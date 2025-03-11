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Новини підтримка України ЄС
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Обороноздатність ЄС і підтримка України: У Європарламенті відбулися дебати

Дебати в Європарламенті щодо підтримки України

Сьогодні, 11 березня, у Європейському парламенті провели дебати стосовно безпекових питань і посилення обороноздатності ЄС, а також підтримки України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це розповіли у пресслужбі Європарламенту.

Зазначається, що дебати з оборонно-безпекових питань відбулися в залі Європарламенту 11 березня за участю керівництва ЄС.

Так, президент Євроради Антоніу Кошта зазначив, що зараз Європа проходить "вирішальний момент" історії і тому ЄС ініціює амбітні рішення для посилення своєї обороноздатності. Він також наголосив, що безпека України є невід’ємною складовою європейської безпеки.

Своєю чергою президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що мир "більше не вийде сприймати як даність", настав час позбавлятися ілюзій і брати на себе відповідальність за свою безпеку, після чого говорила про внесений ЄК план інвестицій в посилення обороноздатності.

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"Ми є того розміру, щоб бути здатними стримати будь-яку ворожу країну, у нас є для цього економічна cила і, нарешті, є і політична воля", – наголосила фон дер Ляєн.

Також наголошується, що більшість лідерів політичних груп Європарламенту висловили підтримку планам посилення ЄС і подальшої підтримки України.

Деякі євродепутати наголошували, що Європі важливо посилювати конкурентоздатність, рухатися до "стратегічної автономії" і зокрема забезпечити собі незалежний доступ до критично важливої сировини та енергоресурсів. Пролунала і критика на адресу нової адміністрації Білого дому за зміну курсу щодо України та заклики до ЄС посилити дипломатичні зусилля для підтримки Києва, на додачу до військової допомоги.

Також читайте: Рада ЄС розгляне питання заморожених активів РФ 12 березня

Водночас деякі депутати наголошували, що зміщення уваги на безпекові питання не має відбуватися за рахунок соціальної політики, наукових досліджень і заходів протидії змінам клімату.

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Європарламент (1041) підтримка (594) Євросоюз (13313)


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60+ років жирно жили без витрат на армії та оборону - ДУЖЕ ВАЖКО починати економити та перебудовуватися...
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11.03.2025 19:04 Відповісти
IMHO: НЕ почнуть, знов вирішать "та, пронесе"!
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11.03.2025 19:06 Відповісти
аты-баты шли солдаты дебаты...


.
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11.03.2025 19:10 Відповісти
"Ми є того розміру, щоб бути здатними стримати будь-яку ворожу країну, у нас є для цього економічна cила і, нарешті, є і політична воля", - наголосила фон дер Ляєн. Джерело: https://censor.net/ua/n3540573

Ой *лять, постучится путлер и скажет : "ущемляют расейскоязычных"
И всё, и хрен ему что сделается, потому что зассут. Во времена гитлера именно так и отдали кучу всего, и Польшу на раздел, лишь бы не воевать.
Понимая это, ЕС не хочет, чтобы война прошла нас, и через нас не добралась до их дверей. Потому они и требуют всеми фибрами, чтобы война продолжалась, пока путлер не уткнётся в пупок ЗСУ.
В свою очередь, США насрать на мнение ЕС. Почему? Потому что не важно кто будет у руля стран за океаном, если внешний рынок всё равно будет торговать и приносить прибыль.
Вот и всё
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11.03.2025 19:05 Відповісти
"Ми є того розміру, щоб бути здатними стримати будь-яку ворожу країну, у нас є для цього економічна cила і, нарешті, є і політична воля", - наголосила фон дер Ляєн.

Про перемогу не йдеться...
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11.03.2025 19:12 Відповісти
Московське лайно в країнах ЄС, буде усіляко гадити популіськими висерами, як це вони роблять в Грузії, Молдові, Румінії, ФРН….
«Чесотка» з московії, це зараза, яку треба знищувати, як це роблять Сирійці!! Бо буде реінкарнація, московських таборів ГУЛАГУ2 та Катинської трагедії, як це проходить тепер у орків!
Слава Україні!!
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11.03.2025 19:13 Відповісти
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11.03.2025 19:23 Відповісти

ну ви поняли ХТО перзидент
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11.03.2025 19:24 Відповісти
 
 