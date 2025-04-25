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Європейські парламентарі закликали Трампа до лідерства у протидії Росії, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Президент США Дональд Трамп

Голови парламентських комітетів із закордонних справ шести європейських країн, зокрема України, виступили із спільною заявою, в якій закликали США продемонструвати справжнє лідерство у протистоянні російській агресії.

Про це йдеться у документі, який опинився у розпорядженні "Європейської правди", інформує Цензор.НЕТ.

Документ адресовано президенту Дональду Трампу та Конгресу США.

Європейські парламентарі закликали Трампа до лідерства у протидії Росії

У заяві, підписаній зокрема головою українського комітету Олександром Мережком, наголошується на неприпустимості "політики умиротворення" щодо Росії та необхідності жорсткої позиції стосовно терористичного режиму в Кремлі.

"Не може бути жодних компромісів та зовнішнього тиску на Україну щодо її суверенітету та територіальної цілісності", - підкреслюють автори. Вони також нагадали про історичні помилки 1938 року, натякаючи на марність будь-яких переговорів із Путіним.

Серед конкретних закликів: негайна конфіскація заморожених російських активів на користь України, якнайшвидший вступ України до НАТО та прискорення її інтеграції до ЄС.

Під документом підписалися очільники профільних комітетів парламентів Франції, Литви, Латвії, Естонії, Великої Британії та України.

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Автор: 

росія (65223) Євросоюз (13409) Трамп Дональд (5652) війна в Україні (3935)


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Топ коментарі
+8
Не надо то чудо никуда призывать, ему надо выдать пижамку и поместить в хорошую психиатрическую больничку..
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25.04.2025 14:17
+5
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25.04.2025 14:22
+5
"Закликали США продемонструвати справжнє лідерство у протистоянні російській агресії" - а з чого закликанти зробили висновок, що діюча адміністрація США збирається протистояти кацапам? Чи вони за новинами зовсім не слідкують?
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25.04.2025 14:23
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Не надо то чудо никуда призывать, ему надо выдать пижамку и поместить в хорошую психиатрическую больничку..
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25.04.2025 14:17 Відповісти
а ещё лучше поступить как с кеннеди!кстати кеннеди жаль,хороший был президент.
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25.04.2025 14:33 Відповісти
Це як Св. Миколая влітку кликати .
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25.04.2025 14:20 Відповісти
😊 Є і "літній", або "ярий" Миколай - тепер св'яткується 9 травня. Так що може і подвє лист. 😊
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25.04.2025 14:59 Відповісти
ідіоти



А кажуть що трамп дурний а ідіотів не бачать...
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25.04.2025 14:21 Відповісти
Він та і не дурень,хітри,присутня російська смекалістість.Але він неосвічени,вперти,самозакохани,не вміе думати,вітсутня стратегія.Колроче,з ним потрібно як з хворим,з усім погоджуватися,а робити свое.Применять його технологію-забув,не казав,пошуткував,не так зрозуміли,більше брехати,робити розумни вигляд.
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25.04.2025 14:30 Відповісти
Марна справа...
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25.04.2025 14:22 Відповісти
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25.04.2025 14:22 Відповісти
"Закликали США продемонструвати справжнє лідерство у протистоянні російській агресії" - а з чого закликанти зробили висновок, що діюча адміністрація США збирається протистояти кацапам? Чи вони за новинами зовсім не слідкують?
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25.04.2025 14:23 Відповісти
Цензор не читають!
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25.04.2025 14:39 Відповісти
це як афериста просити займатись доброчинством.

це як лудомана просити боротись з казино.

це як лузера просити продемонструвати риси лідера.
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25.04.2025 14:23 Відповісти
"лузера просити продемонструвати риси лідера" - ідеальна характеристика Трампа!
І ще одного... лідора **********...
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25.04.2025 15:01 Відповісти
Та йому ці заклики - як мертвому припарки
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25.04.2025 14:28 Відповісти
Коаще б вже перейменували всі міста в Україні в Трамп сіті, ле всі вулиці названі в честь Трампа, Д.Трампа молодшого, Міланьї Трамп та їх дітей.
Це б куди булр дієвішим.
Тон заяви безмежно дебільний, як і все, що йде відслуг у...дода.
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25.04.2025 14:29 Відповісти
Трап не любить негативних новин, і тому це звернення його секретарі йому на письмовий стіл не покладуть

Він краще прочитає чергові інструкції ***** агенту Краснову
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25.04.2025 14:29 Відповісти
Це якась гра в піддавки?
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25.04.2025 14:29 Відповісти
Наївні долбо@оби!
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25.04.2025 14:30 Відповісти
Це все одно, що ***** закликати.
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25.04.2025 14:31 Відповісти
Куйловську шістку до лідерства...???🤣
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25.04.2025 14:33 Відповісти
они фактически прогнулись под рыжего ******!
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25.04.2025 14:36 Відповісти
Трумп - лідер? Їм самім не смішно?
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25.04.2025 14:41 Відповісти
жалюгідненько
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25.04.2025 14:43 Відповісти
Це не той випадок. Результат буде зворотній. трампА почне срати на європейський стіл, і слідкувати за реакцією європейської аристократії. Йому потрібен лише батіг та здоровий молодик, щоб не скоро втомився.
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25.04.2025 14:59 Відповісти
Не дай Бог такого "лидера"
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25.04.2025 15:01 Відповісти
Як може агент, любитель ху...ла може бути лідером проте нього, ви ще запропонуйте йому не виконувати розпорядження фсб
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25.04.2025 15:03 Відповісти
Ще би ***** закликали до "лідерства у протидії Росії"
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25.04.2025 15:05 Відповісти
кого європейські парламентарі закликають? - друга " хорошего хлопця" Путіна? Таке враження, що парламетарі з 6-ї палати.
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25.04.2025 15:47 Відповісти
 
 