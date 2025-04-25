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Новини Заяви про мир Трамп про війну в Україні
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Я єдиний, хто може домовитися про мирну угоду між РФ та Україною, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Американський президент Дональд Трамп вважає, що війна Росії проти України не буде довго продовжуватися, бо він "єдиний", хто зможе домовитися про досягнення миру. 

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Time, передає Цензор.НЕТ.

Водночас Трамп визнав, що перебільшував, коли казав, що завершить війну в Україні в перший же день свого президентства. 

Коли його запитали, чи можливий мир в Україні, коли президентом Росії залишається Путін, він відповів, що "так".

"Я думаю, що мир можливий. Я думаю, що зі мною на посаді президента — можливо, якщо дуже ймовірно. Якщо президентом буде хтось інший, то без шансів. Я думаю, що Путін волів би зробити це по-іншому. Я думаю, що він волів би піти й забрати все [захопити всю Україну]. І я думаю, що завдяки мені, я вважаю, що я єдиний, хто може домовитися. І я думаю, що ми пройшли довгий шлях. У нас були дуже хороші переговори, і ми дуже близькі до угоди. І я не вірю, що хтось інший міг би укласти цю угоду", - заявив республіканець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європейські парламентарі закликали Трампа до лідерства у протидії Росії, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Інтерв’юер також запитав у Трампа, чи можливий мир, якщо Зеленський залишиться президентом України.

"Так, я вірю. Він зараз президент, і я думаю, що ми укладемо угоду", - додав американський лідер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США показали Україні та РФ "фінішну пряму" для припинення війни, - Рубіо

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) путін володимир (23827) Трамп Дональд (5652) війна в Україні (3935)


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Топ коментарі
+9
Ти чмо риже єдине що ти можеш зробити це відсмоктати в ***** дзінь піня та корейської шавки !
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25.04.2025 15:52
+9
Ти єдиний у світі, хто так гучно об.ісрався. Ось це точно, а все інше то маячня.
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25.04.2025 15:52
+2
Кримська декларація від 25 липня 2018 року
Декларацію оприлюднив тодішній очільник Держдепартаменту Майк Помпео, призначений Трампом. І він, будучи головним речником офіційної зовнішньої політики США, у документі підтверджував невизнання російської анексії Кримського півострова та проголошував довгострокову відмову визнання претензій РФ на територію, захоплену силою всупереч міжнародному праву.

Основна суть Кримської декларації:
- Росія, шляхом вторгнення в Україну та спроби анексії Криму в 2014 році, намагалася підірвати основоположний міжнародний принцип, якого дотримуються демократичні держави: жодна країна не може силою змінювати кордони іншої;
- Сполучені Штати знову підтверджують свою політику щодо відмови визнання вимог Кремля зі встановлення суверенітету над територією, захопленою силою всупереч міжнародному праву. Разом із союзниками, партнерами та міжнародною спільнотою Сполучені Штати відкидають спробу Росії анексувати Крим і зобов'язуються зберігати цю політику до відновлення територіальної цілісності України;
- Своїми діями РФ повела себе у спосіб, який недостойний великої держави, та із власної волі ізолювала себе від міжнародної спільноти.
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25.04.2025 16:03
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Ти чмо риже єдине що ти можеш зробити це відсмоктати в ***** дзінь піня та корейської шавки !
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25.04.2025 15:52 Відповісти
Донні в нас теріторій взагалі не залишиться після твоїх вдалих перемовин.
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25.04.2025 15:52 Відповісти
Ти єдиний у світі, хто так гучно об.ісрався. Ось це точно, а все інше то маячня.
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25.04.2025 15:52 Відповісти
Забув додати «за 24 години».
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25.04.2025 15:56 Відповісти
я, я, я, я, я ,я , якби я то, лише я....
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25.04.2025 15:56 Відповісти
Дони наверное и дрочит на себя перед зеркалом.
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25.04.2025 15:59 Відповісти
"..я єдиний, хто може домовитися.." - вкотре пожартував кримінальний злочинець, мародер, зрадник Трумп, який усе своє безтолкове життя підживлювався енергією (і, звісно, баблом) недолугих людей та дебілів-авантюристів...
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25.04.2025 16:00 Відповісти
ох і брехун
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25.04.2025 16:00 Відповісти
"ЄДИНИЙ" АМЕРИКАНСЬКИЙ КІРЗОВИЙ ЧОБІТ .ВИРОБНИЦТВА РАШИСТСБКОЇ ФАБРИКИ "КУЙЛА"
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25.04.2025 16:01 Відповісти
Не шутишь ???
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25.04.2025 16:01 Відповісти
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25.04.2025 16:02 Відповісти
пи...дить, як троцький. 1 до 3 як мінімум. хоча м'яса в них, ще достатньо.
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25.04.2025 16:02 Відповісти
Кримська декларація від 25 липня 2018 року
Декларацію оприлюднив тодішній очільник Держдепартаменту Майк Помпео, призначений Трампом. І він, будучи головним речником офіційної зовнішньої політики США, у документі підтверджував невизнання російської анексії Кримського півострова та проголошував довгострокову відмову визнання претензій РФ на територію, захоплену силою всупереч міжнародному праву.

Основна суть Кримської декларації:
- Росія, шляхом вторгнення в Україну та спроби анексії Криму в 2014 році, намагалася підірвати основоположний міжнародний принцип, якого дотримуються демократичні держави: жодна країна не може силою змінювати кордони іншої;
- Сполучені Штати знову підтверджують свою політику щодо відмови визнання вимог Кремля зі встановлення суверенітету над територією, захопленою силою всупереч міжнародному праву. Разом із союзниками, партнерами та міжнародною спільнотою Сполучені Штати відкидають спробу Росії анексувати Крим і зобов'язуються зберігати цю політику до відновлення територіальної цілісності України;
- Своїми діями РФ повела себе у спосіб, який недостойний великої держави, та із власної волі ізолювала себе від міжнародної спільноти.
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25.04.2025 16:03 Відповісти
Без санкції Трампа Помпео не мав права підписувати такий документ
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25.04.2025 16:09 Відповісти
От Трумп, мабуть, саме тому Помпео не взяв в свою нову адміністрацію. Навіщо, коли є холуї-жополизи типу Гегсета. Та хіба одного Помпео не взяв?
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25.04.2025 16:34 Відповісти
Ти себе переоцінив...ідіот старий. Думав Україна капітулює, і це через такі жертви... гнида ти рижа
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25.04.2025 16:03 Відповісти
Хвора не людина!
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25.04.2025 16:03 Відповісти
Амеріканський🤠 пройдисвіт чубатий !!!
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25.04.2025 16:03 Відповісти
Схоже що продовжує жартувати звіздун.
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25.04.2025 16:03 Відповісти
Клоун 🤡
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25.04.2025 16:03 Відповісти
СамозакохАнець!
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25.04.2025 16:04 Відповісти
Я, я,я - головка від патєфона.
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25.04.2025 16:04 Відповісти
цей блазень вже осточортів. Чекаю коли Зеля його теж відправить на йух. бо із таким "міротворцем" і війни не надо
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25.04.2025 16:05 Відповісти
Хвали мене моя губонько
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25.04.2025 16:07 Відповісти
Ти єдиний, хто заважає нам.
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25.04.2025 16:07 Відповісти
Якщо агент луб'янки "Краснов" вживає термін "мирна угода між РФ та Україною" - то це де-факто означає "вимога капітуляції України".
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25.04.2025 16:07 Відповісти
Так і є. Можливо ще Сі може. Всі інші не того калібра і банально спостерігають
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25.04.2025 16:08 Відповісти
Тільки мовчки відсосати в Путлєра, старий педофіл, якого з різних ракурсів зняли КГБісти в готелі, в 1989 році, з малолітніми хлопчиками 10 років!
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25.04.2025 16:09 Відповісти
Нарциси́зм - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) риса характеру, яка полягає у виключній самозакоханості.

У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F психології та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F психіатрії надмірний нарцисизм розглядають як серйозну особистісну дисфункцію або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 розлад особистості.
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25.04.2025 16:10 Відповісти
Я, Я, Я!!! Головка от х.я. Трамп -хворий нарцис.
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25.04.2025 16:18 Відповісти
Скоріше вже Китай домовиться про мир, ніж ти!
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25.04.2025 16:19 Відповісти
Я не здивуюся, якщо невдовзі загони пластунів в Україні будуть брати ім'я Усами Бен Ладена.
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25.04.2025 16:20 Відповісти
Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я.......і це каже найбільш тупий презик в історії США
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25.04.2025 16:23 Відповісти
ти сам собі прутня не промаструбуєш трунпуша
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25.04.2025 16:24 Відповісти
после тех своих последних заяв про УКРАТНУ-иди ты ***** феерический *******!
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25.04.2025 16:25 Відповісти
клоун
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25.04.2025 16:26 Відповісти
Обоснуй, Чубчік?
Чого здав назад, сказав же що "24" години то була Шутка....
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25.04.2025 16:27 Відповісти
100 % Даннінг-Крюгер.
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25.04.2025 16:30 Відповісти
Спили мушку "трамп"!
Пока ты краснов, договариваешься о 3 мировой войне! Шевельни лишней хромосомой...
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25.04.2025 16:30 Відповісти
снова шутишь ,НЕДОНОШЕННОЕ ???!!!(((
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25.04.2025 16:31 Відповісти
Як ти вже своїми щоденними ********** заїпав увесь світ! Миротворець хрінов!
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25.04.2025 16:32 Відповісти
Богу - богово, поцу - пыня.
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25.04.2025 16:32 Відповісти
 
 