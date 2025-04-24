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Новости Отмена санкций
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США не обсуждали отмену санкций против РФ в рамках мирного соглашения, - Рубио

Рубио отрицает, что США будут снимать санкции с России

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ни он, ни Стив Уиткофф не обсуждали отмену санкций против РФ в рамках мирного соглашения.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Это однозначно неправда. Ни со Стивом Уиткоффом, ни со мной не было разговоров об отмене санкций против России в рамках соглашения с Украиной", - подчеркнул Рубио.

По словам госсекретаря США, это журналистская халатность.

"Если у Politico есть хоть капля честности, они полностью откажутся от этого вымысла", - добавил Рубио.

Накануне издание Politico сообщило, что Белый дом обсуждает вопрос об отмене санкций в отношении российского газопровода "Северный поток-2" и, возможно, других российских активов в Европе в рамках дискуссий о прекращении войны между Россией и Украиной.

Читайте также: Белый дом обсуждает снятие санкций с "Северного потока-2", - Politico

Рубио отрицает, что США будут снимать санкции с России

Автор: 

россия (95569) санкции (11296) США (26687) Рубио Марко (167)


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Топ комментарии
+17
Повірили? Ага. Голосування в ООН щодо невизнання росії агресором, згортання роботи по розслідуванню російських злочинів і інше.
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24.04.2025 09:31
+16
Так воно до цього йде - мир за рахунок України і рашка вільна від санкцій
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24.04.2025 09:25
+13
Хитрує кубинець. Самі зробили купу викидів в мас-медіа, а коли ніхто не відреагував говорять "ми й не збирались". Старий та примітивний метод.
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24.04.2025 09:30
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Так воно до цього йде - мир за рахунок України і рашка вільна від санкцій
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24.04.2025 09:25 Ответить
Аби Зелений Гетьман був здоровий. Він напише новий план перемоги
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24.04.2025 09:32 Ответить
Розщедрився рубіо. розщедрився. Але в рижих сцук 7 пятниць на тиждень.
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24.04.2025 09:34 Ответить
Так - можуть свіженький план завезти! - чи кокс забористий
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24.04.2025 09:35 Ответить
краще буде що ***** намалює. Чи рудий блазень? Нічого не сплутав?
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24.04.2025 09:49 Ответить
За рахунок України вже багато чого зробили. Європейці прикрили свої сраки кордони, від кацапів. Також переозброїлись, спихнувши нам металолом. Заодно повішали гору кредитів за той самий металолом, і типу за допомогу, що тепер ми в житті не розрахуємось. Цікаво, цього ще мало, йдемо далі?
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24.04.2025 09:41 Ответить
Опа, задню врубають, скоро будуть говорити що і про Крим в серйоз не йшлося, кацапи панікують, сьогоднішня атака тому підтвердження, це у них почалася паніка, і так вони думають типу підштовхнуть нас до угоди на їхніх умовах! І щоб там не казав трамп, а кращі карти таки в руках України можна сказати що флеш - рояль!
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24.04.2025 09:29 Ответить
А чому їм панікувати? Чи ви гадаєте що у них в генштабі одні "жукави і гєрасімави". Все методично. Продовжують знищувати цивільну інфраструктуру. На фронті просуваються. Штати нагнули. Панікуємо якраз ми.
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24.04.2025 09:44 Ответить
Хитрує кубинець. Самі зробили купу викидів в мас-медіа, а коли ніхто не відреагував говорять "ми й не збирались". Старий та примітивний метод.
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24.04.2025 09:30 Ответить
Санкції не обговорювали, визнання Криму не вимагали. А експерды по Трампу вже на гавно ізошлісь🤣
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24.04.2025 09:31 Ответить
Ні-ні, зняття санкцій не обговорювали - просто зняли без обговорення. З кіріла дмітрієва наприклад, і ще декого з кацапів для початку. Так і визнання Криму кацапським власне дозволить зняти частину санкцій, так званих кримських. Торгувать хоцця, ну просто життя нема!
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24.04.2025 09:57 Ответить
Повірили? Ага. Голосування в ООН щодо невизнання росії агресором, згортання роботи по розслідуванню російських злочинів і інше.
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24.04.2025 09:31 Ответить
Ето другоє)))
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24.04.2025 09:37 Ответить
*******!!
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24.04.2025 09:33 Ответить
США того не делали, этого не делали, вы ведёте себя как чушпаны ватные, выйдите и публично скажите, так мол и так , вот такие условия и дальше пусть все видяк кто вы и что вам надо а так виляете хвостами как сучки подзаборные...
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24.04.2025 09:33 Ответить
хто ж натепер вам, брехунцям-пздунцям, повірить?..
вас же *****-брехло покусало під час ваших з ним шлюбних ігор , ви, трумп-овці, вже законтачені кацапською брехнею та продажністю до скону..
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24.04.2025 09:34 Ответить
Обговорювали зняття санкцій ще до мирної угоди?
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24.04.2025 09:35 Ответить
А хто ? Невже *****?
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24.04.2025 09:51 Ответить
Враховуючи "п...здабалізм" нинішнього Білого дому, то на наступний день США не те, що знімуть всі санкції з лаптєстана, а накладуть їх на Україну.
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24.04.2025 09:41 Ответить
после всего что говорили, делали Рубио, Виткоф, Тампон - все ваши слова не стоят использованного ГАНДОНА
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24.04.2025 09:45 Ответить
Може Рубіо і не обговорював,але ж віткоФФ повний йолоп і від нього можливо очікувати чого завгодно.У Рубіо життя попереду,а у трампістів йдуть сутінки.
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24.04.2025 09:48 Ответить
Вся політика рудого невігласа це як задобрити теророристів рашистану ,та зруйнувати світовий порядок і світову економіку.
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24.04.2025 09:55 Ответить
сказано ж "у рамках мирної угоди", а не "в рамках" трампони уже усе порішали як будуть заробляти баблоси разом з путіноїдами
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24.04.2025 09:56 Ответить
для чого ж їм стільки довготривалих зустрічей потрібно ?
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24.04.2025 09:58 Ответить
Ну добре, "політико" - помийка, де журналізди публікують хайп. Але звідки той рубіо знає, які розмови відбуваються з віткофом?
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24.04.2025 10:22 Ответить
Цензор , та забаньте ви вже все те інформаційне лайно що кажуть всякі там трампи , рубіо , венси , та інші американські дегенерати , вони нічого не вирішують, все буде так як скаже їм їхній господар путін .
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24.04.2025 11:00 Ответить
Звісно, що "не обговорювали скасування санкцій проти РФ в рамках мирної угоди." Джерело: https://censor.net/ua/n3548500
Бо скасування санкцій розуміється "само сабой".
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24.04.2025 11:04 Ответить
"США не обговорювали скасування санкцій проти росії". - вони їх просто без всякого обговорення скасують. Свої ж люди. Путін хороший хлопець.
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24.04.2025 13:10 Ответить
Треба другі козирі викидувати поцікавіші, наприклад 10 Ф-16, щоб там замандражировалі, а оці ваші соплі їх взагалі не торкають)))
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24.04.2025 17:43 Ответить
..здається уся світа Трампа навчилася ******* як пупкін!!!!
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24.04.2025 20:22 Ответить
Беги, дурачек, пока эти жулики на тебя всех собак не повесили. Кто то ж ответит за эпический провал. И это точно будут не Трамп и Витькиным.
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24.04.2025 20:58 Ответить
 
 