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Новини Скасування санкцій проти Росії
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США не обговорювали скасування санкцій проти РФ в рамках мирної угоди, - Рубіо

Рубіо заперечив, що США зніматимуть санкції з Росії

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що ні він, ні Стів Віткофф не обговорювали скасування санкцій проти РФ в рамках мирної угоди.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Це однозначно неправда. Ні зі Стівом Віткоффом, ні зі мною не було розмов про скасування санкцій проти Росії в рамках угоди з Україною", - наголосив Рубіо.

За словами держсекретаря США, це журналістська недбалість.

"Якщо у Politico є хоч крапля чесності, вони повністю відмовляться від цієї вигадки", - додав Рубіо.

Напередодні видання Politico повідомило, що Білий дім обговорює питання про скасування санкцій щодо російського газопроводу "Північний потік-2" і, можливо, інших російських активів у Європі в рамках дискусій щодо припинення війни між Росією та Україною.

Читайте: Сікорський та Рубіо обговорили стан переговорів щодо миру в Україні і тиск на РФ

Рубіо заперечив, що США зніматимуть санкції з Росії

Автор: 

росія (65223) санкції (11840) США (22861) Рубіо Марко (170)


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Топ коментарі
+17
Повірили? Ага. Голосування в ООН щодо невизнання росії агресором, згортання роботи по розслідуванню російських злочинів і інше.
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24.04.2025 09:31
+16
Так воно до цього йде - мир за рахунок України і рашка вільна від санкцій
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24.04.2025 09:25
+13
Хитрує кубинець. Самі зробили купу викидів в мас-медіа, а коли ніхто не відреагував говорять "ми й не збирались". Старий та примітивний метод.
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24.04.2025 09:30
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Так воно до цього йде - мир за рахунок України і рашка вільна від санкцій
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24.04.2025 09:25 Відповісти
Аби Зелений Гетьман був здоровий. Він напише новий план перемоги
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24.04.2025 09:32 Відповісти
Розщедрився рубіо. розщедрився. Але в рижих сцук 7 пятниць на тиждень.
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24.04.2025 09:34 Відповісти
Так - можуть свіженький план завезти! - чи кокс забористий
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24.04.2025 09:35 Відповісти
краще буде що ***** намалює. Чи рудий блазень? Нічого не сплутав?
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24.04.2025 09:49 Відповісти
За рахунок України вже багато чого зробили. Європейці прикрили свої сраки кордони, від кацапів. Також переозброїлись, спихнувши нам металолом. Заодно повішали гору кредитів за той самий металолом, і типу за допомогу, що тепер ми в житті не розрахуємось. Цікаво, цього ще мало, йдемо далі?
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24.04.2025 09:41 Відповісти
Опа, задню врубають, скоро будуть говорити що і про Крим в серйоз не йшлося, кацапи панікують, сьогоднішня атака тому підтвердження, це у них почалася паніка, і так вони думають типу підштовхнуть нас до угоди на їхніх умовах! І щоб там не казав трамп, а кращі карти таки в руках України можна сказати що флеш - рояль!
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24.04.2025 09:29 Відповісти
А чому їм панікувати? Чи ви гадаєте що у них в генштабі одні "жукави і гєрасімави". Все методично. Продовжують знищувати цивільну інфраструктуру. На фронті просуваються. Штати нагнули. Панікуємо якраз ми.
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24.04.2025 09:44 Відповісти
Хитрує кубинець. Самі зробили купу викидів в мас-медіа, а коли ніхто не відреагував говорять "ми й не збирались". Старий та примітивний метод.
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24.04.2025 09:30 Відповісти
Санкції не обговорювали, визнання Криму не вимагали. А експерды по Трампу вже на гавно ізошлісь🤣
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24.04.2025 09:31 Відповісти
Ні-ні, зняття санкцій не обговорювали - просто зняли без обговорення. З кіріла дмітрієва наприклад, і ще декого з кацапів для початку. Так і визнання Криму кацапським власне дозволить зняти частину санкцій, так званих кримських. Торгувать хоцця, ну просто життя нема!
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24.04.2025 09:57 Відповісти
Повірили? Ага. Голосування в ООН щодо невизнання росії агресором, згортання роботи по розслідуванню російських злочинів і інше.
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24.04.2025 09:31 Відповісти
Ето другоє)))
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24.04.2025 09:37 Відповісти
*******!!
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24.04.2025 09:33 Відповісти
США того не делали, этого не делали, вы ведёте себя как чушпаны ватные, выйдите и публично скажите, так мол и так , вот такие условия и дальше пусть все видяк кто вы и что вам надо а так виляете хвостами как сучки подзаборные...
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24.04.2025 09:33 Відповісти
хто ж натепер вам, брехунцям-пздунцям, повірить?..
вас же *****-брехло покусало під час ваших з ним шлюбних ігор , ви, трумп-овці, вже законтачені кацапською брехнею та продажністю до скону..
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24.04.2025 09:34 Відповісти
Обговорювали зняття санкцій ще до мирної угоди?
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24.04.2025 09:35 Відповісти
А хто ? Невже *****?
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24.04.2025 09:51 Відповісти
Враховуючи "п...здабалізм" нинішнього Білого дому, то на наступний день США не те, що знімуть всі санкції з лаптєстана, а накладуть їх на Україну.
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24.04.2025 09:41 Відповісти
после всего что говорили, делали Рубио, Виткоф, Тампон - все ваши слова не стоят использованного ГАНДОНА
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24.04.2025 09:45 Відповісти
Може Рубіо і не обговорював,але ж віткоФФ повний йолоп і від нього можливо очікувати чого завгодно.У Рубіо життя попереду,а у трампістів йдуть сутінки.
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24.04.2025 09:48 Відповісти
Вся політика рудого невігласа це як задобрити теророристів рашистану ,та зруйнувати світовий порядок і світову економіку.
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24.04.2025 09:55 Відповісти
сказано ж "у рамках мирної угоди", а не "в рамках" трампони уже усе порішали як будуть заробляти баблоси разом з путіноїдами
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24.04.2025 09:56 Відповісти
для чого ж їм стільки довготривалих зустрічей потрібно ?
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24.04.2025 09:58 Відповісти
Ну добре, "політико" - помийка, де журналізди публікують хайп. Але звідки той рубіо знає, які розмови відбуваються з віткофом?
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24.04.2025 10:22 Відповісти
Цензор , та забаньте ви вже все те інформаційне лайно що кажуть всякі там трампи , рубіо , венси , та інші американські дегенерати , вони нічого не вирішують, все буде так як скаже їм їхній господар путін .
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24.04.2025 11:00 Відповісти
Звісно, що "не обговорювали скасування санкцій проти РФ в рамках мирної угоди." Джерело: https://censor.net/ua/n3548500
Бо скасування санкцій розуміється "само сабой".
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24.04.2025 11:04 Відповісти
"США не обговорювали скасування санкцій проти росії". - вони їх просто без всякого обговорення скасують. Свої ж люди. Путін хороший хлопець.
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24.04.2025 13:10 Відповісти
Треба другі козирі викидувати поцікавіші, наприклад 10 Ф-16, щоб там замандражировалі, а оці ваші соплі їх взагалі не торкають)))
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24.04.2025 17:43 Відповісти
..здається уся світа Трампа навчилася ******* як пупкін!!!!
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24.04.2025 20:22 Відповісти
Беги, дурачек, пока эти жулики на тебя всех собак не повесили. Кто то ж ответит за эпический провал. И это точно будут не Трамп и Витькиным.
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24.04.2025 20:58 Відповісти
 
 