УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10852 відвідувача онлайн
Новини Зеленський про територіальні поступки Мирні перемовини в Лондоні
2 082 22

Зеленський про поступки територіями: Усе, що суперечить нашій Конституції, не може бути у жодних домовленостях

Зеленський відповів на пропозицію США про поступки територіями

Президент Володимир Зеленський заявив, що після перемовин у Лондоні 23 квітня та обговорення стратегії США щодо українських територій зʼявився новий документ. Зараз цей формат перебуває "на столі" в американського президента Дональда Трампа.

Про це глава держави сказав на пресконференції з лідером ПАР Сирілом Рамафосою, передає Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, у Лондоні європейські, українські та американські представники "конструктивно" поговорили.

"Я впевнений, що Росія розраховувала на великий скандал вчора. І навіть деякі емоції лунали в медіапросторі. Але це все одно емоції. Росії не подобається союз навколо України, тому що Україна, якщо вона буде на самоті, для Росії є більш легкою ціллю", - зауважив він.

Читайте також: Зеленський про масований обстріл РФ: Сьогоднішня атака одна з найскладніших, найнахабніших з боку Росії

Зараз, після обговорення пропозицій Сполучених Штатів, на папері зʼявились "відповідні пункти".

"Я вважаю, що сьогодні цей формат, цей документ знаходиться на столі у президента Трампа. Все, що суперечить нашим цінностям або нашій Конституції, не може бути в будь-яких домовленостях", - наголосив він у відповіді на питання, на які компроміси Україна готові піти у плані територій.

Президент зазначив, що пріоритет України на сьогодні є завершення війни. Він зауважив, що має бути справедливий та довготривалий мир.

"На нас напали. У нас окупували території. Вбиті тисячі, десятки тисяч людей, живцем поховано багато дітей та дорослих. І те, що Україна готова сісти за стіл переговорів після припинення вогню з терористами, які все це влаштували виключно на нашій землі, це великий компроміс".

Читайте також: Настав час рухатися вперед за директивою Трампа, - Келлог після переговорів з Україною у Лондоні

Зеленський наголосив, що Україна хоче повернути викрадених Росією дітей та провести обмін у форматі "усіх на усіх": військових, цивільних, журналістів тощо.

"Ми не хочемо від цього відмовлятися, і це червона лінія. Кому вона заважає? Що тут неправильного?" - додав він.

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) США (22861) територіальна цілісність (162) Трамп Дональд (5652) війна в Україні (3935)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
так вона ж "на паузі"
показати весь коментар
24.04.2025 15:11
+9
Батька нації хочеш зіграти? твоя ррль-попандопало
показати весь коментар
24.04.2025 15:18
+8
В нього отих заяв як в дурня фантиків
показати весь коментар
24.04.2025 15:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так вона ж "на паузі"
показати весь коментар
24.04.2025 15:11 Відповісти
В нього отих заяв як в дурня фантиків
показати весь коментар
24.04.2025 15:14 Відповісти
Я особисто скучив за чисельними заявами, що "мінська-3" не буде.
показати весь коментар
24.04.2025 17:56 Відповісти
А що міжнародне право каже і чому міжнародне право не згадане у цій потужній заяві?
показати весь коментар
24.04.2025 15:15 Відповісти
Батька нації хочеш зіграти? твоя ррль-попандопало
показати весь коментар
24.04.2025 15:18 Відповісти
Воно, падло, щоб залишитися при владі, ще і дітей приплів.
показати весь коментар
24.04.2025 15:20 Відповісти
Цей раз я з ним згоден, але ж ВР може змінити Конституцію, якщо ситуація дійде до межі і Україна капітулює.
показати весь коментар
24.04.2025 15:22 Відповісти
не може,військовий стан не дає
показати весь коментар
24.04.2025 15:23 Відповісти
та то таке, якщо будуть переговори, угода про припинення вогню і миру на умовах фашистів. то змушена буде змінити.
показати весь коментар
24.04.2025 15:36 Відповісти
де будь якої української політичної партії яка за це проголосує це автоматом означає політичну смерть !!!
показати весь коментар
24.04.2025 16:10 Відповісти
цинічно згадувати Конституцію лише тоді коли вигідно лише особисто
показати весь коментар
24.04.2025 15:22 Відповісти
Потужнометр показав 2 vova
показати весь коментар
24.04.2025 15:24 Відповісти
Тут помню, а тут не помню - Фігаро тут, Фігаро там
показати весь коментар
24.04.2025 15:28 Відповісти
Тарахтеть "про войну" и вести ее, как оказалось не одно и тоже. Нужные цитаты подберете сами, кому интересно.
показати весь коментар
24.04.2025 15:34 Відповісти
Цинічне брехливе курво, да ти об Конституцію вже давно ноги витер, ще коли завхозу, якого ніхто не обирав, віддав де-факто президентські повноваження, коли закрив опозиційні канали, коли фактично знищив реформу місцевого самоврядування, щоб захопити владу на місцях і замість мерів яких обирає народ, посадити своїх маріонеток. Лише станом з 2019 по 2021 р. Зеленський 38 разів порушив Конституцію України: список https://wz.lviv.ua/news/437931-zelenskyi-38-raziv-porushyv-konstytutsiiu-ukrainy-spysok
показати весь коментар
24.04.2025 15:36 Відповісти
Коли буде адекватна відповідь по москві ?
показати весь коментар
24.04.2025 15:40 Відповісти
Чим ,міфічними "паляницями" ?
показати весь коментар
24.04.2025 16:24 Відповісти
Добре що при Пороху в Конституцію вписали курс до НАТО!
показати весь коментар
24.04.2025 15:41 Відповісти
тонко
показати весь коментар
24.04.2025 15:58 Відповісти
Війна на роки, влада назавжди...
показати весь коментар
24.04.2025 16:19 Відповісти
показати весь коментар
24.04.2025 18:33 Відповісти
 
 