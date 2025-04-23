Пришло время двигаться вперед по директиве Трампа, - Келлог после переговоров с Украиной в Лондоне

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог считает положительными переговоры с украинской делегацией, которые состоялись 23 апреля в Лондоне.

Об этом Келлог написал в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Позитивные переговоры в Лондоне с Андреем Ермаком. Пришло время двигаться вперед на пути к выполнению директивы президента Трампа относительно войны Украины и России: прекратить убийства, достичь мира и поставить Америку на первое место", - отметил он.

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Мирные переговоры в Лондоне

Напомним, 23 апреля в Лондоне состоялись переговоры по завершению войны России против Украины. В диалоге принимали участие украинские, французские, британские, немецкие и американские чиновники.

Также состоялась встреча украинской делегации со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом.

Изначально США должны были представлять госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Но 22 апреля стало известно, что они отказались ехать в Лондон. Поэтому от США был только спецпосланник Кит Келлог.

Во встрече со стороны Украины участвовали глава ОП Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

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