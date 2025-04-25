Я єдиний, хто може домовитися про мирну угоду між РФ та Україною, - Трамп
Американський президент Дональд Трамп вважає, що війна Росії проти України не буде довго продовжуватися, бо він "єдиний", хто зможе домовитися про досягнення миру.
Про це він заявив в інтерв'ю виданню Time, передає Цензор.НЕТ.
Водночас Трамп визнав, що перебільшував, коли казав, що завершить війну в Україні в перший же день свого президентства.
Коли його запитали, чи можливий мир в Україні, коли президентом Росії залишається Путін, він відповів, що "так".
"Я думаю, що мир можливий. Я думаю, що зі мною на посаді президента — можливо, якщо дуже ймовірно. Якщо президентом буде хтось інший, то без шансів. Я думаю, що Путін волів би зробити це по-іншому. Я думаю, що він волів би піти й забрати все [захопити всю Україну]. І я думаю, що завдяки мені, я вважаю, що я єдиний, хто може домовитися. І я думаю, що ми пройшли довгий шлях. У нас були дуже хороші переговори, і ми дуже близькі до угоди. І я не вірю, що хтось інший міг би укласти цю угоду", - заявив республіканець.
Інтерв’юер також запитав у Трампа, чи можливий мир, якщо Зеленський залишиться президентом України.
"Так, я вірю. Він зараз президент, і я думаю, що ми укладемо угоду", - додав американський лідер.
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Декларацію оприлюднив тодішній очільник Держдепартаменту Майк Помпео, призначений Трампом. І він, будучи головним речником офіційної зовнішньої політики США, у документі підтверджував невизнання російської анексії Кримського півострова та проголошував довгострокову відмову визнання претензій РФ на територію, захоплену силою всупереч міжнародному праву.
Основна суть Кримської декларації:
- Росія, шляхом вторгнення в Україну та спроби анексії Криму в 2014 році, намагалася підірвати основоположний міжнародний принцип, якого дотримуються демократичні держави: жодна країна не може силою змінювати кордони іншої;
- Сполучені Штати знову підтверджують свою політику щодо відмови визнання вимог Кремля зі встановлення суверенітету над територією, захопленою силою всупереч міжнародному праву. Разом із союзниками, партнерами та міжнародною спільнотою Сполучені Штати відкидають спробу Росії анексувати Крим і зобов'язуються зберігати цю політику до відновлення територіальної цілісності України;
- Своїми діями РФ повела себе у спосіб, який недостойний великої держави, та із власної волі ізолювала себе від міжнародної спільноти.
У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F психології та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F психіатрії надмірний нарцисизм розглядають як серйозну особистісну дисфункцію або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 розлад особистості.
Чого здав назад, сказав же що "24" години то була Шутка....
Пока ты краснов, договариваешься о 3 мировой войне! Шевельни лишней хромосомой...