США не обсуждали отмену санкций против РФ в рамках мирного соглашения, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ни он, ни Стив Уиткофф не обсуждали отмену санкций против РФ в рамках мирного соглашения.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Это однозначно неправда. Ни со Стивом Уиткоффом, ни со мной не было разговоров об отмене санкций против России в рамках соглашения с Украиной", - подчеркнул Рубио.

По словам госсекретаря США, это журналистская халатность.

"Если у Politico есть хоть капля честности, они полностью откажутся от этого вымысла", - добавил Рубио.

Накануне издание Politico сообщило, что Белый дом обсуждает вопрос об отмене санкций в отношении российского газопровода "Северный поток-2" и, возможно, других российских активов в Европе в рамках дискуссий о прекращении войны между Россией и Украиной.

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