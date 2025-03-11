Рада ЄС розгляне питання заморожених активів РФ 12 березня
Завтра, 12 березня, Рада Європейського Союзу планує розглянути питання російських активів, заморожених у зв’язку з повномасштабною агресією РФ проти України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр з питань європейських справ головуючої в Європейській раді Польщі Адам Шлапка у вівторок в Страсбурзі в межах пленарного засідання Європейського парламенту, присвяченому питанню оборони Європи.
Як зазначається, під час обговорення питання збільшення обороноздатності Європи і підтримки України, дехто з депутатів Європарламенту висловився за використання заморожених російських активів на користь України. Раніше з такими пропозиціями виступали і деякі лідери країн-членів Європейського Союзу.
Так, реагуючи на ці заяви, польський міністр сказав: "Що стосується заморожених російських активів, то обговорення щодо цього відбудеться завтра".
Шлапка нагадав, що минулого року лідери G7 домовилися використовувати доходи від знерухомлених російських активів у ЄС для погашення кредитів, наданих Україні ЄС та G7 на суму 50 млрд доларів.
"Рада розгляне всі можливі рішення в координації з нашими міжнародними партнерами", - додав він.
Також зауважується, що нині в ЄС не існує єдиного підходу до питання подальшого використання знерухомлених російських активів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Такі ж зараз тенденції..
Азербайджан чекав 30 років, але, так інше дочекався, забалакали це питання на самітах, зустрічах, консультаціях, з купою усіляких Робочих груп…!!