Зеленский о переговорах в Лондоне: Стороны с уважением восприняли позиции друг друга

Президент Владимир Зеленский прокомментировал переговоры Украины, Великобритании, Франции, США и Германии в Лондоне, которые состоялись 23 апреля.

Об этом он написал в телеграм, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня было много эмоций. Но хорошо, что пять стран встретились, чтобы приблизить мир. Украина, США, Великобритания, Франция и Германия. Стороны выразили свои взгляды и с уважением восприняли позиции друг друга", - заявил глава государства.

Зеленский отметил, что важно, чтобы каждая сторона "не просто присутствовала, но и работала содержательно". Президент выразил надежду, что именно такая совместная работа приведет к продолжительному миру.

"Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в том числе США, будут действовать согласно своим сильным решениям", - сказал Зеленский.

Также в своем сообщении глава государства опубликовал скриншот "Крымской декларации" - заявления государственного секретаря первой администрации Трампа Майка Помпео от 2018 года, в котором говорилось об "отказе признания требований Кремля по установлению суверенитета над территорией, захваченной силой вопреки международному праву".

Напомним, Трамп раскритиковал заявление Зеленского относительно Крыма и отметил, что сейчас ситуация для Украины "ужасная".

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