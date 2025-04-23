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Новости Мирные переговоры Давление на Россию
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Сикорский и Рубио обсудили состояние переговоров относительно мира в Украине и давления на РФ

Марко Рубио

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио, во время которого они обсудили, среди прочего, состояние мирных переговоров относительно войны РФ против Украины.

Об этом говорится в сообщении МИД Польши, информирует Цензор.НЕТ.

По данным польского МИД, во время переговоров Рубио и Сикорский обсудили состояние мирных переговоров о завершении войны в Украине и сценарии развития ситуации.

Также речь шла о возможном давлении на Россию.

Кроме того, руководители внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию на границе Польши с Беларусью.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если переговоры с участием США провалятся, Украина может получить более жесткие условия мира от РФ, - Рубио

Автор: 

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А чого "тиск" не в лапках ? Поки що його не спостерігається майже . Тільки зняття санкцій обговорюють і як московія з сша великі гроші заробляти будуть ,напевно щоб московія швидше армію до ладу привела.
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23.04.2025 19:33 Ответить
А поки гітлерюгенд Тампона тисне тількі на Украину. Причому тупо погрожує всякими нещастями. Путіна цілують в очко усіякі Вітькоффи, нашому же Буонапартію труселя на голову натягують.
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23.04.2025 19:35 Ответить
Рано или поздно, переговоры с кацапами неизбежны!
Украинцев не должны доверять этот процесс мошеннику Трампону и его сообщникам.
Иначе Украина будет растерзана и поделена между стервятниками сша и людоедами из кремля.
Следует послать ********** к куям собачим и немедленно без условий, вступить в прямые переговоры с кацапами.
Добиться прекращения войны на лучших ВОЗМОЖНЫХ для Украины условиях.
Будут потери, но это не конец света и история на этом не остановится!

Азербайджан ждал 30 лет и за 2 недели освободил свои земли оккупированные кацапами и их армянскими приспешниками .
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23.04.2025 19:51 Ответить
рубіо тиснув на поляка.щоб не допомагав Україні.потвора
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23.04.2025 20:00 Ответить
 
 