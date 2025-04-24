США показали Україні та РФ "фінішну пряму" для припинення війни, - Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що війну РФ проти України можна завершити, якщо обидві сторони погодяться на конкретні кроки заради миру.
Про це він сказав журналістам у Білому домі, цитує The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
"Обидві сторони просто повинні погодитися з цим. Ми показали їм шлях вперед. Ми обговорили ці ідеї... Ми показали їм фінішну пряму", - зазначив він.
Рубіо наголосив, що сьогоднішні атаки Росії на Київ "повинні нагадати всім, чому їхня війна повинна закінчитися".
"Це жахливо. Ми бачимо фінішну лінію, але вони обидва мають туди дійти. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти їм дістатися туди, але вони повинні врешті-решт сказати "так". Ми дуже сильно тиснемо на них обох", - додав посадовець.
Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.
Станом на 23:00 відомо про 12 загиблих та 90 постраждалих.
У Києві 25 квітня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки росіян на столицю.
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Не більше місяця - журношлюхи просто остервенію рвати його пухлий зад із за бездіяльності та безхребетності...
Тобто - це лайно не засуджує терористичні удари московії по цивільних, а підтримує це як нагадування Україні? Я правильно зрозумів? Схоже на те, що ми маємо тягнути час, доки байдиновська допомога закінчиться, а після того просто послати сша накуй з такими заявами і відвертим підіграваннят путинським терористам.
Цікаво а чи казав щось таке держсекретар США при Рузвельті , після бомбардувань Ковентрі ?
Отримавши хоча б часткове визнання російського суверенітету Криму, путін де-факто посилює свою позицію щодо анексії інших українських територій. Одразу легітимізується як метод проведення псевдореферендумів, так і теза про «захист прав російськомовних».
якщо Трамп ще й отримає від путіна хоча б часткову згоду на це від України, то визнання Криму російським, швидше за все, буде здійснюватися, швидше за все, навіть через американський Конгрес, а не просто легітимізовано рішенням Трампa.
... маленький в'ялий пиптик.
ви з Трампом придивіться до своєї прямої вона у вас теж схожа на фінішну. Нє?
тим же діагнозом-генетична параноїдальна шизофренія.
Хто на кого напав, у 2014 році??
Московським лайном, замазана уся його голова, а він же, на такій посаді??
Ось тобі, Америка, і трампів день!?!?!
Рубіо наголосив, що сьогоднішні атаки Росії на Київ "повинні нагадати всім, чому їхня війна повинна закінчитися". американське прорашистське чмо(інакше не назвеш).Саме США ПОКАЗАЛИ КУЙЛУ ШЛЯХ ДО СЬОГОДНІШНІХ АТАК НА КИЇВ...СУ..И
ми свій вибір в 19 теж вихаркуємо кров'ю. вітаю всіх зробившихсеберазом
ви 16 разів сходили на вибори і збираєтеся йти усімнадцяте.
легше пристрелити.
Мудило вітькофф вже показав, як ви тиснете на уйхла. Та й ти сам, рубіо, показав. Бо ти теж мудило.