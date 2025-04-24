США показали Україні та РФ "фінішну пряму" для припинення війни, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що війну РФ проти України можна завершити, якщо обидві сторони погодяться на конкретні кроки заради миру.

Про це він сказав журналістам у Білому домі, цитує The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

"Обидві сторони просто повинні погодитися з цим. Ми показали їм шлях вперед. Ми обговорили ці ідеї... Ми показали їм фінішну пряму", - зазначив він.

Рубіо наголосив, що сьогоднішні атаки Росії на Київ "повинні нагадати всім, чому їхня війна повинна закінчитися".

"Це жахливо. Ми бачимо фінішну лінію, але вони обидва мають туди дійти. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти їм дістатися туди, але вони повинні врешті-решт сказати "так". Ми дуже сильно тиснемо на них обох", - додав посадовець.

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Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

Станом на 23:00 відомо про 12 загиблих та 90 постраждалих.

У Києві 25 квітня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки росіян на столицю.

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