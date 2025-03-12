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Новини Капітуляція України перед Росією
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Європарламент виступив проти примусу України до капітуляції перед Росією

Європарламент

12 березня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій засудив будь-які спроби шантажу з метою примусу України до капітуляції перед Росією заради оголошення мирної угоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

У резолюції "Продовження непохитної підтримки України з боку ЄС після трьох років агресивної війни Росії" Європарламент рішуче виступив проти будь-яких спроб змусити Україну погодитись на мирну угоду шляхом тиску або шантажу.

"Європарламент...рішуче засуджує будь-які спроби шантажу керівництва України для капітуляції перед російським агресором з єдиною метою оголошення так званої "мирної угоди", - йдеться у тексті резолюції.

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Як зазначається, депутати висловили занепокоєння щодо можливих спроб адміністрації США досягти домовленості з Росією без конструктивної участі України та інших європейських країн. У документі підкреслюється, що будь-яка мирна угода має супроводжуватися надійними гарантіями безпеки, враховуючи попередні порушення Росією міжнародних домовленостей.

Водночас Європарламент підтримав ідею 30-денної угоди про припинення вогню, сподіваючись, що Росія погодиться на неї.

Окрім цього, у резолюції наголошено на необхідності значного збільшення допомоги Україні, включаючи військову підтримку, а також прискорення переговорів про вступ України до ЄС.

Європарламент також закликав до конфіскації заморожених російських активів, які мають бути спрямовані на оборону та відбудову України.

"Російські суверенні активи, заморожені під санкціями ЄС, мають бути конфісковані та спрямовані на оборону й відбудову України", - заявляють європейські депутати.

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Автор: 

Європарламент (1041) капітуляція (26)


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Топ коментарі
+6
Можна тільки подякувати. Але було б ще ліпше підкріпити резолюцію якоюсь важкою артилерією.
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12.03.2025 17:02
+3
Не хухри - мухри. РЕЗОЛЮЦІЯ.
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12.03.2025 17:01
+3
Зеля вже скоро нарешті одягне костюмчик і з радістю підпише капітуляцію.
Потім збере свої речі, помахає всім ручкою та разом з жінкою вилетить в Ізраїль.
Гроші від пуйла для свого агента Зелі за вправно виконанану роботу по знищенню України, вже чекають на Зелю у банку Ізраїля.
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12.03.2025 17:08
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Не хухри - мухри. РЕЗОЛЮЦІЯ.
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12.03.2025 17:01 Відповісти
Можна тільки подякувати. Але було б ще ліпше підкріпити резолюцію якоюсь важкою артилерією.
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12.03.2025 17:02 Відповісти
А так же Скальпами и Шторм-Шедами
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12.03.2025 17:16 Відповісти
Это как меморандум, но только резолюция
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12.03.2025 17:02 Відповісти
Кстати, реклама на цензоре - при переходе антивирус аваст говорит, что кто-то хочет получить мои пароли
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12.03.2025 17:03 Відповісти
...але Тауруси НЕ ДАМО!
...а балістичних ракет у нас і у самих НЕМАЄ!
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12.03.2025 17:04 Відповісти
як діти зі своїми резолюціями,
скажіть кращє скільки у бас боєздатних бригад!
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12.03.2025 17:07 Відповісти
Зеля вже скоро нарешті одягне костюмчик і з радістю підпише капітуляцію.
Потім збере свої речі, помахає всім ручкою та разом з жінкою вилетить в Ізраїль.
Гроші від пуйла для свого агента Зелі за вправно виконанану роботу по знищенню України, вже чекають на Зелю у банку Ізраїля.
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12.03.2025 17:08 Відповісти
По перше, в Ізраїлі небезпечно, по друге - нашо йому та жінка.
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12.03.2025 18:02 Відповісти
Вони щось знають? 🤔
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12.03.2025 17:12 Відповісти
А скільки ж батальонів має цей Європарламент.
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12.03.2025 17:29 Відповісти
Войска сюда ваши присылайте а потом принимайте свои потужные резолюции хоть до посинения. За вас воевать никто не собирается еще 3 года
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12.03.2025 17:45 Відповісти
Європарламент , розуміє ,шо через деякий час їм прийдеться приймати резолюцію: до ЄС , прийшла війна...тому суспільству в ЄС ,треба нагадувати ,шо ця війна, вже поруч ...
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12.03.2025 17:46 Відповісти
Європарламент виступив проти примусу України до капітуляції перед Росією, А ось питання в тому, а чи цього хочуть наші капітулянти договірники та їх господар Трамп...?
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12.03.2025 18:34 Відповісти
Потужно, незламно, переможно
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12.03.2025 20:08 Відповісти
 
 