як ти хвалився перед виборами
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24.04.2025 21:44 Відповісти
нас тоже,что тебя мама стоя рожала.
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24.04.2025 22:12 Відповісти
Повний дебіл!!!
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25.04.2025 00:11 Відповісти
🙃
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25.04.2025 00:53 Відповісти
Vladimir, stop! - Трамп .У меня уже срака болит
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25.04.2025 02:00 Відповісти
ганьба Америко тобі, повна ганьба
-ти показала хто ти.!
гаранти - геть вас і геть від вас.
тільки на себе требв розраховувати треба а амери
це бариги підлі і стурбовані
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25.04.2025 05:24 Відповісти
А удари не по Києву влаштовують...
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25.04.2025 07:27 Відповісти
Крайні три слова можна прочитати як "піс діл дон". Кумедно, коли швидко прочитати.
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25.04.2025 08:07 Відповісти
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