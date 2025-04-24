Белый дом обсуждает снятие санкций с "Северного потока-2", - Politico

Белый дом обсуждает вопрос об отмене санкций в отношении российского газопровода "Северный поток-2" и, возможно, других российских активов в Европе в рамках дискуссий по прекращению войны между Россией и Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico со ссылкой на пять человек, знакомых с этими обсуждениями.

"Возобновление работы "Северного потока-2" могло бы обеспечить финансовые поступления в Москву, но только при условии, что ЕС согласится снова закупать российский газ через этот трубопровод - что сейчас представляется маловероятным, учитывая курс ЕС на отказ от импорта энергоносителей из России. Однако отмена санкций стала бы дипломатической победой для России и существенной уступкой со стороны Трампа", - говорится в материале.

Как отмечает Politico, главным сторонником отмены санкций является специальный представитель Белого дома Стив Уиткофф. В частности, он открыто заявлял о своей дружбе с лидером Кремля Владимиром Путиным и поручил своей команде подготовить полный перечень санкций, наложенных США на энергетический сектор России.

Однако эта инициатива пока сталкивается с сопротивлением внутри самой администрации. Государственный секретарь Марко Рубио и министр внутренних дел Даг Бергам, который также возглавляет Совет энергетического доминирования Белого дома, выступают против подобных уступок.

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