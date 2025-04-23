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Новости Мирные переговоры в Лондоне
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Пришло время двигаться вперед по директиве Трампа, - Келлог после переговоров с Украиной в Лондоне

Кэллог прокомментировал переговоры с делегацией Украины в Лондоне

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог считает положительными переговоры с украинской делегацией, которые состоялись 23 апреля в Лондоне.

Об этом Келлог написал в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Позитивные переговоры в Лондоне с Андреем Ермаком. Пришло время двигаться вперед на пути к выполнению директивы президента Трампа относительно войны Украины и России: прекратить убийства, достичь мира и поставить Америку на первое место", - отметил он.

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Кэллог прокомментировал переговоры с делегацией Украины в Лондоне

Мирные переговоры в Лондоне

Напомним, 23 апреля в Лондоне состоялись переговоры по завершению войны России против Украины. В диалоге принимали участие украинские, французские, британские, немецкие и американские чиновники.

Также состоялась встреча украинской делегации со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом.

Изначально США должны были представлять госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Но 22 апреля стало известно, что они отказались ехать в Лондон. Поэтому от США был только спецпосланник Кит Келлог.

Во встрече со стороны Украины участвовали глава ОП Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Читайте также: Договорились о дальнейших консультациях: в ОП рассказали об итогах встречи в Лондоне

Автор: 

переговоры (4961) США (26672) Ермак Андрей (1264) Кит Келлог (123)


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Топ комментарии
+33
А що там дЄрмак робить ? Він кого там представляє...? Свою "родіну"?
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23.04.2025 23:02
+31
Это сюр. Хрен его знает кто, говорит с хрен его знает с кем...
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23.04.2025 23:04
+30
Клоуни **учі.

Келлоґ міг увійти в історію поважним сивим джентельменом. А увійде як обмазаний трампівським лайном кукурудзяний пластівець немічний старий.
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23.04.2025 23:05
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Правила форума Совет форумчан
А що там дЄрмак робить ? Він кого там представляє...? Свою "родіну"?
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23.04.2025 23:02 Ответить
Мабуть, виводить Америку на перше місце
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24.04.2025 05:33 Ответить
Переговорники , ви хоть просвітіть народ Украіни
про що ви домовились , крім миру на словах ?
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23.04.2025 23:03 Ответить
не на часі....
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23.04.2025 23:04 Ответить
".....та поставити Америку на перше місце", - зазначив він.
Джерело: https://censor.net/ua/n3548466
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24.04.2025 00:41 Ответить
Это сюр. Хрен его знает кто, говорит с хрен его знает с кем...
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23.04.2025 23:04 Ответить
В этой подлой политической трамповской идиотской игре, где он хочет нагнуть Украину на кремлевских условиях, каждый отыгрывает свою роль на публику, что бы в конечном итоге, если не выгорит, всех собак повесить на другого, затрубив об этом из всех утюгов. У наших простора для маневра почти нет, так что все что им остается, это подыгрывать и тянуть время, не давая лишнего повода для обвинений в недоговороспособности.
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23.04.2025 23:19 Ответить
Клоуни **учі.

Келлоґ міг увійти в історію поважним сивим джентельменом. А увійде як обмазаний трампівським лайном кукурудзяний пластівець немічний старий.
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23.04.2025 23:05 Ответить
увійде як 3.14дарас....
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23.04.2025 23:06 Ответить
та поставити америку на перше місце .... як кого ?
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23.04.2025 23:05 Ответить
Put America first on the frontline! Погоджуюсь.
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23.04.2025 23:05 Ответить
Особливо шизофренічної виглядає заключне :"та поставити омерику на перше місце"... А що, те місце зараз зайняте?
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23.04.2025 23:05 Ответить
О, бачу в вашій палаті загострення...
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23.04.2025 23:11 Ответить
Заліз висратись і щоб тебе, серуна, забанили? Ну добре.
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23.04.2025 23:08 Ответить
Ти казкова пріходу, пацанчік?
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23.04.2025 23:18 Ответить
І поставити америку на перше місце???
Рижий за вказівками плєшівого поставив америку біля параші.
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23.04.2025 23:07 Ответить
ці переговорникі увійдуть в історію світу ... як можно проїхати ту зупинку де вказує США з ху* лом ...шось на те схоже ...дай Боже ...
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23.04.2025 23:08 Ответить
Гандруша у кастюмі, я так розумію, перемовник з цапячої сторони ?
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23.04.2025 23:08 Ответить
Вперед - за Трампом - резюме зустрічі в Лондоні
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23.04.2025 23:09 Ответить
Позитивні переговори в Лондоні з Андрієм Єрмаком.

ніфіга не розумію!
а, с ким тоді переговарювався умєров? а, сібіга?
то, єрмачіна буде тепер рухатися за директивами рудого фріка?
а, зараз америка на якому місці?
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23.04.2025 23:11 Ответить
-Трохи текст по дебільному для келога написаний. Треба виправить.
Настав час рухатися вперед за директивоюманівцями Трампа Джерело: https://censor.net/ua/n3548466
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23.04.2025 23:14 Ответить
Директива - загальна керівна вказівка, що дається вищим органом підлеглому.

А хто підлеглі ?
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23.04.2025 23:20 Ответить
Келих підлеглий.
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23.04.2025 23:28 Ответить
А ну хай він і рухається

З.І, Насправді келлог з дуже розпливчатими повноваженнями ,
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23.04.2025 23:39 Ответить
рухатися вперед за директивою Трампа - це новий евфемізм "*****"?

Дякуємо, але ти, келих, краще сам!
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23.04.2025 23:21 Ответить
Настав час рухатися вперед за ...расейським карабльом
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23.04.2025 23:22 Ответить
Домовимося без Трамба.
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23.04.2025 23:29 Ответить
Так! От в кого є залізні яйця!!!
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24.04.2025 07:12 Ответить
ПНХ зі своїм Тампоном, його директивою і великою америкою. Ваше місце біля нужника під віником
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23.04.2025 23:30 Ответить
Країна мрій для завгоспів ...
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23.04.2025 23:33 Ответить
Директива??? Оце вштирило! Снєг? Грєби?
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23.04.2025 23:33 Ответить
Келог одне каже, трамб друге - вони один з одним спілкуються чи як?
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23.04.2025 23:37 Ответить
Аякже! Домовилися кожен по своєму куйню нести
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24.04.2025 00:33 Ответить
Настало время послать вас по курсу рускага корабля!
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23.04.2025 23:48 Ответить
А ну цить!
Завхоз немає ніяких повноважень!!
Його посадові функції - щоб бомагу була на столах і в таулетах і карандаши і скріпки подавати преЦЕденту..
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23.04.2025 23:49 Ответить
"Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее"(с)
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24.04.2025 00:00 Ответить
"Данко. (Кричить.) Урааа! Вперьод, чмо японське!"

От я не розумію.
Доросла людина, яка була військовим, робила політичну кар'єру, а веде себе, як якийсь сраний Подоляк, що з Яником по пеньках бігав.
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24.04.2025 00:04 Ответить
Цілий день світ пояснював їм свою позицію,а надвечір у америки знову загострення. «Директива трампа і Аmerica first"- це діагноз!
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24.04.2025 00:12 Ответить
yadda yadda yadda blah blah blah
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24.04.2025 00:19 Ответить
PutA merica...
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24.04.2025 00:23 Ответить

https://www.spanishdict.com/translate/puta%20marica
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24.04.2025 00:26 Ответить
Коли з цієї адміністрації розпочнуть сміятися самі самериканці?
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24.04.2025 00:29 Ответить
Ну то поставте США на перше місце справами. Язиком без справ і пустими "deal" самі себе опускають. Нинішні керманичі США не розуміють, що проблема вирішення війни знаходиться за рамками їх супер-пупер-неперевершеного-недосяжного "art of deals".
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24.04.2025 00:55 Ответить
Все ще є надія, що круті хлопці з американського впк знищать ідіотів у білому дурдомі. Але та надія тане з часом. То чекаємо, що справжній американський патріот, відданий ідеалам демократії і свободи, нарешті позбудеться новітнього американського гітлера і інших венсотрамповолтців за допомогою божих дронів. Бо інакше може виборів в США більше і не буде.
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24.04.2025 02:07 Ответить
То рухайся вперед за директивою тромба нахєр!
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24.04.2025 02:22 Ответить
На кіл банду дєрмака!
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24.04.2025 07:08 Ответить
Шизофренія єто дєло колеХтівноє...
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24.04.2025 08:10 Ответить
Ось тобі нова директива. Точніше «дайрекшн»: 8===>
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24.04.2025 08:16 Ответить
 
 