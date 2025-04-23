Зеленский о переговорах в Лондоне: Стороны с уважением восприняли позиции друг друга
Президент Владимир Зеленский прокомментировал переговоры Украины, Великобритании, Франции, США и Германии в Лондоне, которые состоялись 23 апреля.
Об этом он написал в телеграм, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня было много эмоций. Но хорошо, что пять стран встретились, чтобы приблизить мир. Украина, США, Великобритания, Франция и Германия. Стороны выразили свои взгляды и с уважением восприняли позиции друг друга", - заявил глава государства.
Зеленский отметил, что важно, чтобы каждая сторона "не просто присутствовала, но и работала содержательно". Президент выразил надежду, что именно такая совместная работа приведет к продолжительному миру.
"Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в том числе США, будут действовать согласно своим сильным решениям", - сказал Зеленский.
Также в своем сообщении глава государства опубликовал скриншот "Крымской декларации" - заявления государственного секретаря первой администрации Трампа Майка Помпео от 2018 года, в котором говорилось об "отказе признания требований Кремля по установлению суверенитета над территорией, захваченной силой вопреки международному праву".
Напомним, Трамп раскритиковал заявление Зеленского относительно Крыма и отметил, что сейчас ситуация для Украины "ужасная".
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До свого посту на Х він прикріпив скриншот https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/07/26/7084833/ Кримської декларації - заяви державного секретаря першої адміністрації Трампа Майка Помпео 2018 року, яка підтверджувала невизнання російської анексії Криму.
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Так, взагалі красава, так Трампа зрізав. Тільки цієї ночі стендапер летить до ПАР, Єрмаки та інші по Лондону бухають, а шахети і ракети херячити будуть нас
Обоє рябоє
.....
НУ НАРЕШТІ…
☝️І Зеленський визнав досягнення команди Пороха. Бо показав Трампу Кримську декларацію, яку підписав Держсекретар США Помпео у 2018 році.
‼️Крута була команда переговорників у Пороха, яка досягнула цього результату.
На жаль, таких зараз у владі немає! 🫣