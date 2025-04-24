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Новости Зеленский о территориальных уступках Мирные переговоры в Лондоне
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Зеленский об уступках территориям: Все, что противоречит нашей Конституции, не может быть ни в каких договоренностях

Зеленский ответил на предложение США об уступках территориями

Президент Владимир Зеленский заявил, что после переговоров в Лондоне 23 апреля и обсуждения стратегии США по украинским территориям появился новый документ. Сейчас этот формат находится "на столе" у американского президента Дональда Трампа.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой, передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, в Лондоне европейские, украинские и американские представители "конструктивно" поговорили.

"Я уверен, что Россия рассчитывала на большой скандал вчера. И даже некоторые эмоции звучали в медиапространстве. Но это все равно эмоции. России не нравится союз вокруг Украины, потому что Украина, если она будет в одиночестве, для России является более легкой целью", - отметил он.

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Сейчас, после обсуждения предложений Соединенных Штатов, на бумаге появились "соответствующие пункты".

"Я считаю, что сегодня этот формат, этот документ находится на столе у президента Трампа. Все, что противоречит нашим ценностям или нашей Конституции, не может быть в любых договоренностях", - подчеркнул он в ответе на вопрос, на какие компромиссы Украина готова пойти в плане территорий.

Президент отметил, что приоритет Украины на сегодня является завершение войны. Он отметил, что должен быть справедливый и долговременный мир.

"На нас напали. У нас оккупировали территории. Убиты тысячи, десятки тысяч людей, заживо похоронены многие дети и взрослые. И то, что Украина готова сесть за стол переговоров после прекращения огня с террористами, которые все это устроили исключительно на нашей земле, уже это - большой компромисс".

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Зеленский отметил, что Украина хочет вернуть похищенных Россией детей и провести обмен в формате "всех на всех": военных, гражданских, журналистов и так далее.

"Мы не хотим от этого отказываться, и это красная линия. Кому она мешает? Что здесь неправильного?" - добавил он.

Автор: 

Зеленский Владимир (20378) США (26687) территориальная целостность (221) Трамп Дональд (5235) война в Украине (3902)


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Топ комментарии
+11
так вона ж "на паузі"
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24.04.2025 15:11
+9
Батька нації хочеш зіграти? твоя ррль-попандопало
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24.04.2025 15:18
+8
В нього отих заяв як в дурня фантиків
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24.04.2025 15:14
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так вона ж "на паузі"
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24.04.2025 15:11 Ответить
В нього отих заяв як в дурня фантиків
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24.04.2025 15:14 Ответить
Я особисто скучив за чисельними заявами, що "мінська-3" не буде.
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24.04.2025 17:56 Ответить
А що міжнародне право каже і чому міжнародне право не згадане у цій потужній заяві?
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24.04.2025 15:15 Ответить
Батька нації хочеш зіграти? твоя ррль-попандопало
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24.04.2025 15:18 Ответить
Воно, падло, щоб залишитися при владі, ще і дітей приплів.
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24.04.2025 15:20 Ответить
Цей раз я з ним згоден, але ж ВР може змінити Конституцію, якщо ситуація дійде до межі і Україна капітулює.
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24.04.2025 15:22 Ответить
не може,військовий стан не дає
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24.04.2025 15:23 Ответить
та то таке, якщо будуть переговори, угода про припинення вогню і миру на умовах фашистів. то змушена буде змінити.
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24.04.2025 15:36 Ответить
де будь якої української політичної партії яка за це проголосує це автоматом означає політичну смерть !!!
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24.04.2025 16:10 Ответить
цинічно згадувати Конституцію лише тоді коли вигідно лише особисто
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24.04.2025 15:22 Ответить
Потужнометр показав 2 vova
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24.04.2025 15:24 Ответить
Тут помню, а тут не помню - Фігаро тут, Фігаро там
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24.04.2025 15:28 Ответить
Тарахтеть "про войну" и вести ее, как оказалось не одно и тоже. Нужные цитаты подберете сами, кому интересно.
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24.04.2025 15:34 Ответить
Цинічне брехливе курво, да ти об Конституцію вже давно ноги витер, ще коли завхозу, якого ніхто не обирав, віддав де-факто президентські повноваження, коли закрив опозиційні канали, коли фактично знищив реформу місцевого самоврядування, щоб захопити владу на місцях і замість мерів яких обирає народ, посадити своїх маріонеток. Лише станом з 2019 по 2021 р. Зеленський 38 разів порушив Конституцію України: список https://wz.lviv.ua/news/437931-zelenskyi-38-raziv-porushyv-konstytutsiiu-ukrainy-spysok
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24.04.2025 15:36 Ответить
Коли буде адекватна відповідь по москві ?
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24.04.2025 15:40 Ответить
Чим ,міфічними "паляницями" ?
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24.04.2025 16:24 Ответить
Добре що при Пороху в Конституцію вписали курс до НАТО!
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24.04.2025 15:41 Ответить
тонко
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24.04.2025 15:58 Ответить
Війна на роки, влада назавжди...
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24.04.2025 16:19 Ответить
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24.04.2025 18:33 Ответить
 
 