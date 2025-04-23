Сикорский и Рубио обсудили состояние переговоров относительно мира в Украине и давления на РФ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио, во время которого они обсудили, среди прочего, состояние мирных переговоров относительно войны РФ против Украины.

Об этом говорится в сообщении МИД Польши, информирует Цензор.НЕТ.

По данным польского МИД, во время переговоров Рубио и Сикорский обсудили состояние мирных переговоров о завершении войны в Украине и сценарии развития ситуации.

Также речь шла о возможном давлении на Россию.

Кроме того, руководители внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию на границе Польши с Беларусью.

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