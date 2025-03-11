Обороноздатність ЄС і підтримка України: У Європарламенті відбулися дебати
Сьогодні, 11 березня, у Європейському парламенті провели дебати стосовно безпекових питань і посилення обороноздатності ЄС, а також підтримки України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це розповіли у пресслужбі Європарламенту.
Зазначається, що дебати з оборонно-безпекових питань відбулися в залі Європарламенту 11 березня за участю керівництва ЄС.
Так, президент Євроради Антоніу Кошта зазначив, що зараз Європа проходить "вирішальний момент" історії і тому ЄС ініціює амбітні рішення для посилення своєї обороноздатності. Він також наголосив, що безпека України є невід’ємною складовою європейської безпеки.
Своєю чергою президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що мир "більше не вийде сприймати як даність", настав час позбавлятися ілюзій і брати на себе відповідальність за свою безпеку, після чого говорила про внесений ЄК план інвестицій в посилення обороноздатності.
"Ми є того розміру, щоб бути здатними стримати будь-яку ворожу країну, у нас є для цього економічна cила і, нарешті, є і політична воля", – наголосила фон дер Ляєн.
Також наголошується, що більшість лідерів політичних груп Європарламенту висловили підтримку планам посилення ЄС і подальшої підтримки України.
Деякі євродепутати наголошували, що Європі важливо посилювати конкурентоздатність, рухатися до "стратегічної автономії" і зокрема забезпечити собі незалежний доступ до критично важливої сировини та енергоресурсів. Пролунала і критика на адресу нової адміністрації Білого дому за зміну курсу щодо України та заклики до ЄС посилити дипломатичні зусилля для підтримки Києва, на додачу до військової допомоги.
Водночас деякі депутати наголошували, що зміщення уваги на безпекові питання не має відбуватися за рахунок соціальної політики, наукових досліджень і заходів протидії змінам клімату.
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Ой *лять, постучится путлер и скажет : "ущемляют расейскоязычных"
И всё, и хрен ему что сделается, потому что зассут. Во времена гитлера именно так и отдали кучу всего, и Польшу на раздел, лишь бы не воевать.
Понимая это, ЕС не хочет, чтобы война прошла нас, и через нас не добралась до их дверей. Потому они и требуют всеми фибрами, чтобы война продолжалась, пока путлер не уткнётся в пупок ЗСУ.
В свою очередь, США насрать на мнение ЕС. Почему? Потому что не важно кто будет у руля стран за океаном, если внешний рынок всё равно будет торговать и приносить прибыль.
Вот и всё
Про перемогу не йдеться...
«Чесотка» з московії, це зараза, яку треба знищувати, як це роблять Сирійці!! Бо буде реінкарнація, московських таборів ГУЛАГУ2 та Катинської трагедії, як це проходить тепер у орків!
Слава Україні!!
ну ви поняли ХТО перзидент