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Оборонная программа ЕС предусматривает инструмент поддержки Украины

Французские истребители Mirage 2000

Европейская программа оборонной промышленности (EDIP) будет иметь Инструмент поддержки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Предполагается, что EDIP будет направлена прежде всего на улучшение поставок оружия, увеличение производственных мощностей и сокращение сроков производства продукции оборонной промышленности.

В Брюсселе также ожидают, что с помощью EDIP удастся реализовать принцип "покупай европейское" на рынке оружия. Потому что программа будет финансировать только ту продукцию, которая на 70% состоит из компонентов, происходящих из ЕС и ассоциированных стран. А если средства в рамках этой программы пожелают получать совместные европейские оборонные проекты, то в их состав должны входить не менее шести государств-членов ЕС или четыре страны, которые непосредственно сталкиваются с высоким риском военных угроз. Евродепутаты выступают за то, чтобы в таких проектах могла участвовать и Украина.

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В рамках регламента EDIP депутаты Европарламента одобрили Инструмент поддержки Украины, который будет способствовать модернизации украинской оборонной промышленности и интеграции в EDIP. По мнению евродепутатов, эта финансовая поддержка ЕС будет способствовать прямым инвестициям в оборонную промышленность Украины и увеличит закупки Евросоюзом оружия, произведенного в Украине и предназначенного в том числе и для самой Украины.

Автор: 

военно-промышленный комплекс (247) Европарламент (1800) оборона (5208) Евросоюз (17128)


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Добра новина, якби ще все це пошвидше.
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25.04.2025 00:26 Ответить
Проснулись поняв что Трамп кинул а своей армии нормальной нет,теперь только остается лидерам ЕС надеятся на ВСУ.
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25.04.2025 05:55 Ответить
Ну добре, що є програма, без неї ніяк, але потрібно ще створити план і проголосувати за нього, а все інше, то так, дрібниці
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25.04.2025 06:37 Ответить
Тут необхідне уточнення - підтримку якщо вона буде не на папері а в реальності не України а того що залишиться від України якщо щось взагалі залишиться після капітуляції а це на жаль вже буде не Україна!
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25.04.2025 11:12 Ответить
 
 