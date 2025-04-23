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Новини Мирні перемовини в Лондоні
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Настав час рухатися вперед за директивою Трампа, - Келлог після переговорів з Україною у Лондоні

Келлог прокоментував переговори з делегацією України в Лондоні

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог вважає позитивними переговори з українською делегацією, які відбулися 23 квітня у Лондоні.

Про це Келлог написав у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Позитивні переговори в Лондоні з Андрієм Єрмаком. Настав час рухатися вперед на шляху до виконання директиви президента Трампа щодо війни України та Росії: припинити вбивства, досягти миру та поставити Америку на перше місце", - зазначив він.

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Келлог прокоментував переговори з делегацією України в Лондоні

Мирні переговори в Лондоні

Нагадаємо, 23 квітня у Лондоні відбулися переговори щодо завершення війни Росії проти України. У діалозі брали участь українські, французькі, британські, німецькі та американські чиновники.

Тако відбулася зустріч української делегації зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом.

Спочатку США мали представляти держсекретар Марко Рубіо і спецпредставник із Близького Сходу Стів Віткофф. Але 22 квітня стало відомо, що вони відмовилися їхати до Лондона. Тому від США був тільки спецпосланець Кіт Келлог.

У зустрічі з боку України брали участь голова ОП Андрій Єрмак, очільник МЗС Андрій Сибіга і міністр оборони Рустем Умєров.

Читайте також: Домовились про подальші консультації: в ОП розповіли про підсумки зустрічі у Лондоні

Автор: 

перемовини (2899) США (22861) Єрмак Андрій (1377) Келлог Кіт (123)


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Топ коментарі
+33
А що там дЄрмак робить ? Він кого там представляє...? Свою "родіну"?
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23.04.2025 23:02
+31
Это сюр. Хрен его знает кто, говорит с хрен его знает с кем...
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23.04.2025 23:04
+31
Клоуни **учі.

Келлоґ міг увійти в історію поважним сивим джентельменом. А увійде як обмазаний трампівським лайном кукурудзяний пластівець немічний старий.
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23.04.2025 23:05
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А що там дЄрмак робить ? Він кого там представляє...? Свою "родіну"?
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23.04.2025 23:02 Відповісти
Мабуть, виводить Америку на перше місце
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24.04.2025 05:33 Відповісти
Переговорники , ви хоть просвітіть народ Украіни
про що ви домовились , крім миру на словах ?
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23.04.2025 23:03 Відповісти
не на часі....
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23.04.2025 23:04 Відповісти
".....та поставити Америку на перше місце", - зазначив він.
Джерело: https://censor.net/ua/n3548466
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24.04.2025 00:41 Відповісти
Это сюр. Хрен его знает кто, говорит с хрен его знает с кем...
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23.04.2025 23:04 Відповісти
В этой подлой политической трамповской идиотской игре, где он хочет нагнуть Украину на кремлевских условиях, каждый отыгрывает свою роль на публику, что бы в конечном итоге, если не выгорит, всех собак повесить на другого, затрубив об этом из всех утюгов. У наших простора для маневра почти нет, так что все что им остается, это подыгрывать и тянуть время, не давая лишнего повода для обвинений в недоговороспособности.
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23.04.2025 23:19 Відповісти
Клоуни **учі.

Келлоґ міг увійти в історію поважним сивим джентельменом. А увійде як обмазаний трампівським лайном кукурудзяний пластівець немічний старий.
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23.04.2025 23:05 Відповісти
увійде як 3.14дарас....
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23.04.2025 23:06 Відповісти
та поставити америку на перше місце .... як кого ?
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23.04.2025 23:05 Відповісти
Put America first on the frontline! Погоджуюсь.
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23.04.2025 23:05 Відповісти
Особливо шизофренічної виглядає заключне :"та поставити омерику на перше місце"... А що, те місце зараз зайняте?
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23.04.2025 23:05 Відповісти
О, бачу в вашій палаті загострення...
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23.04.2025 23:11 Відповісти
Заліз висратись і щоб тебе, серуна, забанили? Ну добре.
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23.04.2025 23:08 Відповісти
Ти казкова пріходу, пацанчік?
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23.04.2025 23:18 Відповісти
І поставити америку на перше місце???
Рижий за вказівками плєшівого поставив америку біля параші.
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23.04.2025 23:07 Відповісти
ці переговорникі увійдуть в історію світу ... як можно проїхати ту зупинку де вказує США з ху* лом ...шось на те схоже ...дай Боже ...
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23.04.2025 23:08 Відповісти
Гандруша у кастюмі, я так розумію, перемовник з цапячої сторони ?
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23.04.2025 23:08 Відповісти
Вперед - за Трампом - резюме зустрічі в Лондоні
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23.04.2025 23:09 Відповісти
Позитивні переговори в Лондоні з Андрієм Єрмаком.

ніфіга не розумію!
а, с ким тоді переговарювався умєров? а, сібіга?
то, єрмачіна буде тепер рухатися за директивами рудого фріка?
а, зараз америка на якому місці?
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23.04.2025 23:11 Відповісти
-Трохи текст по дебільному для келога написаний. Треба виправить.
Настав час рухатися вперед за директивоюманівцями Трампа Джерело: https://censor.net/ua/n3548466
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23.04.2025 23:14 Відповісти
Директива - загальна керівна вказівка, що дається вищим органом підлеглому.

А хто підлеглі ?
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23.04.2025 23:20 Відповісти
Келих підлеглий.
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23.04.2025 23:28 Відповісти
А ну хай він і рухається

З.І, Насправді келлог з дуже розпливчатими повноваженнями ,
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23.04.2025 23:39 Відповісти
рухатися вперед за директивою Трампа - це новий евфемізм "*****"?

Дякуємо, але ти, келих, краще сам!
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23.04.2025 23:21 Відповісти
Настав час рухатися вперед за ...расейським карабльом
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23.04.2025 23:22 Відповісти
Домовимося без Трамба.
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23.04.2025 23:29 Відповісти
Так! От в кого є залізні яйця!!!
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24.04.2025 07:12 Відповісти
ПНХ зі своїм Тампоном, його директивою і великою америкою. Ваше місце біля нужника під віником
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23.04.2025 23:30 Відповісти
Країна мрій для завгоспів ...
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23.04.2025 23:33 Відповісти
Директива??? Оце вштирило! Снєг? Грєби?
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23.04.2025 23:33 Відповісти
Келог одне каже, трамб друге - вони один з одним спілкуються чи як?
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23.04.2025 23:37 Відповісти
Аякже! Домовилися кожен по своєму куйню нести
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24.04.2025 00:33 Відповісти
Настало время послать вас по курсу рускага корабля!
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23.04.2025 23:48 Відповісти
А ну цить!
Завхоз немає ніяких повноважень!!
Його посадові функції - щоб бомагу була на столах і в таулетах і карандаши і скріпки подавати преЦЕденту..
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23.04.2025 23:49 Відповісти
"Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее"(с)
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24.04.2025 00:00 Відповісти
"Данко. (Кричить.) Урааа! Вперьод, чмо японське!"

От я не розумію.
Доросла людина, яка була військовим, робила політичну кар'єру, а веде себе, як якийсь сраний Подоляк, що з Яником по пеньках бігав.
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24.04.2025 00:04 Відповісти
Цілий день світ пояснював їм свою позицію,а надвечір у америки знову загострення. «Директива трампа і Аmerica first"- це діагноз!
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24.04.2025 00:12 Відповісти
yadda yadda yadda blah blah blah
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24.04.2025 00:19 Відповісти
PutA merica...
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24.04.2025 00:23 Відповісти

https://www.spanishdict.com/translate/puta%20marica
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24.04.2025 00:26 Відповісти
Коли з цієї адміністрації розпочнуть сміятися самі самериканці?
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24.04.2025 00:29 Відповісти
Ну то поставте США на перше місце справами. Язиком без справ і пустими "deal" самі себе опускають. Нинішні керманичі США не розуміють, що проблема вирішення війни знаходиться за рамками їх супер-пупер-неперевершеного-недосяжного "art of deals".
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24.04.2025 00:55 Відповісти
Все ще є надія, що круті хлопці з американського впк знищать ідіотів у білому дурдомі. Але та надія тане з часом. То чекаємо, що справжній американський патріот, відданий ідеалам демократії і свободи, нарешті позбудеться новітнього американського гітлера і інших венсотрамповолтців за допомогою божих дронів. Бо інакше може виборів в США більше і не буде.
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24.04.2025 02:07 Відповісти
То рухайся вперед за директивою тромба нахєр!
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24.04.2025 02:22 Відповісти
На кіл банду дєрмака!
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24.04.2025 07:08 Відповісти
Шизофренія єто дєло колеХтівноє...
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24.04.2025 08:10 Відповісти
Ось тобі нова директива. Точніше «дайрекшн»: 8===>
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24.04.2025 08:16 Відповісти
 
 