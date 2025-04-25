Я єдиний, хто може домовитися про мирну угоду між РФ та Україною, - Трамп

Американський президент Дональд Трамп вважає, що війна Росії проти України не буде довго продовжуватися, бо він "єдиний", хто зможе домовитися про досягнення миру.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Time, передає Цензор.НЕТ.

Водночас Трамп визнав, що перебільшував, коли казав, що завершить війну в Україні в перший же день свого президентства.

Коли його запитали, чи можливий мир в Україні, коли президентом Росії залишається Путін, він відповів, що "так".

"Я думаю, що мир можливий. Я думаю, що зі мною на посаді президента — можливо, якщо дуже ймовірно. Якщо президентом буде хтось інший, то без шансів. Я думаю, що Путін волів би зробити це по-іншому. Я думаю, що він волів би піти й забрати все [захопити всю Україну]. І я думаю, що завдяки мені, я вважаю, що я єдиний, хто може домовитися. І я думаю, що ми пройшли довгий шлях. У нас були дуже хороші переговори, і ми дуже близькі до угоди. І я не вірю, що хтось інший міг би укласти цю угоду", - заявив республіканець.

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Інтерв’юер також запитав у Трампа, чи можливий мир, якщо Зеленський залишиться президентом України.

"Так, я вірю. Він зараз президент, і я думаю, що ми укладемо угоду", - додав американський лідер.

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