УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6114 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини Тиск на Росію
1 637 4

Сікорський та Рубіо обговорили стан переговорів щодо миру в Україні і тиск на РФ

Марко Рубіо

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо, під час якої вони обговорили, серед іншого, стан мирних переговорів щодо війни РФ проти України. 

Про це йдеться у повідомленні МЗС Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

За даними польського МЗС, під час переговорів Рубіо і Сікорський обговорили стан мирних переговорів щодо завершення війни в Україні та сценарії розвитку ситуації.

Також йшлося про можливий тиск на Росію.

Крім того, очільники зовнішньополітичних відомств обговорили ситуацію на кордоні Польщі з Білоруссю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо переговори за участю США проваляться, Україна може отримати жорсткіші умови миру від РФ, - Рубіо

Автор: 

перемовини (2899) росія (65223) Сікорський Радослав (254) Рубіо Марко (170)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чого "тиск" не в лапках ? Поки що його не спостерігається майже . Тільки зняття санкцій обговорюють і як московія з сша великі гроші заробляти будуть ,напевно щоб московія швидше армію до ладу привела.
показати весь коментар
23.04.2025 19:33 Відповісти
А поки гітлерюгенд Тампона тисне тількі на Украину. Причому тупо погрожує всякими нещастями. Путіна цілують в очко усіякі Вітькоффи, нашому же Буонапартію труселя на голову натягують.
показати весь коментар
23.04.2025 19:35 Відповісти
Рано или поздно, переговоры с кацапами неизбежны!
Украинцев не должны доверять этот процесс мошеннику Трампону и его сообщникам.
Иначе Украина будет растерзана и поделена между стервятниками сша и людоедами из кремля.
Следует послать ********** к куям собачим и немедленно без условий, вступить в прямые переговоры с кацапами.
Добиться прекращения войны на лучших ВОЗМОЖНЫХ для Украины условиях.
Будут потери, но это не конец света и история на этом не остановится!

Азербайджан ждал 30 лет и за 2 недели освободил свои земли оккупированные кацапами и их армянскими приспешниками .
показати весь коментар
23.04.2025 19:51 Відповісти
рубіо тиснув на поляка.щоб не допомагав Україні.потвора
показати весь коментар
23.04.2025 20:00 Відповісти
 
 