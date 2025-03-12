Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку України та закликав посилити військову допомогу

12 березня Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку України, закликавши країни-члени ЄС збільшити військову допомогу та інвестувати в українську оборонну промисловість.

Про це йдеться на сайті Європарламенту, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за документ проголосували 442 депутати, 98 - проти, ще 126 утрималися. Загалом у голосуванні взяли участь 666 парламентарів.

"У третю річницю повномасштабної агресії Росії проти України Європейський парламент віддає данину пам’яті тисячам людей, які віддали свої життя за вільну та демократичну Україну; знову заявляє про свою непохитну солідарність з народом України та підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів; рішуче підкреслює невід'ємне право України на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН", - зазначено у резолюції.

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Європарламент підкреслив, що війна Росії проти України становить загрозу європейській безпеці та стабільності. У зв’язку з цим парламентарі закликали ЄС ухвалити "сміливі та комплексні політичні, безпекові й фінансові рішення".

У документі йдеться про необхідність збільшення інвестицій в українську оборонну промисловість та співпраці з нею. Європарламент також закликав країни-члени ЄС та союзників по НАТО щороку виділяти не менш ніж 0,25% свого ВВП на підтримку України.

Як повідомляється, військова підтримка Києва має бути достатньою, щоб остаточно зупинити російську агресію та дозволити Україні відновити повний контроль над усією своєю територією.

Європарламент висловив глибоку стурбованість зміною позиції США щодо війни Росії проти України. У документі наголошується, що саме ЄС та його держави-члени наразі є ключовими стратегічними партнерами України.

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Парламент також підтвердив відданість прагненню України до справедливого та тривалого миру, а також підтримав Формулу миру та "План перемоги", представлені президентом Володимиром Зеленським.

У резолюції Європарламент закликав ЄС сприяти наданню Україні надійних гарантій безпеки для стримування подальшої агресії з боку Росії. Крім того, там заявили про неможливість обговорення питань європейської безпеки без участі ЄС.

Також Європарламент привітав мирні ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. У документі наголошено, що майбутнє України - в Європейському Союзі, та схвалено рішення Європейської Ради розпочати переговори про вступ. Парламентарі нагадали і про зобов'язання НАТО надати Україні членство в Альянсі.

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