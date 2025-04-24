Нова оборонна програма ЄС передбачає підтримку України

Європейська програма оборонної промисловості (EDIP) включатиме Інструмент підтримки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Передбачається, що EDIP буде спрямована передусім на поліпшення поставок зброї, збільшення виробничих потужностей та скорочення термінів виробництва продукції оборонної промисловості.

У Брюсселі також очікують, що за допомогою EDIP вдасться реалізувати принцип "купуй європейське" на ринку зброї. Бо програма фінансуватиме лише ту продукцію, яка на 70% складається з компонентів, котрі походять з ЄС та асоційованих країн. А якщо кошти у рамках цієї програми побажають отримувати спільні європейські оборонні проєкти, то до їхнього складу мають входити щонайменше шість держав-членів ЄС або чотири країни, які безпосередньо стикаються з високим ризиком військових загроз. Євродепутати виступають за те, щоб у таких проєктах могла брати участь і Україна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європарламент виступив проти примусу України до капітуляції перед Росією

У рамках регламенту EDIP депутати Європарламенту схвалили Інструмент підтримки України, який сприятиме модернізації української оборонної промисловості та інтеграції в EDIP. На думку євродепутатів, ця фінансова підтримка ЄС сприятиме прямим інвестиціям в оборонну промисловість України та збільшить закупівлі Євросоюзом зброї, виробленої в Україні та призначеної в тому числі й для самої України.