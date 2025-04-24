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Новини Санкції США проти Росії
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Білий дім обговорює зняття санкцій з "Північного потоку-2", - Politico

глава федеральної землі Німеччини Швезіг проти запуску

Білий дім обговорює питання про скасування санкцій щодо російського газопроводу "Північний потік-2" і, можливо, інших російських активів у Європі в рамках дискусій щодо припинення війни між Росією та Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico з посиланням на п’ятьох осіб, обізнаних із цими обговореннями.

"Відновлення роботи "Північного потоку-2" могло б забезпечити фінансові надходження до Москви, але лише за умови, що ЄС погодиться знову закуповувати російський газ через цей трубопровід – що наразі видається малоймовірним з огляду на курс ЄС на відмову від імпорту енергоносіїв із Росії. Проте скасування санкцій стало б дипломатичною перемогою для Росії та суттєвою поступкою з боку Трампа", - йдеться в матеріалі.

Як зазначає Politico, головним прихильником скасування санкцій є спеціальний представник Білого дому Стів Віткофф. Зокрема, ін відкрито заявляв про свою дружбу з лідером Кремля Володимиром Путіним і доручив своїй команді підготувати повний перелік санкцій, накладених США на енергетичний сектор Росії.

Однак ця ініціатива наразі стикається з опором усередині самої адміністрації. Державний секретар Марко Рубіо та міністр внутрішніх справ Даг Бергам, який також очолює Раду енергетичного домінування Білого дому, виступають проти подібних поступок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лавров про переговори з США щодо "Північних потоків": Відновити російський газ не дозволять хворі або самогубці

Автор: 

росія (65223) санкції (11840) США (22861) Північний потік (2462)


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Топ коментарі
+24
"Наймогутніша та найдемократичніша держава світу" активно допомагає агресору розправлятися з жертвою агресії. Це не антиутопія, це вже якийсь інший жанр
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24.04.2025 07:20
+19
Білий дім повністю перейшов під керівництво путина
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24.04.2025 07:16
+13
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24.04.2025 07:34
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То там не тільки Трамп особисто агент Краснов. Там ще ,,Краснових,, пів адміністрації.
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24.04.2025 07:15 Відповісти
Вітьков - давній бізнес партнер Лео Блаватника, що має великий бізнес і в кацапстані.
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24.04.2025 07:17 Відповісти
Санкції були накладені яхтсменами, вони і вирішать коли їх знімати.
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24.04.2025 07:16 Відповісти
Білий дім повністю перейшов під керівництво путина
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24.04.2025 07:16 Відповісти
ужасающая многоходовочка увенчалась успехом
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24.04.2025 07:19 Відповісти
"Наймогутніша та найдемократичніша держава світу" активно допомагає агресору розправлятися з жертвою агресії. Це не антиутопія, це вже якийсь інший жанр
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24.04.2025 07:20 Відповісти
Це вже хоррор якийсь. Якщо не дати по руках просто зараз, ці руки зіграють реквієм по всій Європі,починаючи з нас.
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24.04.2025 13:20 Відповісти
звичайний фашизм
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25.04.2025 00:40 Відповісти
Трамп вже стелиться перед путлєром
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24.04.2025 07:22 Відповісти
Нинішній владі в Вашингтоні ні до чого немає діла - аби гроші
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24.04.2025 07:24 Відповісти
Існує лише одне виключення - зброю для України не продадуть
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24.04.2025 07:41 Відповісти
Та кричіть вже хайль разом з ******!
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24.04.2025 07:31 Відповісти
Так, где все эти эксперты подевались которые торочили что Трамп как разочаруется как разочаруется в путлере и как завалит Украину оружием И как наложит мего санкции на рф. Эти же эксперты сейчас рассказывают что вот вот Европа проснется и как завалит Украину оружием
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24.04.2025 07:32 Відповісти
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24.04.2025 07:34 Відповісти
Те що Америка зараз демонструє світу і є її справжня сутність. Справа ж не в Трампі, а в тих американцях хто цьому дійству аплодує. Куди поділись випускники Гарварду і Йеля? Пастори і просвітники, ліберали і консерватори? Під який вінник заховались демократи?
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24.04.2025 07:45 Відповісти
Зброю не дають,вимагають здатись,звинувачують в тому що стали жертвою агресії,винагороджують агресора...це точно союзники?
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24.04.2025 07:50 Відповісти
Домовляється він чи ні, а світова економіка вже давно зруйнована. Тому завдання Трампа поставити жирну точку на цієї економіці.
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24.04.2025 07:50 Відповісти
Що ж агент краснов діє в інтересах терориста злочинця путіна і його кривавого злочинного режиму ,як американці могли обрати це руде опудало.
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24.04.2025 08:06 Відповісти
Так эта труба все равно никогда не заработает. Ее же взорвал Залужный (по версии Запада). Фон Дер Ляйен 20 лет боролась за независимость от кацапского газа. Валерий Федорович решил эту проблему за один вечер в баре.
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24.04.2025 08:10 Відповісти
Коли в блідому Домі.повісять.в овальному кабінеті портрет путіна,
Справжнього президента США?
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24.04.2025 08:11 Відповісти
трампу достатньо милуватися у ліжку його фото на смартфоні чи планшеті перед сном, що він напевно і робить.
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24.04.2025 08:51 Відповісти
Трампісти- діряві підшконарники. Тьфу,***.
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24.04.2025 08:14 Відповісти
Віткофф та йому подібні розпалюють антисемітизм. Може його прабабка лякала в дитинстві Богданом Хмельницьким?
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24.04.2025 08:20 Відповісти
Треба нищити газоперекачувальні станції цих потоків. Питання експлуатації відпаде само собою.
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24.04.2025 08:29 Відповісти
У ************* пропагандонів також три роки тому складалось враження що все скінчиться за 2-3 дня.
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24.04.2025 08:58 Відповісти
для агресора одні нагороди і заохочення, то пздц і до чого це все приведе? Точно не до миру. Знову наші західні "союзнички" збираються посилено накачувати баблом росію, хоча вони й не дуже зупинялися у цьому за останні 3 роки.
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24.04.2025 09:04 Відповісти
Я даже уже и не знаю кого больше ненавижу - ***** или траМпона … Они «близнецы» .
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24.04.2025 09:23 Відповісти
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24.04.2025 10:55 Відповісти
 
 