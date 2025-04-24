Зеленський про поступки територіями: Усе, що суперечить нашій Конституції, не може бути у жодних домовленостях

Президент Володимир Зеленський заявив, що після перемовин у Лондоні 23 квітня та обговорення стратегії США щодо українських територій зʼявився новий документ. Зараз цей формат перебуває "на столі" в американського президента Дональда Трампа.

Про це глава держави сказав на пресконференції з лідером ПАР Сирілом Рамафосою, передає Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, у Лондоні європейські, українські та американські представники "конструктивно" поговорили.

"Я впевнений, що Росія розраховувала на великий скандал вчора. І навіть деякі емоції лунали в медіапросторі. Але це все одно емоції. Росії не подобається союз навколо України, тому що Україна, якщо вона буде на самоті, для Росії є більш легкою ціллю", - зауважив він.

Читайте також: Зеленський про масований обстріл РФ: Сьогоднішня атака одна з найскладніших, найнахабніших з боку Росії

Зараз, після обговорення пропозицій Сполучених Штатів, на папері зʼявились "відповідні пункти".

"Я вважаю, що сьогодні цей формат, цей документ знаходиться на столі у президента Трампа. Все, що суперечить нашим цінностям або нашій Конституції, не може бути в будь-яких домовленостях", - наголосив він у відповіді на питання, на які компроміси Україна готові піти у плані територій.

Президент зазначив, що пріоритет України на сьогодні є завершення війни. Він зауважив, що має бути справедливий та довготривалий мир.

"На нас напали. У нас окупували території. Вбиті тисячі, десятки тисяч людей, живцем поховано багато дітей та дорослих. І те, що Україна готова сісти за стіл переговорів після припинення вогню з терористами, які все це влаштували виключно на нашій землі, це великий компроміс".

Читайте також: Настав час рухатися вперед за директивою Трампа, - Келлог після переговорів з Україною у Лондоні

Зеленський наголосив, що Україна хоче повернути викрадених Росією дітей та провести обмін у форматі "усіх на усіх": військових, цивільних, журналістів тощо.

"Ми не хочемо від цього відмовлятися, і це червона лінія. Кому вона заважає? Що тут неправильного?" - додав він.