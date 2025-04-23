УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6003 відвідувача онлайн
Новини Окупація Криму Мирні перемовини в Лондоні
3 451 19

Зеленський про переговори у Лондоні: Сторони з повагою сприйняли позиції одна одної

зеленський про переговори у Лондоні

Президент Володимир Зеленський прокоментував перемовини України, Великої Британії, Франції, США та Німеччини у Лондоні, які відбулися 23 квітня.

Про це він написав у телеграм, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні було багато емоцій. Але добре, що п'ять країн зустрілися, щоб наблизити мир. Україна, США, Велика Британія, Франція та Німеччина. Сторони висловили свої погляди та з повагою сприйняли позиції одна одної", - заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що важливо, щоб кожна сторона "не просто була присутньою, але й працювала змістовно". Президент висловив сподівання, що саме така спільна робота приведе до тривалого миру.

"Ми вдячні партнерам. Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції, і ми абсолютно впевнені, що наші партнери, зокрема США, діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями", - сказав Зеленський.

Також у своєму дописі глава держави опублікував скриншот "Кримської декларації" - заяви державного секретаря першої адміністрації Трампа Майка Помпео від 2018 року, в якій йшлося про "відмову визнання вимог Кремля зі встановлення суверенітету над територією, захопленою силою всупереч міжнародному праву".

Нагадуємо, Трамп розкритикував заяву Зеленського щодо Криму та зазначив, що зараз ситуація для України є "жахливою".

Читайте також: Зеленського не просять визнавати Крим російським, але ситуація для України жахлива, - Трамп

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) Крим (14161) перемовини (2899) США (22861)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Поводив рудому по губах, назвав **********, трумп негодуе!

До свого посту на Х він прикріпив скриншот https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/07/26/7084833/ Кримської декларації - заяви державного секретаря першої адміністрації Трампа Майка Помпео 2018 року, яка підтверджувала невизнання російської анексії Криму.
показати весь коментар
23.04.2025 22:49
+4
Поводив рудому по губах, назвав **********, трумп негодуе!
--------------
Так, взагалі красава, так Трампа зрізав. Тільки цієї ночі стендапер летить до ПАР, Єрмаки та інші по Лондону бухають, а шахети і ракети херячити будуть нас
показати весь коментар
23.04.2025 23:02
+2
Це не відміняє факта, як цього так і того, що саме він також порізав усі наші оборонні програми.
Обоє рябоє
показати весь коментар
23.04.2025 23:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поводив рудому по губах, назвав **********, трумп негодуе!

До свого посту на Х він прикріпив скриншот https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/07/26/7084833/ Кримської декларації - заяви державного секретаря першої адміністрації Трампа Майка Помпео 2018 року, яка підтверджувала невизнання російської анексії Криму.
показати весь коментар
23.04.2025 22:49 Відповісти
Синдром Туретта?
показати весь коментар
23.04.2025 23:00 Відповісти
Поводив рудому по губах, назвав **********, трумп негодуе!
--------------
Так, взагалі красава, так Трампа зрізав. Тільки цієї ночі стендапер летить до ПАР, Єрмаки та інші по Лондону бухають, а шахети і ракети херячити будуть нас
показати весь коментар
23.04.2025 23:02 Відповісти
Це не відміняє факта, як цього так і того, що саме він також порізав усі наші оборонні програми.
Обоє рябоє
показати весь коментар
23.04.2025 23:13 Відповісти
Коментатор.... .....
показати весь коментар
23.04.2025 22:50 Відповісти
Да? Ну и слава Богу.
показати весь коментар
23.04.2025 22:51 Відповісти
кацап, дафай на болота до себе. тут для тібя водкі нєт. )
показати весь коментар
23.04.2025 23:00 Відповісти
Потужний і з Африки потужний
показати весь коментар
23.04.2025 22:58 Відповісти
ніяких перемовин не було! американців там не було! а що воно "ПОТУЖНЕ" лепче не зрозуміло...
показати весь коментар
23.04.2025 23:19 Відповісти
Дайте вже тому рудому півню шнобелевську премію і нехай дєдушка заспокоїться)
показати весь коментар
23.04.2025 22:58 Відповісти
Розенко-

НУ НАРЕШТІ…

☝️І Зеленський визнав досягнення команди Пороха. Бо показав Трампу Кримську декларацію, яку підписав Держсекретар США Помпео у 2018 році.

‼️Крута була команда переговорників у Пороха, яка досягнула цього результату.

На жаль, таких зараз у владі немає! 🫣
показати весь коментар
23.04.2025 23:44 Відповісти
Гарне досягнення.Але чому при цьому між Кримом і Україною всі 5 років існував прохідний двір для вештання кацапської агентури?Чому Порошенко не підірвав Чонгарський міст ще в 2014 і не вирив канали на перешийках з Кримом?
показати весь коментар
24.04.2025 01:54 Відповісти
Може тому що мінування було достатньо?Може тому що вкраїнчики би не дозволили?Ти ж памятаєш скільки воні та плачу було за заборониними одноглазиками і вк?
показати весь коментар
24.04.2025 09:09 Відповісти
Ні не достатньо.Мінування легко знімається спеціальними машинами.А от підірваний міст і водні канали на перешийках на 200-300 метрів в ширину обвалили би повністю всі плани рашистів наступу з території Криму.
Для вкраїнчиків,які сильно хотіли вештатись в окупований Крим можна було організувати паром десь умовно з Одеси в Ялту чи Севастополь.Але для цього всього треба було мати стратегічне мислення,а не гратися і надіятись на мінські договорняки.
показати весь коментар
24.04.2025 23:23 Відповісти
Навіщо брехати ?
показати весь коментар
24.04.2025 09:39 Відповісти
 
 