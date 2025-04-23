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Сікорський та Рубіо обговорили стан переговорів щодо миру в Україні і тиск на РФ
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо, під час якої вони обговорили, серед іншого, стан мирних переговорів щодо війни РФ проти України.
Про це йдеться у повідомленні МЗС Польщі, інформує Цензор.НЕТ.
За даними польського МЗС, під час переговорів Рубіо і Сікорський обговорили стан мирних переговорів щодо завершення війни в Україні та сценарії розвитку ситуації.
Також йшлося про можливий тиск на Росію.
Крім того, очільники зовнішньополітичних відомств обговорили ситуацію на кордоні Польщі з Білоруссю.
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Украинцев не должны доверять этот процесс мошеннику Трампону и его сообщникам.
Иначе Украина будет растерзана и поделена между стервятниками сша и людоедами из кремля.
Следует послать ********** к куям собачим и немедленно без условий, вступить в прямые переговоры с кацапами.
Добиться прекращения войны на лучших ВОЗМОЖНЫХ для Украины условиях.
Будут потери, но это не конец света и история на этом не остановится!
Азербайджан ждал 30 лет и за 2 недели освободил свои земли оккупированные кацапами и их армянскими приспешниками .