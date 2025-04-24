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Новости Мирный план Трампа Мирное соглашение
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Россия готова заключить соглашение, договориться с Зеленским оказалось сложнее, - Трамп

Трамп о мирном соглашении

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Россию готовой к переговорам и агрессоры уже готовы заключить соглашение о прекращении войны в Украине. В то же время он отметил, что трудно найти общий язык с президентом Владимиром Зеленским. Поэтому договориться оказалось сложнее, чем он ожидал.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на общение Трампа с журналистами в Белом доме.

"По моему мнению, Россия готова. Многие говорили, что Россия готова пойти на все. Но я думаю, что мы имеем соглашение с Россией. Нам нужно достичь соглашения с Зеленским. И я надеюсь, что Зеленский... Я думал, что с ним будет легче договариваться, но пока это было сложнее. Но ничего, все в порядке. И я думаю, что мы имеем соглашение с обеими сторонами. Я надеюсь, что они его примут. Мы тратим много денег. Но здесь речь идет о человечности", - подчеркнул Трамп.

Он снова раскритиковал администрацию Джо Байдена за масштабные расходы на поддержку Украины.

"Мы тратим сотни миллиардов долларов из-за Байдена. Байден никогда не должен был допустить этой войны. Мы тратим сотни миллиардов, возможно, 350 млрд долларов, которые мы дали Украине, и мы могли бы использовать эти деньги прямо здесь", - сказал Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США хотят добиться мирного соглашения между Украиной и РФ до 100 дней президентства Трампа, - CNN

Автор: 

Украина (44947) Трамп Дональд (5235)


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Топ комментарии
+81
Росія готова укласти угоду,..." Трамп або прикидається ідіотом, або є ним насправді. Угоду параша готова укласти давно, з перших днів війни, просто ця "угода" нам не підходить , бо вона називається КАПІТУЛЯЦІЯ Ураїни...
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24.04.2025 07:42
+52
А як же принцип «Нічого про Україну без України»?
Провели якісь сепаратні переговори з рашистами, в тепер ультиматуми ставлять. Котіться на йух.
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24.04.2025 07:38
+51
прекрасна угода для кацапів - захопили шмат України - чому ж їм не погоджуватися
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24.04.2025 07:37
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Страница 3 из 3
Президент віртуальної реальності.
Думаю, що головна мета нинішньої адміністрації - зробити все, щоб Україна послала їх нах відкритим текстом. Тоді вони з радістю "умиють руки".
Треба давити на престиж і розказувати кругом, що США ненадійний партнер, не виконує свої зобов'язання і Будапештський меморандум - яскравий приклад руйнування світової безпеки.
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24.04.2025 11:52 Ответить
Трамп підарас, тебе ненавидять всі українці - щоб ти здох
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24.04.2025 12:10 Ответить
разгребаем выборы 19 года.вернее-их последствия.и это еще не конец.сто лет назад всякие Менжинские-Троцкие_Ягоды убивали Украину,морили голодом.прошло 100 лет-и те же Зеленские,Ермаки,Шиферы Коломойские продолжают их дело.не успокоятся,пока Украина не исчезнет.но парадокс в том,что в апреле 19-го наш нарид ,заболевший 73 процентным кретинизмом,сам покорно положил голову на плаху.
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24.04.2025 12:12 Ответить
Ти де_біл. Тут стаття про Трампа. Не треба скрізь писати одну і ту ж муйню.
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24.04.2025 17:43 Ответить
какая же тварь этот рыжий *******!*** ему а не уступки!уступки кому?!рашке нацистской!он такая же ******* как ***ло! бедные Украинцы,как мне вас жаль!
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24.04.2025 12:32 Ответить
Для Трампа главное - остановить войну, а не восстановить справедливость и закон.
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24.04.2025 12:33 Ответить
Документ, підписаний главами 35 ДЕРЖАВ! ( у тому числі США) у столиці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Фінляндії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%96 Гельсінкі 30 липня - https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 1 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1975 1975.

Заключний акт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%84 Наради з безпеки і співробітництва в Європі також відомий як Гельсинський заключний акт ( https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%96 Гельсінкі 30 липня - https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 1 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1975 1975.

В міжнародно-правовій сфері:

· закріплення політичних і територіальних підсумків https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни;

· виклад принципів взаємовідносин між державами-учасниками, в тому числі ПРИНЦИПУ НЕПОРУШНОСТІ КОРДОНІВ;

· ТЕРИТОРІАЛЬНА ЦІЛІСНІСТЬ ДЕРЖАВ;

· НЕВТРУЧАННЯ У ВНУТРІШНІ СПРАВИ
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24.04.2025 12:36 Ответить
остановить войну без восстановления справедливости и закона - дело нехитрое.
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25.04.2025 00:30 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 28 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2003 2003 року під час візиту президента РФ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Путіна до Києва був підписаний Договір про державний кордон між двома країнами, що зафіксував його сухопутну частину

Договір набрав чинності з дати обміну ратифікаційними грамотами, тобто з 23 квітня 2004 року.

29.07.2010 р. набула чинності Угода про демаркацію українсько-російського державного кордону, що створило правові підстави для започаткування процесу позначення українсько-російського державного кордону на місцевості

Розпочавши https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7_2014) збройну агресію проти України у 2014 році, Росія порушила фундаментальні норми та принципи міжнародного права,

низку двосторонніх та багатосторонніх договорів та угод, зокрема і Договір про українсько-російський державний кордо
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24.04.2025 12:34 Ответить
В цій "угоді" прописана чітко лише капітуляція України + жирні плюшки для пу і те, що тр розпочне з пу всеосяжну розбудову екон.відносин, тобто заробляти на двох за рахунок України, яка обом має безстроково сплачувати репарації... ЗАЕС віддати тр, за укр.кошти восстановити, а електрикой забезпечувати Крим... і тр довічно платити ті його омріяні 350 лярдів
Тр же навіть засоби захисту людей ППО продавати вде відмовився.
З пу він буде разом гешефт робити по любому.
Оксюмерон, прикра дійсніть
ЗСУ - наш головний переговорник і підримка ЕС.
Україна витримає удар!
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24.04.2025 12:36 Ответить
Що ти плетеш, дурень американський! Неорашист якийсь. Дійсно за компроматом на гачку у Путлера! Колись, Трампушко! Все одно вже більшого позору,ніж зараз є для тебе і США, вже не буде...
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24.04.2025 12:37 Ответить
Здається він не при своєму розумі а при чужому.
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24.04.2025 12:43 Ответить
цей недоумок жовтомордий трамп насправді кончений ідіот а ше агент фсб навіть Янукович і то розумніший за цього покидька !
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24.04.2025 12:45 Ответить
Текст угоди з росією в студію!!!Хто зна про що там у вас угода.Так росія готова на все тобто на любі звірства щоб загребти побільше територій в України.тим більше тепер коли трамп дав зелене світло
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24.04.2025 12:46 Ответить
Странно, да? Ты уже договорился с дружбаном о разделе Украины но внезапно выяснилось что Украина не согласна. Чота ты болван явно упустил ))
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24.04.2025 13:19 Ответить
"Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає Росію готовою до переговорів і агресори вже готові укласти угоду щодо припинення війни в Україні."
"Якщо ваші друзі вмовляють вас піти на угоду з вашими ворогами--значить,вони вже давно домовилися за вашою спиною "(Аль Капоне)
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24.04.2025 13:23 Ответить
трамп клина впіймав з тими 350-т'ю мільярдами))
"Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите.." (-с)
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24.04.2025 13:47 Ответить
@Россия готова заключить соглашение... Источник: https://censor.net/ru/n3548488@

Чего ж ей не быть готовой, если "полезные идиоты" из Белого Дома выполняют все о чем их просят в кремле ? Иногда даже не знаешь, на какую страну работают Уиткоф или Рубио...
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24.04.2025 13:54 Ответить
У старого пирдуна Трампона, тимчасового хозяїна Білого дурдома цікава поза ( для ***** ). Все загарбане кацапами выддати *****, а те що останеться, треба віддати йому і його вилупкам, трампенятам. А пішов Трампон разом з ****** кобилі в трещину.
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24.04.2025 13:57 Ответить
логіка шизанутого дегенерата!
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24.04.2025 14:08 Ответить
Росия готова подписать капитуляцию Украины ? Конечно она готова , ещё с 2022 года . А Трампа какая заслуга в этом ? В том что помогает России рыжий изо всех сил , рубли за выборы отрабатывает , иногда аж тошно смотреть как старый тужится перед Путиным выслужиться ! Да - а , ещё не было в Америке такого сморчка - президента , который так откровенно лижет задницу российскому карлику.
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24.04.2025 14:24 Ответить
Все больше и больше амеров стремительно разочаровываются в Трампе. Обычный балабол. За все что не берется ничего не получается, все его инициативы на поверку оказываются глупейшими и вркдящими самим штатам.
Потихоньку все начинают забивать на него болт.
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24.04.2025 14:47 Ответить
Брехлива гнида
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24.04.2025 14:28 Ответить
трамп підар
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24.04.2025 15:16 Ответить
не вірю ні москалям, ні америкосам
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24.04.2025 15:25 Ответить
Стара курво, коли ти подохнеш, щоб твою гнилу тушку напхали всіма грошима і копалинами, щоб вони перли зі всіх отворів!
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24.04.2025 15:35 Ответить
Ой дурак!
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24.04.2025 15:52 Ответить
росія від "мирного договору" Трампа отримує все (визнання Криму за росією, зняття всіх санкцій США з 2014 року, співпрацю з США в енергетичній сфері, захоплені території", а що отримає Україна (невступ до НАТО і угоду про копалини)?
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24.04.2025 16:08 Ответить
"Мєлі Ємєля - твоя нєдєля".
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24.04.2025 18:44 Ответить
трампу скоро весть мир будет водить членом по губам. он опустил себя и опустит сша
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24.04.2025 19:19 Ответить
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