Настав час рухатися вперед за директивою Трампа, - Келлог після переговорів з Україною у Лондоні
Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог вважає позитивними переговори з українською делегацією, які відбулися 23 квітня у Лондоні.
Про це Келлог написав у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Позитивні переговори в Лондоні з Андрієм Єрмаком. Настав час рухатися вперед на шляху до виконання директиви президента Трампа щодо війни України та Росії: припинити вбивства, досягти миру та поставити Америку на перше місце", - зазначив він.
Мирні переговори в Лондоні
Нагадаємо, 23 квітня у Лондоні відбулися переговори щодо завершення війни Росії проти України. У діалозі брали участь українські, французькі, британські, німецькі та американські чиновники.
Тако відбулася зустріч української делегації зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом.
Спочатку США мали представляти держсекретар Марко Рубіо і спецпредставник із Близького Сходу Стів Віткофф. Але 22 квітня стало відомо, що вони відмовилися їхати до Лондона. Тому від США був тільки спецпосланець Кіт Келлог.
У зустрічі з боку України брали участь голова ОП Андрій Єрмак, очільник МЗС Андрій Сибіга і міністр оборони Рустем Умєров.
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про що ви домовились , крім миру на словах ?
Джерело: https://censor.net/ua/n3548466
Келлоґ міг увійти в історію поважним сивим джентельменом. А увійде як обмазаний трампівським лайном
кукурудзяний пластівецьнемічний старий.
Рижий за вказівками плєшівого поставив америку біля параші.
ніфіга не розумію!
а, с ким тоді переговарювався умєров? а, сібіга?
то, єрмачіна буде тепер рухатися за директивами рудого фріка?
а, зараз америка на якому місці?
Настав час рухатися вперед за
директивоюманівцями Трампа Джерело: https://censor.net/ua/n3548466
А хто підлеглі ?
З.І, Насправді келлог з дуже розпливчатими повноваженнями ,
Дякуємо, але ти, келих, краще сам!
Завхоз немає ніяких повноважень!!
Його посадові функції - щоб бомагу була на столах і в таулетах і карандаши і скріпки подавати преЦЕденту..
От я не розумію.
Доросла людина, яка була військовим, робила політичну кар'єру, а веде себе, як якийсь сраний Подоляк, що з Яником по пеньках бігав.
https://www.spanishdict.com/translate/puta%20marica