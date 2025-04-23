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Новости Мирные переговоры в Лондоне
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Зеленский о переговорах в Лондоне: Стороны с уважением восприняли позиции друг друга

зеленый о переговорах в Лондоне

Президент Владимир Зеленский прокомментировал переговоры Украины, Великобритании, Франции, США и Германии в Лондоне, которые состоялись 23 апреля.

Об этом он написал в телеграм, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня было много эмоций. Но хорошо, что пять стран встретились, чтобы приблизить мир. Украина, США, Великобритания, Франция и Германия. Стороны выразили свои взгляды и с уважением восприняли позиции друг друга", - заявил глава государства.

Зеленский отметил, что важно, чтобы каждая сторона "не просто присутствовала, но и работала содержательно". Президент выразил надежду, что именно такая совместная работа приведет к продолжительному миру.

"Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в том числе США, будут действовать согласно своим сильным решениям", - сказал Зеленский.

Также в своем сообщении глава государства опубликовал скриншот "Крымской декларации" - заявления государственного секретаря первой администрации Трампа Майка Помпео от 2018 года, в котором говорилось об "отказе признания требований Кремля по установлению суверенитета над территорией, захваченной силой вопреки международному праву".

Напомним, Трамп раскритиковал заявление Зеленского относительно Крыма и отметил, что сейчас ситуация для Украины "ужасная".

Читайте также: Зеленского не просят признавать Крым российским, но ситуация для Украины ужасная, - Трамп

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) переговоры (4961) США (26672)


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Топ комментарии
+5
Поводив рудому по губах, назвав **********, трумп негодуе!

До свого посту на Х він прикріпив скриншот https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/07/26/7084833/ Кримської декларації - заяви державного секретаря першої адміністрації Трампа Майка Помпео 2018 року, яка підтверджувала невизнання російської анексії Криму.
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23.04.2025 22:49
+4
Поводив рудому по губах, назвав **********, трумп негодуе!
--------------
Так, взагалі красава, так Трампа зрізав. Тільки цієї ночі стендапер летить до ПАР, Єрмаки та інші по Лондону бухають, а шахети і ракети херячити будуть нас
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23.04.2025 23:02
+2
Це не відміняє факта, як цього так і того, що саме він також порізав усі наші оборонні програми.
Обоє рябоє
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23.04.2025 23:13
Комментировать
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Правила форума Совет форумчан
Поводив рудому по губах, назвав **********, трумп негодуе!

До свого посту на Х він прикріпив скриншот https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/07/26/7084833/ Кримської декларації - заяви державного секретаря першої адміністрації Трампа Майка Помпео 2018 року, яка підтверджувала невизнання російської анексії Криму.
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23.04.2025 22:49 Ответить
Синдром Туретта?
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23.04.2025 23:00 Ответить
Поводив рудому по губах, назвав **********, трумп негодуе!
--------------
Так, взагалі красава, так Трампа зрізав. Тільки цієї ночі стендапер летить до ПАР, Єрмаки та інші по Лондону бухають, а шахети і ракети херячити будуть нас
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23.04.2025 23:02 Ответить
Це не відміняє факта, як цього так і того, що саме він також порізав усі наші оборонні програми.
Обоє рябоє
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23.04.2025 23:13 Ответить
Коментатор.... .....
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23.04.2025 22:50 Ответить
Да? Ну и слава Богу.
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23.04.2025 22:51 Ответить
кацап, дафай на болота до себе. тут для тібя водкі нєт. )
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23.04.2025 23:00 Ответить
Потужний і з Африки потужний
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23.04.2025 22:58 Ответить
ніяких перемовин не було! американців там не було! а що воно "ПОТУЖНЕ" лепче не зрозуміло...
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23.04.2025 23:19 Ответить
Дайте вже тому рудому півню шнобелевську премію і нехай дєдушка заспокоїться)
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23.04.2025 22:58 Ответить
Розенко-

НУ НАРЕШТІ…

☝️І Зеленський визнав досягнення команди Пороха. Бо показав Трампу Кримську декларацію, яку підписав Держсекретар США Помпео у 2018 році.

‼️Крута була команда переговорників у Пороха, яка досягнула цього результату.

На жаль, таких зараз у владі немає! 🫣
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23.04.2025 23:44 Ответить
Гарне досягнення.Але чому при цьому між Кримом і Україною всі 5 років існував прохідний двір для вештання кацапської агентури?Чому Порошенко не підірвав Чонгарський міст ще в 2014 і не вирив канали на перешийках з Кримом?
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24.04.2025 01:54 Ответить
Може тому що мінування було достатньо?Може тому що вкраїнчики би не дозволили?Ти ж памятаєш скільки воні та плачу було за заборониними одноглазиками і вк?
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24.04.2025 09:09 Ответить
Навіщо брехати ?
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24.04.2025 09:39 Ответить
 
 