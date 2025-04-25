Європейські парламентарі закликали Трампа до лідерства у протидії Росії, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ
Голови парламентських комітетів із закордонних справ шести європейських країн, зокрема України, виступили із спільною заявою, в якій закликали США продемонструвати справжнє лідерство у протистоянні російській агресії.
Про це йдеться у документі, який опинився у розпорядженні "Європейської правди", інформує Цензор.НЕТ.
Документ адресовано президенту Дональду Трампу та Конгресу США.
У заяві, підписаній зокрема головою українського комітету Олександром Мережком, наголошується на неприпустимості "політики умиротворення" щодо Росії та необхідності жорсткої позиції стосовно терористичного режиму в Кремлі.
"Не може бути жодних компромісів та зовнішнього тиску на Україну щодо її суверенітету та територіальної цілісності", - підкреслюють автори. Вони також нагадали про історичні помилки 1938 року, натякаючи на марність будь-яких переговорів із Путіним.
Серед конкретних закликів: негайна конфіскація заморожених російських активів на користь України, якнайшвидший вступ України до НАТО та прискорення її інтеграції до ЄС.
Під документом підписалися очільники профільних комітетів парламентів Франції, Литви, Латвії, Естонії, Великої Британії та України.
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А кажуть що трамп дурний а ідіотів не бачать...
це як лудомана просити боротись з казино.
це як лузера просити продемонструвати риси лідера.
І ще одного... лідора **********...
Це б куди булр дієвішим.
Тон заяви безмежно дебільний, як і все, що йде відслуг у...дода.
Він краще прочитає чергові інструкції ***** агенту Краснову