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Новини Використання заморожених активів РФ
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Рада ЄС розгляне питання заморожених активів РФ 12 березня

Заморожені активи РФ

Завтра, 12 березня, Рада Європейського Союзу планує розглянути питання російських активів, заморожених у зв’язку з повномасштабною агресією РФ проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр з питань європейських справ головуючої в Європейській раді Польщі Адам Шлапка у вівторок в Страсбурзі в межах пленарного засідання Європейського парламенту, присвяченому питанню оборони Європи.

Як зазначається, під час обговорення питання збільшення обороноздатності Європи і підтримки України, дехто з депутатів Європарламенту висловився за використання заморожених російських активів на користь України. Раніше з такими пропозиціями виступали і деякі лідери країн-членів Європейського Союзу.

Так, реагуючи на ці заяви, польський міністр сказав: "Що стосується заморожених російських активів, то обговорення щодо цього відбудеться завтра".

Також читайте: ЄС обговорює конфіскацію російських активів на понад 200 млрд євро як гарантії безпеки для України, - FT

Шлапка нагадав, що минулого року лідери G7 домовилися використовувати доходи від знерухомлених російських активів у ЄС для погашення кредитів, наданих Україні ЄС та G7 на суму 50 млрд доларів.

"Рада розгляне всі можливі рішення в координації з нашими міжнародними партнерами", - додав він.

Також зауважується, що нині в ЄС не існує єдиного підходу до питання подальшого використання знерухомлених російських активів.

Читайте: Франція, Велика Британія та Німеччина намагаються арештувати російські активи на 200 мільярдів євро, - Financial Times

Автор: 

Євросоюз (13313) заморожені активи (545)


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немає консенсусу, вето... на..уя збиратися ?
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11.03.2025 14:58 Відповісти
Да ЕС уже как смешная организация, нету никакой дисциплины, пару кротов и всё рассыпается . Уже пора менять методы принятия решений, москаль уже стучит в дверь Евросоюза
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11.03.2025 15:04 Відповісти
Розморозять та повернуть?
Такі ж зараз тенденції..
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11.03.2025 15:01 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4762932-sumschynu-zachystyly-vid-rosiiskykh-viisk-ova Голова Сумської ОВА Артюх заявив, що на території Сумщини не залишилося російських військ, і всі спроби прориву диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) з Курської області були ліквідовані українськими силами. "На цей час в жодному населеному пункті підрозділів російських військ немає. Ті поодинокі випадки і ті диверсійно-розвідувальні штурмові групи, які намагаються зайти на територію Сумської області з курської області, знищуються відповідними засобами ураження наших підрозділів Збройних Сил України і сил безпеки", - додав він.
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11.03.2025 15:04 Відповісти
так головний ***** всерівно палку в колесо встромить ..
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11.03.2025 15:07 Відповісти
третий год все глядят. никак выглядеть не могут. Или стремно или слепые. Когда ***** на параше их имущество отжимал, нисколько не заморачивался
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11.03.2025 15:21 Відповісти
Можливо, таки НАРЕШТІ, будуть з 2014 року, прийняті позитивні рішення, проти країни-терориста, московії, яка щоденно убиває Українців!
Азербайджан чекав 30 років, але, так інше дочекався, забалакали це питання на самітах, зустрічах, консультаціях, з купою усіляких Робочих груп…!!
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11.03.2025 16:13 Відповісти
 
 