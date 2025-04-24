Россия готова заключить соглашение, договориться с Зеленским оказалось сложнее, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Россию готовой к переговорам и агрессоры уже готовы заключить соглашение о прекращении войны в Украине. В то же время он отметил, что трудно найти общий язык с президентом Владимиром Зеленским. Поэтому договориться оказалось сложнее, чем он ожидал.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на общение Трампа с журналистами в Белом доме.
"По моему мнению, Россия готова. Многие говорили, что Россия готова пойти на все. Но я думаю, что мы имеем соглашение с Россией. Нам нужно достичь соглашения с Зеленским. И я надеюсь, что Зеленский... Я думал, что с ним будет легче договариваться, но пока это было сложнее. Но ничего, все в порядке. И я думаю, что мы имеем соглашение с обеими сторонами. Я надеюсь, что они его примут. Мы тратим много денег. Но здесь речь идет о человечности", - подчеркнул Трамп.
Он снова раскритиковал администрацию Джо Байдена за масштабные расходы на поддержку Украины.
"Мы тратим сотни миллиардов долларов из-за Байдена. Байден никогда не должен был допустить этой войны. Мы тратим сотни миллиардов, возможно, 350 млрд долларов, которые мы дали Украине, и мы могли бы использовать эти деньги прямо здесь", - сказал Трамп.
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Думаю, що головна мета нинішньої адміністрації - зробити все, щоб Україна послала їх нах відкритим текстом. Тоді вони з радістю "умиють руки".
Треба давити на престиж і розказувати кругом, що США ненадійний партнер, не виконує свої зобов'язання і Будапештський меморандум - яскравий приклад руйнування світової безпеки.
Заключний акт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%84 Наради з безпеки і співробітництва в Європі також відомий як Гельсинський заключний акт ( https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%96 Гельсінкі 30 липня - https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 1 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1975 1975.
В міжнародно-правовій сфері:
· закріплення політичних і територіальних підсумків https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни;
· виклад принципів взаємовідносин між державами-учасниками, в тому числі ПРИНЦИПУ НЕПОРУШНОСТІ КОРДОНІВ;
· ТЕРИТОРІАЛЬНА ЦІЛІСНІСТЬ ДЕРЖАВ;
· НЕВТРУЧАННЯ У ВНУТРІШНІ СПРАВИ
Договір набрав чинності з дати обміну ратифікаційними грамотами, тобто з 23 квітня 2004 року.
29.07.2010 р. набула чинності Угода про демаркацію українсько-російського державного кордону, що створило правові підстави для започаткування процесу позначення українсько-російського державного кордону на місцевості
Розпочавши https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7_2014) збройну агресію проти України у 2014 році, Росія порушила фундаментальні норми та принципи міжнародного права,
низку двосторонніх та багатосторонніх договорів та угод, зокрема і Договір про українсько-російський державний кордо
Тр же навіть засоби захисту людей ППО продавати вде відмовився.
З пу він буде разом гешефт робити по любому.
Оксюмерон, прикра дійсніть
ЗСУ - наш головний переговорник і підримка ЕС.
Україна витримає удар!
"Якщо ваші друзі вмовляють вас піти на угоду з вашими ворогами--значить,вони вже давно домовилися за вашою спиною "(Аль Капоне)
"Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите.." (-с)
Чего ж ей не быть готовой, если "полезные идиоты" из Белого Дома выполняют все о чем их просят в кремле ? Иногда даже не знаешь, на какую страну работают Уиткоф или Рубио...
Потихоньку все начинают забивать на него болт.