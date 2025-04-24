Россия готова заключить соглашение, договориться с Зеленским оказалось сложнее, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Россию готовой к переговорам и агрессоры уже готовы заключить соглашение о прекращении войны в Украине. В то же время он отметил, что трудно найти общий язык с президентом Владимиром Зеленским. Поэтому договориться оказалось сложнее, чем он ожидал.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на общение Трампа с журналистами в Белом доме.

"По моему мнению, Россия готова. Многие говорили, что Россия готова пойти на все. Но я думаю, что мы имеем соглашение с Россией. Нам нужно достичь соглашения с Зеленским. И я надеюсь, что Зеленский... Я думал, что с ним будет легче договариваться, но пока это было сложнее. Но ничего, все в порядке. И я думаю, что мы имеем соглашение с обеими сторонами. Я надеюсь, что они его примут. Мы тратим много денег. Но здесь речь идет о человечности", - подчеркнул Трамп.

Он снова раскритиковал администрацию Джо Байдена за масштабные расходы на поддержку Украины.

"Мы тратим сотни миллиардов долларов из-за Байдена. Байден никогда не должен был допустить этой войны. Мы тратим сотни миллиардов, возможно, 350 млрд долларов, которые мы дали Украине, и мы могли бы использовать эти деньги прямо здесь", - сказал Трамп.

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