Настав час рухатися вперед за директивою Трампа, - Келлог після переговорів з Україною у Лондоні

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог вважає позитивними переговори з українською делегацією, які відбулися 23 квітня у Лондоні.

Про це Келлог написав у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Позитивні переговори в Лондоні з Андрієм Єрмаком. Настав час рухатися вперед на шляху до виконання директиви президента Трампа щодо війни України та Росії: припинити вбивства, досягти миру та поставити Америку на перше місце", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про переговори у Лондоні: Сторони з повагою сприйняли позиції одна одної

Мирні переговори в Лондоні

Нагадаємо, 23 квітня у Лондоні відбулися переговори щодо завершення війни Росії проти України. У діалозі брали участь українські, французькі, британські, німецькі та американські чиновники.

Тако відбулася зустріч української делегації зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом.

Спочатку США мали представляти держсекретар Марко Рубіо і спецпредставник із Близького Сходу Стів Віткофф. Але 22 квітня стало відомо, що вони відмовилися їхати до Лондона. Тому від США був тільки спецпосланець Кіт Келлог.

У зустрічі з боку України брали участь голова ОП Андрій Єрмак, очільник МЗС Андрій Сибіга і міністр оборони Рустем Умєров.

Читайте також: Домовились про подальші консультації: в ОП розповіли про підсумки зустрічі у Лондоні