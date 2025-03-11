Обороноздатність ЄС і підтримка України: У Європарламенті відбулися дебати

Сьогодні, 11 березня, у Європейському парламенті провели дебати стосовно безпекових питань і посилення обороноздатності ЄС, а також підтримки України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це розповіли у пресслужбі Європарламенту.

Зазначається, що дебати з оборонно-безпекових питань відбулися в залі Європарламенту 11 березня за участю керівництва ЄС.

Так, президент Євроради Антоніу Кошта зазначив, що зараз Європа проходить "вирішальний момент" історії і тому ЄС ініціює амбітні рішення для посилення своєї обороноздатності. Він також наголосив, що безпека України є невід’ємною складовою європейської безпеки.

Своєю чергою президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що мир "більше не вийде сприймати як даність", настав час позбавлятися ілюзій і брати на себе відповідальність за свою безпеку, після чого говорила про внесений ЄК план інвестицій в посилення обороноздатності.

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"Ми є того розміру, щоб бути здатними стримати будь-яку ворожу країну, у нас є для цього економічна cила і, нарешті, є і політична воля", – наголосила фон дер Ляєн.

Також наголошується, що більшість лідерів політичних груп Європарламенту висловили підтримку планам посилення ЄС і подальшої підтримки України.

Деякі євродепутати наголошували, що Європі важливо посилювати конкурентоздатність, рухатися до "стратегічної автономії" і зокрема забезпечити собі незалежний доступ до критично важливої сировини та енергоресурсів. Пролунала і критика на адресу нової адміністрації Білого дому за зміну курсу щодо України та заклики до ЄС посилити дипломатичні зусилля для підтримки Києва, на додачу до військової допомоги.

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Водночас деякі депутати наголошували, що зміщення уваги на безпекові питання не має відбуватися за рахунок соціальної політики, наукових досліджень і заходів протидії змінам клімату.