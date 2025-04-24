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США показали Україні та РФ "фінішну пряму" для припинення війни, - Рубіо

Рубіо про умови завершення війни РФ проти України

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що війну РФ проти України можна завершити, якщо обидві сторони погодяться на конкретні кроки заради миру.

Про це він сказав журналістам у Білому домі, цитує The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

"Обидві сторони просто повинні погодитися з цим. Ми показали їм шлях вперед. Ми обговорили ці ідеї... Ми показали їм фінішну пряму", - зазначив він.

Рубіо наголосив, що сьогоднішні атаки Росії на Київ "повинні нагадати всім, чому їхня війна повинна закінчитися".

"Це жахливо. Ми бачимо фінішну лінію, але вони обидва мають туди дійти. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти їм дістатися туди, але вони повинні врешті-решт сказати "так". Ми дуже сильно тиснемо на них обох", - додав посадовець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мене не влаштовують удари РФ по Києву. Vladimir, STOP! - Трамп

Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

Станом на 23:00 відомо про 12 загиблих та 90 постраждалих.

У Києві 25 квітня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки росіян на столицю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не обговорювали скасування санкцій проти РФ в рамках мирної угоди, - Рубіо

Автор: 

США (22890) Рубіо Марко (173) війна в Україні (3981)


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Топ коментарі
+30
"сьогоднішні атаки Росії на Київ "повинні нагадати всім, чому їхня війна повинна закінчитися"

Тобто - це лайно не засуджує терористичні удари московії по цивільних, а підтримує це як нагадування Україні? Я правильно зрозумів? Схоже на те, що ми маємо тягнути час, доки байдиновська допомога закінчиться, а після того просто послати сша накуй з такими заявами і відвертим підіграваннят путинським терористам.
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24.04.2025 23:01
+24
Таку ж фінішну пряму союзнички показали Чехії напередодні " 2-ї світової війни. Чим це закінчилося, усім відомо.
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24.04.2025 22:59
+14
рубіо - типовий приклад політичного беспринципного пристосуванця.
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24.04.2025 23:11
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До слива осталось недолго, скоро финиш.
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24.04.2025 22:56 Відповісти
ну та да - три дня до падения Киева

.
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24.04.2025 23:30 Відповісти
Слив США с темы "переговоров", если так непонятно.
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24.04.2025 23:34 Відповісти
Слив США три дня - прийнято

.
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24.04.2025 23:42 Відповісти
Ну відійдуть США від перемовин? І що? Що далі? Трампон буде до кінця свого недолугого терміну ховати голову в пісок і грати вар'ята?
Не більше місяця - журношлюхи просто остервенію рвати його пухлий зад із за бездіяльності та безхребетності...
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25.04.2025 00:04 Відповісти
Так давлять на рашку - хоча би не обхезались
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24.04.2025 22:58 Відповісти
Таку ж фінішну пряму союзнички показали Чехії напередодні " 2-ї світової війни. Чим це закінчилося, усім відомо.
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24.04.2025 22:59 Відповісти
От вся сітуація як нерв- не голи і не вдягнений,іди туди,не знаю,куди,візьмі то,не знаю що.Це хаос,нагнітанне,істерика.
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24.04.2025 23:01 Відповісти
"сьогоднішні атаки Росії на Київ "повинні нагадати всім, чому їхня війна повинна закінчитися"

Тобто - це лайно не засуджує терористичні удари московії по цивільних, а підтримує це як нагадування Україні? Я правильно зрозумів? Схоже на те, що ми маємо тягнути час, доки байдиновська допомога закінчиться, а після того просто послати сша накуй з такими заявами і відвертим підіграваннят путинським терористам.
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24.04.2025 23:01 Відповісти
Только не США а команду Трумпа, и политически деликатно, и надеется что (его пристрелят/скинут) следующим президентом будет кто то, кто будет снова поддерживать Украину
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24.04.2025 23:15 Відповісти
>Рубіо наголосив, що сьогоднішні атаки Росії на Київ "повинні нагадати всім, чому їхня війна повинна >закінчитися".

Цікаво а чи казав щось таке держсекретар США при Рузвельті , після бомбардувань Ковентрі ?
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24.04.2025 23:01 Відповісти
Росія поки що не обіцяла нічого, що вимагало б від неї якихось поступок. Навіть якщо вона дійсно готова відмовитися від своїх претензій на ще не завойоване, вона просто продає повітря.
Отримавши хоча б часткове визнання російського суверенітету Криму, путін де-факто посилює свою позицію щодо анексії інших українських територій. Одразу легітимізується як метод проведення псевдореферендумів, так і теза про «захист прав російськомовних».

якщо Трамп ще й отримає від путіна хоча б часткову згоду на це від України, то визнання Криму російським, швидше за все, буде здійснюватися, швидше за все, навіть через американський Конгрес, а не просто легітимізовано рішенням Трампa.
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24.04.2025 23:02 Відповісти
Такий фокус не пройде!!! Ні конгрес ні держдеп на це не підуть, це пряме порушення міжн.права!!! Це може бути в уяві трампа і ко. Не більше!!!
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24.04.2025 23:09 Відповісти
Хотілося би вірити , але дивлячись на заяви деяких американських політиків які раніше здавалися притомними , задається що трамп усіх прогнув під себе . подивимося .
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24.04.2025 23:11 Відповісти
Як ви тиснете на рашку, довбні?!
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24.04.2025 23:03 Відповісти
Сильно вони ж кажуть . москалі уже зробили поступки : не захопили усю Україну . Далі кажуть будуть тиснути ще сильніше щоб дозволили Україні мати армію .
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24.04.2025 23:07 Відповісти
Армію. Яка б мала достатньо військових для парадної зустрічі прильоту до Києва того ж Трампа. Більшу не треба, кажуть у Вашингтоні.
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25.04.2025 00:01 Відповісти
США показали Україні та РФ
... маленький в'ялий пиптик.
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24.04.2025 23:04 Відповісти
Мудак...
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24.04.2025 23:06 Відповісти
Що він і кому показав??? Крім жОПи ніхто нічого не знає!!! Тож покажіть дорогу яку ви там показуєте!!! Фініш це де??? В голові трампа і ко??? Ви недодипломати таку ...уйню несете що самі ні хєра не розумієте!!!
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24.04.2025 23:06 Відповісти
Що ви там контролюєте, неуки...!? ваш доллар вже в глубокій дупі..., і це ще не кінець !!
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24.04.2025 23:07 Відповісти
Ахахаха, а ще в них державний борг великий)))
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24.04.2025 23:18 Відповісти
Трамп применів технологію хаосу.Скорій,скорій,скорій.Нам треба не поспішати.Все виришимо спокійно.Ми переможемо.Нам нікуди поспіщати.В ад ми встигнемо.
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24.04.2025 23:07 Відповісти
рубіо - типовий приклад політичного беспринципного пристосуванця.
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24.04.2025 23:11 Відповісти
"Взагалі дебілов ні так і багато, но розташовани вони, ****, грамотно."
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24.04.2025 23:13 Відповісти
Рубіо ти щось ніхєра не врубіо в ситуаціО
ви з Трампом придивіться до своєї прямої вона у вас теж схожа на фінішну. Нє?
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24.04.2025 23:16 Відповісти
схоже на те, що всі братки )(уйлоТромбоза родом з кассапердонії і з
тим же діагнозом-генетична параноїдальна шизофренія.
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24.04.2025 23:16 Відповісти
У Рубін проблеми, з причинно-наслідковий зв'язками!
Хто на кого напав, у 2014 році??
Московським лайном, замазана уся його голова, а він же, на такій посаді??
Ось тобі, Америка, і трампів день!?!?!
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24.04.2025 23:17 Відповісти
Обидві сторони просто повинні погодитися з цим. Ми показали їм шлях вперед. Ми обговорили ці ідеї... Ми показали їм фінішну пряму", - зазначив він.

Рубіо наголосив, що сьогоднішні атаки Росії на Київ "повинні нагадати всім, чому їхня війна повинна закінчитися". американське прорашистське чмо(інакше не назвеш).Саме США ПОКАЗАЛИ КУЙЛУ ШЛЯХ ДО СЬОГОДНІШНІХ АТАК НА КИЇВ...СУ..И
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24.04.2025 23:17 Відповісти
Это больше похоже на политическую прямую трампона. Скоро финиш)))
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24.04.2025 23:20 Відповісти
Про відсутність моралі і будь яких принципів у тоі людини, яка є зараз президентом США було відомо ще задовго до того як він пішов у політику, Але сумно дивитись зараз на те, як втрачає базові устоі моралі, демократіі та верховенства права краіна, яка багато років була зразком для них, яка іх проповідувала і захищала.... І яка зараз перетворюється на проповідника верховенства сили, аморальності і відсутності будь яких принципів....
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24.04.2025 23:22 Відповісти
америка ще довго буде виригувати президенство трампона, так упасти на міжнародній арені всього за 100 днів - із супердержави стати посібнитком терориста №1 у світі....

ми свій вибір в 19 теж вихаркуємо кров'ю. вітаю всіх зробившихсеберазом
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25.04.2025 10:09 Відповісти
звичайна людина з третього разу здогадується що грає в лохотрон коли їй обіцяють гарантований виграш а вона три рази програла.
ви 16 разів сходили на вибори і збираєтеся йти усімнадцяте.
легше пристрелити.
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25.04.2025 10:20 Відповісти
Пуїв рефері! Що ти там показав…
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24.04.2025 23:23 Відповісти
клоун показуе свою клоунаду....
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24.04.2025 23:25 Відповісти
А если Илон Маск даст мне миллиард $$$, то я стану миллиардером. Я вижу эту финишную линию. Но мы оба должны туда дойти.
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24.04.2025 23:34 Відповісти
Ще один 🤡
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24.04.2025 23:35 Відповісти
Ага. Компромисс со стороны Украины - признать Крым российским. Компромисс со стороны запоребрика - признать Чоп украинским.
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24.04.2025 23:38 Відповісти
Побачив пряму.... рідкісний довбодятел!!!
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25.04.2025 00:02 Відповісти
>> Ми дуже сильно тиснемо на них обох.

Мудило вітькофф вже показав, як ви тиснете на уйхла. Та й ти сам, рубіо, показав. Бо ти теж мудило.
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25.04.2025 00:10 Відповісти
Єдине що ви показали разом з трампом це те що Росія може безкарно вбивати людей руйнувати Україну зневажати Міжнародне право. А атаки наКиїв та інші міста це доказ того що ви дуплотеси цьому сприяєте.
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25.04.2025 00:37 Відповісти
"Шлях уперед" Алоїзичу чомусь не показали, а "Фінішна пряма" випала Японії... Гівнюки болотні нові літописи писатимуть...
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25.04.2025 00:46 Відповісти
Рубійо! Йди *********!
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25.04.2025 01:44 Відповісти
не все то золото що блистить , так і сша ...
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25.04.2025 06:20 Відповісти
я вообще думаю что этими атаками руководит трамп, просит ***** обстрелять Украину для сговорчивости. трамп такой же ушлепок как и *****.
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25.04.2025 06:47 Відповісти
Рубліо
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25.04.2025 07:38 Відповісти
нам ***** і без сша покуазував цю "пряму" - капітулювати. трампон просто ретранслює хотєлки *****.
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25.04.2025 10:06 Відповісти
Ошибаетесь ....... Вы помогаете агрессору давить . ВСЕ будет УКРАИНА! СЛАВА УКРАИНЕ!
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25.04.2025 10:57 Відповісти
Интересно за какие шиши купили этих давильщиков ? Все будет УКРАИНА!
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25.04.2025 10:59 Відповісти
 
 