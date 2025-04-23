Пришло время двигаться вперед по директиве Трампа, - Келлог после переговоров с Украиной в Лондоне
Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог считает положительными переговоры с украинской делегацией, которые состоялись 23 апреля в Лондоне.
Об этом Келлог написал в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Позитивные переговоры в Лондоне с Андреем Ермаком. Пришло время двигаться вперед на пути к выполнению директивы президента Трампа относительно войны Украины и России: прекратить убийства, достичь мира и поставить Америку на первое место", - отметил он.
Мирные переговоры в Лондоне
Напомним, 23 апреля в Лондоне состоялись переговоры по завершению войны России против Украины. В диалоге принимали участие украинские, французские, британские, немецкие и американские чиновники.
Также состоялась встреча украинской делегации со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом.
Изначально США должны были представлять госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Но 22 апреля стало известно, что они отказались ехать в Лондон. Поэтому от США был только спецпосланник Кит Келлог.
Во встрече со стороны Украины участвовали глава ОП Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.
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про що ви домовились , крім миру на словах ?
Джерело: https://censor.net/ua/n3548466
Келлоґ міг увійти в історію поважним сивим джентельменом. А увійде як обмазаний трампівським лайном
кукурудзяний пластівецьнемічний старий.
Рижий за вказівками плєшівого поставив америку біля параші.
ніфіга не розумію!
а, с ким тоді переговарювався умєров? а, сібіга?
то, єрмачіна буде тепер рухатися за директивами рудого фріка?
а, зараз америка на якому місці?
Настав час рухатися вперед за
директивоюманівцями Трампа Джерело: https://censor.net/ua/n3548466
А хто підлеглі ?
З.І, Насправді келлог з дуже розпливчатими повноваженнями ,
Дякуємо, але ти, келих, краще сам!
Завхоз немає ніяких повноважень!!
Його посадові функції - щоб бомагу була на столах і в таулетах і карандаши і скріпки подавати преЦЕденту..
От я не розумію.
Доросла людина, яка була військовим, робила політичну кар'єру, а веде себе, як якийсь сраний Подоляк, що з Яником по пеньках бігав.
https://www.spanishdict.com/translate/puta%20marica