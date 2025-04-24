Росія готова укласти угоду, домовитися з Зеленським виявилося складніше, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає Росію готовою до переговорів і агресори вже готові укласти угоду щодо припинення війни в Україні. Водночас він зазначив, що важко знайти спільну мову з президентом Володимиром Зеленським. Тож домовитися виявилося складніше, ніж він очікував.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українаська правда із посиланням на спілкування Трампа з журнаілстами у Білому домі.

"На мою думку, Росія готова. Багато хто казав, що Росія готова піти на все. Але я думаю, що ми маємо угоду з Росією. Нам потрібно досягти угоди із Зеленським. І я сподіваюся, що Зеленський... Я думав, що з ним буде легше домовлятися, але поки що це було складніше. Але нічого, все гаразд. Та я думаю, що ми маємо угоду з обома сторонами. Я сподіваюся, що вони її приймуть. Ми витрачаємо багато грошей. Але тут ідеться про людяність", - наголосив Трамп.

Він знову розкритикував адміністрацію Джо Байдена за масштабні витрати на підтримку України.

"Ми витрачаємо сотні мільярдів доларів через Байдена. Байден ніколи не повинен був допустити цієї війни. Ми витрачаємо сотні мільярдів, можливо, 350 млрд доларів, які ми дали Україні, і ми могли б використати ці гроші прямо тут", - сказав Трамп.

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