Росія готова укласти угоду, домовитися з Зеленським виявилося складніше, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає Росію готовою до переговорів і агресори вже готові укласти угоду щодо припинення війни в Україні. Водночас він зазначив, що важко знайти спільну мову з президентом Володимиром Зеленським. Тож домовитися виявилося складніше, ніж він очікував.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українаська правда із посиланням на спілкування Трампа з журнаілстами у Білому домі.
"На мою думку, Росія готова. Багато хто казав, що Росія готова піти на все. Але я думаю, що ми маємо угоду з Росією. Нам потрібно досягти угоди із Зеленським. І я сподіваюся, що Зеленський... Я думав, що з ним буде легше домовлятися, але поки що це було складніше. Але нічого, все гаразд. Та я думаю, що ми маємо угоду з обома сторонами. Я сподіваюся, що вони її приймуть. Ми витрачаємо багато грошей. Але тут ідеться про людяність", - наголосив Трамп.
Він знову розкритикував адміністрацію Джо Байдена за масштабні витрати на підтримку України.
"Ми витрачаємо сотні мільярдів доларів через Байдена. Байден ніколи не повинен був допустити цієї війни. Ми витрачаємо сотні мільярдів, можливо, 350 млрд доларів, які ми дали Україні, і ми могли б використати ці гроші прямо тут", - сказав Трамп.
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Думаю, що головна мета нинішньої адміністрації - зробити все, щоб Україна послала їх нах відкритим текстом. Тоді вони з радістю "умиють руки".
Треба давити на престиж і розказувати кругом, що США ненадійний партнер, не виконує свої зобов'язання і Будапештський меморандум - яскравий приклад руйнування світової безпеки.
Заключний акт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%84 Наради з безпеки і співробітництва в Європі також відомий як Гельсинський заключний акт ( https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%96 Гельсінкі 30 липня - https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 1 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1975 1975.
В міжнародно-правовій сфері:
· закріплення політичних і територіальних підсумків https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни;
· виклад принципів взаємовідносин між державами-учасниками, в тому числі ПРИНЦИПУ НЕПОРУШНОСТІ КОРДОНІВ;
· ТЕРИТОРІАЛЬНА ЦІЛІСНІСТЬ ДЕРЖАВ;
· НЕВТРУЧАННЯ У ВНУТРІШНІ СПРАВИ
Договір набрав чинності з дати обміну ратифікаційними грамотами, тобто з 23 квітня 2004 року.
29.07.2010 р. набула чинності Угода про демаркацію українсько-російського державного кордону, що створило правові підстави для започаткування процесу позначення українсько-російського державного кордону на місцевості
Розпочавши https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7_2014) збройну агресію проти України у 2014 році, Росія порушила фундаментальні норми та принципи міжнародного права,
низку двосторонніх та багатосторонніх договорів та угод, зокрема і Договір про українсько-російський державний кордо
Тр же навіть засоби захисту людей ППО продавати вде відмовився.
З пу він буде разом гешефт робити по любому.
Оксюмерон, прикра дійсніть
ЗСУ - наш головний переговорник і підримка ЕС.
Україна витримає удар!
"Якщо ваші друзі вмовляють вас піти на угоду з вашими ворогами--значить,вони вже давно домовилися за вашою спиною "(Аль Капоне)
"Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите.." (-с)
Чего ж ей не быть готовой, если "полезные идиоты" из Белого Дома выполняют все о чем их просят в кремле ? Иногда даже не знаешь, на какую страну работают Уиткоф или Рубио...
Потихоньку все начинают забивать на него болт.