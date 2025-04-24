Зеленский об уступках территориям: Все, что противоречит нашей Конституции, не может быть ни в каких договоренностях
Президент Владимир Зеленский заявил, что после переговоров в Лондоне 23 апреля и обсуждения стратегии США по украинским территориям появился новый документ. Сейчас этот формат находится "на столе" у американского президента Дональда Трампа.
Об этом глава государства сказал на пресс-конференции с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой, передает Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, в Лондоне европейские, украинские и американские представители "конструктивно" поговорили.
"Я уверен, что Россия рассчитывала на большой скандал вчера. И даже некоторые эмоции звучали в медиапространстве. Но это все равно эмоции. России не нравится союз вокруг Украины, потому что Украина, если она будет в одиночестве, для России является более легкой целью", - отметил он.
Сейчас, после обсуждения предложений Соединенных Штатов, на бумаге появились "соответствующие пункты".
"Я считаю, что сегодня этот формат, этот документ находится на столе у президента Трампа. Все, что противоречит нашим ценностям или нашей Конституции, не может быть в любых договоренностях", - подчеркнул он в ответе на вопрос, на какие компромиссы Украина готова пойти в плане территорий.
Президент отметил, что приоритет Украины на сегодня является завершение войны. Он отметил, что должен быть справедливый и долговременный мир.
"На нас напали. У нас оккупировали территории. Убиты тысячи, десятки тысяч людей, заживо похоронены многие дети и взрослые. И то, что Украина готова сесть за стол переговоров после прекращения огня с террористами, которые все это устроили исключительно на нашей земле, уже это - большой компромисс".
Зеленский отметил, что Украина хочет вернуть похищенных Россией детей и провести обмен в формате "всех на всех": военных, гражданских, журналистов и так далее.
"Мы не хотим от этого отказываться, и это красная линия. Кому она мешает? Что здесь неправильного?" - добавил он.
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