США не обговорювали скасування санкцій проти РФ в рамках мирної угоди, - Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що ні він, ні Стів Віткофф не обговорювали скасування санкцій проти РФ в рамках мирної угоди.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Це однозначно неправда. Ні зі Стівом Віткоффом, ні зі мною не було розмов про скасування санкцій проти Росії в рамках угоди з Україною", - наголосив Рубіо.
За словами держсекретаря США, це журналістська недбалість.
"Якщо у Politico є хоч крапля чесності, вони повністю відмовляться від цієї вигадки", - додав Рубіо.
Напередодні видання Politico повідомило, що Білий дім обговорює питання про скасування санкцій щодо російського газопроводу "Північний потік-2" і, можливо, інших російських активів у Європі в рамках дискусій щодо припинення війни між Росією та Україною.
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сракикордони, від кацапів. Також переозброїлись, спихнувши нам металолом. Заодно повішали гору кредитів за той самий металолом, і типу за допомогу, що тепер ми в житті не розрахуємось. Цікаво, цього ще мало, йдемо далі?
вас же *****-брехло покусало під час ваших з ним шлюбних ігор , ви, трумп-овці, вже законтачені кацапською брехнею та продажністю до скону..
Бо скасування санкцій розуміється "само сабой".