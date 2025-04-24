США не обговорювали скасування санкцій проти РФ в рамках мирної угоди, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що ні він, ні Стів Віткофф не обговорювали скасування санкцій проти РФ в рамках мирної угоди.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Це однозначно неправда. Ні зі Стівом Віткоффом, ні зі мною не було розмов про скасування санкцій проти Росії в рамках угоди з Україною", - наголосив Рубіо.

За словами держсекретаря США, це журналістська недбалість.

"Якщо у Politico є хоч крапля чесності, вони повністю відмовляться від цієї вигадки", - додав Рубіо.

Напередодні видання Politico повідомило, що Білий дім обговорює питання про скасування санкцій щодо російського газопроводу "Північний потік-2" і, можливо, інших російських активів у Європі в рамках дискусій щодо припинення війни між Росією та Україною.

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