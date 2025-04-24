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Нова оборонна програма ЄС передбачає підтримку України

Французькі винищувачі Mirage 2000

Європейська програма оборонної промисловості (EDIP) включатиме Інструмент підтримки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Передбачається, що EDIP буде спрямована передусім на поліпшення поставок зброї, збільшення виробничих потужностей та скорочення термінів виробництва продукції оборонної промисловості.

У Брюсселі також очікують, що за допомогою EDIP вдасться реалізувати принцип "купуй європейське" на ринку зброї. Бо програма фінансуватиме лише ту продукцію, яка на 70% складається з компонентів, котрі походять з ЄС та асоційованих країн. А якщо кошти у рамках цієї програми побажають отримувати спільні європейські оборонні проєкти, то до їхнього складу мають входити щонайменше шість держав-членів ЄС або чотири країни, які безпосередньо стикаються з високим ризиком військових загроз. Євродепутати виступають за те, щоб у таких проєктах могла брати участь і Україна.

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У рамках регламенту EDIP депутати Європарламенту схвалили Інструмент підтримки України, який сприятиме модернізації української оборонної промисловості та інтеграції в EDIP. На думку євродепутатів, ця фінансова підтримка ЄС сприятиме прямим інвестиціям в оборонну промисловість України та збільшить закупівлі Євросоюзом зброї, виробленої в Україні та призначеної в тому числі й для самої України.

Автор: 

військово-промисловий комплекс (283) Європарламент (1046) оборона (4783) Євросоюз (13415)


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Добра новина, якби ще все це пошвидше.
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25.04.2025 00:26 Відповісти
Проснулись поняв что Трамп кинул а своей армии нормальной нет,теперь только остается лидерам ЕС надеятся на ВСУ.
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25.04.2025 05:55 Відповісти
Ну добре, що є програма, без неї ніяк, але потрібно ще створити план і проголосувати за нього, а все інше, то так, дрібниці
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25.04.2025 06:37 Відповісти
Тут необхідне уточнення - підтримку якщо вона буде не на папері а в реальності не України а того що залишиться від України якщо щось взагалі залишиться після капітуляції а це на жаль вже буде не Україна!
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25.04.2025 11:12 Відповісти
 
 