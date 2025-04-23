Сикорский и Рубио обсудили состояние переговоров относительно мира в Украине и давления на РФ
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио, во время которого они обсудили, среди прочего, состояние мирных переговоров относительно войны РФ против Украины.
Об этом говорится в сообщении МИД Польши, информирует Цензор.НЕТ.
По данным польского МИД, во время переговоров Рубио и Сикорский обсудили состояние мирных переговоров о завершении войны в Украине и сценарии развития ситуации.
Также речь шла о возможном давлении на Россию.
Кроме того, руководители внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию на границе Польши с Беларусью.
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Украинцев не должны доверять этот процесс мошеннику Трампону и его сообщникам.
Иначе Украина будет растерзана и поделена между стервятниками сша и людоедами из кремля.
Следует послать ********** к куям собачим и немедленно без условий, вступить в прямые переговоры с кацапами.
Добиться прекращения войны на лучших ВОЗМОЖНЫХ для Украины условиях.
Будут потери, но это не конец света и история на этом не остановится!
Азербайджан ждал 30 лет и за 2 недели освободил свои земли оккупированные кацапами и их армянскими приспешниками .