Сікорський та Рубіо обговорили стан переговорів щодо миру в Україні і тиск на РФ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо, під час якої вони обговорили, серед іншого, стан мирних переговорів щодо війни РФ проти України.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

За даними польського МЗС, під час переговорів Рубіо і Сікорський обговорили стан мирних переговорів щодо завершення війни в Україні та сценарії розвитку ситуації.

Також йшлося про можливий тиск на Росію.

Крім того, очільники зовнішньополітичних відомств обговорили ситуацію на кордоні Польщі з Білоруссю.

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