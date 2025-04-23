Зеленський про переговори у Лондоні: Сторони з повагою сприйняли позиції одна одної

Президент Володимир Зеленський прокоментував перемовини України, Великої Британії, Франції, США та Німеччини у Лондоні, які відбулися 23 квітня.

Про це він написав у телеграм, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні було багато емоцій. Але добре, що п'ять країн зустрілися, щоб наблизити мир. Україна, США, Велика Британія, Франція та Німеччина. Сторони висловили свої погляди та з повагою сприйняли позиції одна одної", - заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що важливо, щоб кожна сторона "не просто була присутньою, але й працювала змістовно". Президент висловив сподівання, що саме така спільна робота приведе до тривалого миру.

"Ми вдячні партнерам. Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції, і ми абсолютно впевнені, що наші партнери, зокрема США, діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями", - сказав Зеленський.

Також у своєму дописі глава держави опублікував скриншот "Кримської декларації" - заяви державного секретаря першої адміністрації Трампа Майка Помпео від 2018 року, в якій йшлося про "відмову визнання вимог Кремля зі встановлення суверенітету над територією, захопленою силою всупереч міжнародному праву".

Нагадуємо, Трамп розкритикував заяву Зеленського щодо Криму та зазначив, що зараз ситуація для України є "жахливою".

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