Оборонная программа ЕС предусматривает инструмент поддержки Украины

Европейская программа оборонной промышленности (EDIP) будет иметь Инструмент поддержки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Предполагается, что EDIP будет направлена прежде всего на улучшение поставок оружия, увеличение производственных мощностей и сокращение сроков производства продукции оборонной промышленности.

В Брюсселе также ожидают, что с помощью EDIP удастся реализовать принцип "покупай европейское" на рынке оружия. Потому что программа будет финансировать только ту продукцию, которая на 70% состоит из компонентов, происходящих из ЕС и ассоциированных стран. А если средства в рамках этой программы пожелают получать совместные европейские оборонные проекты, то в их состав должны входить не менее шести государств-членов ЕС или четыре страны, которые непосредственно сталкиваются с высоким риском военных угроз. Евродепутаты выступают за то, чтобы в таких проектах могла участвовать и Украина.

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В рамках регламента EDIP депутаты Европарламента одобрили Инструмент поддержки Украины, который будет способствовать модернизации украинской оборонной промышленности и интеграции в EDIP. По мнению евродепутатов, эта финансовая поддержка ЕС будет способствовать прямым инвестициям в оборонную промышленность Украины и увеличит закупки Евросоюзом оружия, произведенного в Украине и предназначенного в том числе и для самой Украины.