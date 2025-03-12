Європарламент виступив проти примусу України до капітуляції перед Росією

12 березня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій засудив будь-які спроби шантажу з метою примусу України до капітуляції перед Росією заради оголошення мирної угоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

У резолюції "Продовження непохитної підтримки України з боку ЄС після трьох років агресивної війни Росії" Європарламент рішуче виступив проти будь-яких спроб змусити Україну погодитись на мирну угоду шляхом тиску або шантажу.

"Європарламент...рішуче засуджує будь-які спроби шантажу керівництва України для капітуляції перед російським агресором з єдиною метою оголошення так званої "мирної угоди", - йдеться у тексті резолюції.

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Як зазначається, депутати висловили занепокоєння щодо можливих спроб адміністрації США досягти домовленості з Росією без конструктивної участі України та інших європейських країн. У документі підкреслюється, що будь-яка мирна угода має супроводжуватися надійними гарантіями безпеки, враховуючи попередні порушення Росією міжнародних домовленостей.

Водночас Європарламент підтримав ідею 30-денної угоди про припинення вогню, сподіваючись, що Росія погодиться на неї.

Окрім цього, у резолюції наголошено на необхідності значного збільшення допомоги Україні, включаючи військову підтримку, а також прискорення переговорів про вступ України до ЄС.

Європарламент також закликав до конфіскації заморожених російських активів, які мають бути спрямовані на оборону та відбудову України.

"Російські суверенні активи, заморожені під санкціями ЄС, мають бути конфісковані та спрямовані на оборону й відбудову України", - заявляють європейські депутати.

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