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Новини Мирний план Трампа Мирна угода щодо припинення війни
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Росія готова укласти угоду, домовитися з Зеленським виявилося складніше, - Трамп

Трамп про мирну угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає Росію готовою до переговорів і агресори вже готові укласти угоду щодо припинення війни в Україні. Водночас він зазначив, що важко знайти спільну мову з президентом Володимиром Зеленським. Тож домовитися  виявилося складніше, ніж він очікував.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українаська правда із посиланням на спілкування Трампа з журнаілстами у Білому домі.

"На мою думку, Росія готова. Багато хто казав, що Росія готова піти на все. Але я думаю, що ми маємо угоду з Росією. Нам потрібно досягти угоди із Зеленським. І я сподіваюся, що Зеленський... Я думав, що з ним буде легше домовлятися, але поки що це було складніше. Але нічого, все гаразд. Та я думаю, що ми маємо угоду з обома сторонами. Я сподіваюся, що вони її приймуть. Ми витрачаємо багато грошей. Але тут ідеться про людяність", - наголосив Трамп.

Він знову  розкритикував адміністрацію Джо Байдена за масштабні витрати на підтримку України.

"Ми витрачаємо сотні мільярдів доларів через Байдена. Байден ніколи не повинен був допустити цієї війни. Ми витрачаємо сотні мільярдів, можливо, 350 млрд доларів, які ми дали Україні, і ми могли б використати ці гроші прямо тут", - сказав Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США хочуть домогтися мирної угоди між Україною та РФ до 100 днів президентства Трампа, - CNN

Автор: 

Україна (5895) Трамп Дональд (5652)


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Топ коментарі
+81
Росія готова укласти угоду,..." Трамп або прикидається ідіотом, або є ним насправді. Угоду параша готова укласти давно, з перших днів війни, просто ця "угода" нам не підходить , бо вона називається КАПІТУЛЯЦІЯ Ураїни...
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24.04.2025 07:42
+52
А як же принцип «Нічого про Україну без України»?
Провели якісь сепаратні переговори з рашистами, в тепер ультиматуми ставлять. Котіться на йух.
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24.04.2025 07:38
+51
прекрасна угода для кацапів - захопили шмат України - чому ж їм не погоджуватися
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24.04.2025 07:37
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Президент віртуальної реальності.
Думаю, що головна мета нинішньої адміністрації - зробити все, щоб Україна послала їх нах відкритим текстом. Тоді вони з радістю "умиють руки".
Треба давити на престиж і розказувати кругом, що США ненадійний партнер, не виконує свої зобов'язання і Будапештський меморандум - яскравий приклад руйнування світової безпеки.
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24.04.2025 11:52 Відповісти
Трамп підарас, тебе ненавидять всі українці - щоб ти здох
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24.04.2025 12:10 Відповісти
разгребаем выборы 19 года.вернее-их последствия.и это еще не конец.сто лет назад всякие Менжинские-Троцкие_Ягоды убивали Украину,морили голодом.прошло 100 лет-и те же Зеленские,Ермаки,Шиферы Коломойские продолжают их дело.не успокоятся,пока Украина не исчезнет.но парадокс в том,что в апреле 19-го наш нарид ,заболевший 73 процентным кретинизмом,сам покорно положил голову на плаху.
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24.04.2025 12:12 Відповісти
Ти де_біл. Тут стаття про Трампа. Не треба скрізь писати одну і ту ж муйню.
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24.04.2025 17:43 Відповісти
какая же тварь этот рыжий *******!*** ему а не уступки!уступки кому?!рашке нацистской!он такая же ******* как ***ло! бедные Украинцы,как мне вас жаль!
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24.04.2025 12:32 Відповісти
Для Трампа главное - остановить войну, а не восстановить справедливость и закон.
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24.04.2025 12:33 Відповісти
Документ, підписаний главами 35 ДЕРЖАВ! ( у тому числі США) у столиці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Фінляндії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%96 Гельсінкі 30 липня - https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 1 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1975 1975.

Заключний акт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%84 Наради з безпеки і співробітництва в Європі також відомий як Гельсинський заключний акт ( https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%96 Гельсінкі 30 липня - https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 1 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1975 1975.

В міжнародно-правовій сфері:

· закріплення політичних і територіальних підсумків https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни;

· виклад принципів взаємовідносин між державами-учасниками, в тому числі ПРИНЦИПУ НЕПОРУШНОСТІ КОРДОНІВ;

· ТЕРИТОРІАЛЬНА ЦІЛІСНІСТЬ ДЕРЖАВ;

· НЕВТРУЧАННЯ У ВНУТРІШНІ СПРАВИ
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24.04.2025 12:36 Відповісти
остановить войну без восстановления справедливости и закона - дело нехитрое.
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25.04.2025 00:30 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 28 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2003 2003 року під час візиту президента РФ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Путіна до Києва був підписаний Договір про державний кордон між двома країнами, що зафіксував його сухопутну частину

Договір набрав чинності з дати обміну ратифікаційними грамотами, тобто з 23 квітня 2004 року.

29.07.2010 р. набула чинності Угода про демаркацію українсько-російського державного кордону, що створило правові підстави для започаткування процесу позначення українсько-російського державного кордону на місцевості

Розпочавши https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7_2014) збройну агресію проти України у 2014 році, Росія порушила фундаментальні норми та принципи міжнародного права,

низку двосторонніх та багатосторонніх договорів та угод, зокрема і Договір про українсько-російський державний кордо
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24.04.2025 12:34 Відповісти
В цій "угоді" прописана чітко лише капітуляція України + жирні плюшки для пу і те, що тр розпочне з пу всеосяжну розбудову екон.відносин, тобто заробляти на двох за рахунок України, яка обом має безстроково сплачувати репарації... ЗАЕС віддати тр, за укр.кошти восстановити, а електрикой забезпечувати Крим... і тр довічно платити ті його омріяні 350 лярдів
Тр же навіть засоби захисту людей ППО продавати вде відмовився.
З пу він буде разом гешефт робити по любому.
Оксюмерон, прикра дійсніть
ЗСУ - наш головний переговорник і підримка ЕС.
Україна витримає удар!
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24.04.2025 12:36 Відповісти
Що ти плетеш, дурень американський! Неорашист якийсь. Дійсно за компроматом на гачку у Путлера! Колись, Трампушко! Все одно вже більшого позору,ніж зараз є для тебе і США, вже не буде...
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24.04.2025 12:37 Відповісти
Здається він не при своєму розумі а при чужому.
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24.04.2025 12:43 Відповісти
цей недоумок жовтомордий трамп насправді кончений ідіот а ше агент фсб навіть Янукович і то розумніший за цього покидька !
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24.04.2025 12:45 Відповісти
Текст угоди з росією в студію!!!Хто зна про що там у вас угода.Так росія готова на все тобто на любі звірства щоб загребти побільше територій в України.тим більше тепер коли трамп дав зелене світло
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24.04.2025 12:46 Відповісти
Странно, да? Ты уже договорился с дружбаном о разделе Украины но внезапно выяснилось что Украина не согласна. Чота ты болван явно упустил ))
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24.04.2025 13:19 Відповісти
"Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає Росію готовою до переговорів і агресори вже готові укласти угоду щодо припинення війни в Україні."
"Якщо ваші друзі вмовляють вас піти на угоду з вашими ворогами--значить,вони вже давно домовилися за вашою спиною "(Аль Капоне)
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24.04.2025 13:23 Відповісти
трамп клина впіймав з тими 350-т'ю мільярдами))
"Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите.." (-с)
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24.04.2025 13:47 Відповісти
@Россия готова заключить соглашение... Источник: https://censor.net/ru/n3548488@

Чего ж ей не быть готовой, если "полезные идиоты" из Белого Дома выполняют все о чем их просят в кремле ? Иногда даже не знаешь, на какую страну работают Уиткоф или Рубио...
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24.04.2025 13:54 Відповісти
У старого пирдуна Трампона, тимчасового хозяїна Білого дурдома цікава поза ( для ***** ). Все загарбане кацапами выддати *****, а те що останеться, треба віддати йому і його вилупкам, трампенятам. А пішов Трампон разом з ****** кобилі в трещину.
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24.04.2025 13:57 Відповісти
логіка шизанутого дегенерата!
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24.04.2025 14:08 Відповісти
Росия готова подписать капитуляцию Украины ? Конечно она готова , ещё с 2022 года . А Трампа какая заслуга в этом ? В том что помогает России рыжий изо всех сил , рубли за выборы отрабатывает , иногда аж тошно смотреть как старый тужится перед Путиным выслужиться ! Да - а , ещё не было в Америке такого сморчка - президента , который так откровенно лижет задницу российскому карлику.
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24.04.2025 14:24 Відповісти
Все больше и больше амеров стремительно разочаровываются в Трампе. Обычный балабол. За все что не берется ничего не получается, все его инициативы на поверку оказываются глупейшими и вркдящими самим штатам.
Потихоньку все начинают забивать на него болт.
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24.04.2025 14:47 Відповісти
Брехлива гнида
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24.04.2025 14:28 Відповісти
трамп підар
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24.04.2025 15:16 Відповісти
не вірю ні москалям, ні америкосам
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24.04.2025 15:25 Відповісти
Стара курво, коли ти подохнеш, щоб твою гнилу тушку напхали всіма грошима і копалинами, щоб вони перли зі всіх отворів!
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24.04.2025 15:35 Відповісти
Ой дурак!
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24.04.2025 15:52 Відповісти
росія від "мирного договору" Трампа отримує все (визнання Криму за росією, зняття всіх санкцій США з 2014 року, співпрацю з США в енергетичній сфері, захоплені території", а що отримає Україна (невступ до НАТО і угоду про копалини)?
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24.04.2025 16:08 Відповісти
"Мєлі Ємєля - твоя нєдєля".
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24.04.2025 18:44 Відповісти
трампу скоро весть мир будет водить членом по губам. он опустил себя и опустит сша
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24.04.2025 19:19 Відповісти
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