Білий дім обговорює зняття санкцій з "Північного потоку-2", - Politico

Білий дім обговорює питання про скасування санкцій щодо російського газопроводу "Північний потік-2" і, можливо, інших російських активів у Європі в рамках дискусій щодо припинення війни між Росією та Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico з посиланням на п’ятьох осіб, обізнаних із цими обговореннями.

"Відновлення роботи "Північного потоку-2" могло б забезпечити фінансові надходження до Москви, але лише за умови, що ЄС погодиться знову закуповувати російський газ через цей трубопровід – що наразі видається малоймовірним з огляду на курс ЄС на відмову від імпорту енергоносіїв із Росії. Проте скасування санкцій стало б дипломатичною перемогою для Росії та суттєвою поступкою з боку Трампа", - йдеться в матеріалі.

Як зазначає Politico, головним прихильником скасування санкцій є спеціальний представник Білого дому Стів Віткофф. Зокрема, ін відкрито заявляв про свою дружбу з лідером Кремля Володимиром Путіним і доручив своїй команді підготувати повний перелік санкцій, накладених США на енергетичний сектор Росії.

Однак ця ініціатива наразі стикається з опором усередині самої адміністрації. Державний секретар Марко Рубіо та міністр внутрішніх справ Даг Бергам, який також очолює Раду енергетичного домінування Білого дому, виступають проти подібних поступок.

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