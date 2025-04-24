США не обсуждали отмену санкций против РФ в рамках мирного соглашения, - Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ни он, ни Стив Уиткофф не обсуждали отмену санкций против РФ в рамках мирного соглашения.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Это однозначно неправда. Ни со Стивом Уиткоффом, ни со мной не было разговоров об отмене санкций против России в рамках соглашения с Украиной", - подчеркнул Рубио.
По словам госсекретаря США, это журналистская халатность.
"Если у Politico есть хоть капля честности, они полностью откажутся от этого вымысла", - добавил Рубио.
Накануне издание Politico сообщило, что Белый дом обсуждает вопрос об отмене санкций в отношении российского газопровода "Северный поток-2" и, возможно, других российских активов в Европе в рамках дискуссий о прекращении войны между Россией и Украиной.
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сракикордони, від кацапів. Також переозброїлись, спихнувши нам металолом. Заодно повішали гору кредитів за той самий металолом, і типу за допомогу, що тепер ми в житті не розрахуємось. Цікаво, цього ще мало, йдемо далі?
вас же *****-брехло покусало під час ваших з ним шлюбних ігор , ви, трумп-овці, вже законтачені кацапською брехнею та продажністю до скону..
Бо скасування санкцій розуміється "само сабой".