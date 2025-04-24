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Новости Санкции США против России
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Белый дом обсуждает снятие санкций с "Северного потока-2", - Politico

глава федеральной земли Германии Швезиг против запуска

Белый дом обсуждает вопрос об отмене санкций в отношении российского газопровода "Северный поток-2" и, возможно, других российских активов в Европе в рамках дискуссий по прекращению войны между Россией и Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico со ссылкой на пять человек, знакомых с этими обсуждениями.

"Возобновление работы "Северного потока-2" могло бы обеспечить финансовые поступления в Москву, но только при условии, что ЕС согласится снова закупать российский газ через этот трубопровод - что сейчас представляется маловероятным, учитывая курс ЕС на отказ от импорта энергоносителей из России. Однако отмена санкций стала бы дипломатической победой для России и существенной уступкой со стороны Трампа", - говорится в материале.

Как отмечает Politico, главным сторонником отмены санкций является специальный представитель Белого дома Стив Уиткофф. В частности, он открыто заявлял о своей дружбе с лидером Кремля Владимиром Путиным и поручил своей команде подготовить полный перечень санкций, наложенных США на энергетический сектор России.

Однако эта инициатива пока сталкивается с сопротивлением внутри самой администрации. Государственный секретарь Марко Рубио и министр внутренних дел Даг Бергам, который также возглавляет Совет энергетического доминирования Белого дома, выступают против подобных уступок.

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россия (95569) санкции (11296) США (26687) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+24
"Наймогутніша та найдемократичніша держава світу" активно допомагає агресору розправлятися з жертвою агресії. Це не антиутопія, це вже якийсь інший жанр
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24.04.2025 07:20
+19
Білий дім повністю перейшов під керівництво путина
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24.04.2025 07:16
+13
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24.04.2025 07:34
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То там не тільки Трамп особисто агент Краснов. Там ще ,,Краснових,, пів адміністрації.
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24.04.2025 07:15 Ответить
Вітьков - давній бізнес партнер Лео Блаватника, що має великий бізнес і в кацапстані.
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24.04.2025 07:17 Ответить
Санкції були накладені яхтсменами, вони і вирішать коли їх знімати.
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24.04.2025 07:16 Ответить
Білий дім повністю перейшов під керівництво путина
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24.04.2025 07:16 Ответить
ужасающая многоходовочка увенчалась успехом
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24.04.2025 07:19 Ответить
"Наймогутніша та найдемократичніша держава світу" активно допомагає агресору розправлятися з жертвою агресії. Це не антиутопія, це вже якийсь інший жанр
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24.04.2025 07:20 Ответить
Це вже хоррор якийсь. Якщо не дати по руках просто зараз, ці руки зіграють реквієм по всій Європі,починаючи з нас.
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24.04.2025 13:20 Ответить
звичайний фашизм
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25.04.2025 00:40 Ответить
Трамп вже стелиться перед путлєром
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24.04.2025 07:22 Ответить
Нинішній владі в Вашингтоні ні до чого немає діла - аби гроші
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24.04.2025 07:24 Ответить
Існує лише одне виключення - зброю для України не продадуть
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24.04.2025 07:41 Ответить
Та кричіть вже хайль разом з ******!
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24.04.2025 07:31 Ответить
Так, где все эти эксперты подевались которые торочили что Трамп как разочаруется как разочаруется в путлере и как завалит Украину оружием И как наложит мего санкции на рф. Эти же эксперты сейчас рассказывают что вот вот Европа проснется и как завалит Украину оружием
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24.04.2025 07:32 Ответить
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24.04.2025 07:34 Ответить
Те що Америка зараз демонструє світу і є її справжня сутність. Справа ж не в Трампі, а в тих американцях хто цьому дійству аплодує. Куди поділись випускники Гарварду і Йеля? Пастори і просвітники, ліберали і консерватори? Під який вінник заховались демократи?
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24.04.2025 07:45 Ответить
Зброю не дають,вимагають здатись,звинувачують в тому що стали жертвою агресії,винагороджують агресора...це точно союзники?
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24.04.2025 07:50 Ответить
Домовляється він чи ні, а світова економіка вже давно зруйнована. Тому завдання Трампа поставити жирну точку на цієї економіці.
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24.04.2025 07:50 Ответить
Що ж агент краснов діє в інтересах терориста злочинця путіна і його кривавого злочинного режиму ,як американці могли обрати це руде опудало.
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24.04.2025 08:06 Ответить
Так эта труба все равно никогда не заработает. Ее же взорвал Залужный (по версии Запада). Фон Дер Ляйен 20 лет боролась за независимость от кацапского газа. Валерий Федорович решил эту проблему за один вечер в баре.
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24.04.2025 08:10 Ответить
Коли в блідому Домі.повісять.в овальному кабінеті портрет путіна,
Справжнього президента США?
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24.04.2025 08:11 Ответить
трампу достатньо милуватися у ліжку його фото на смартфоні чи планшеті перед сном, що він напевно і робить.
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24.04.2025 08:51 Ответить
Трампісти- діряві підшконарники. Тьфу,***.
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24.04.2025 08:14 Ответить
Віткофф та йому подібні розпалюють антисемітизм. Може його прабабка лякала в дитинстві Богданом Хмельницьким?
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24.04.2025 08:20 Ответить
Треба нищити газоперекачувальні станції цих потоків. Питання експлуатації відпаде само собою.
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24.04.2025 08:29 Ответить
У ************* пропагандонів також три роки тому складалось враження що все скінчиться за 2-3 дня.
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24.04.2025 08:58 Ответить
для агресора одні нагороди і заохочення, то пздц і до чого це все приведе? Точно не до миру. Знову наші західні "союзнички" збираються посилено накачувати баблом росію, хоча вони й не дуже зупинялися у цьому за останні 3 роки.
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24.04.2025 09:04 Ответить
Я даже уже и не знаю кого больше ненавижу - ***** или траМпона … Они «близнецы» .
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24.04.2025 09:23 Ответить
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24.04.2025 10:55 Ответить
 
 