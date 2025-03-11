Путіну не можна довіряти, його можна лише стримувати, - фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що російського диктатора Володимира Путіна можна лише стримувати, але не довіряти йому.
Про це вона заявила під час виступу у Європарламенті, інформує Цензор.НЕТ.
Вона наголосила на потребі заповнити прогалини у військовому постачанні України і надати Україні надійні гарантії безпеки. Але йдеться не лише про Україну, а й про безпеку всієї Європи.
"Путін знову і знову доводить, що він є ворожим сусідом. Йому не можна довіряти, його можна лише стримувати", - сказала фон дер Ляєн.
Президентка Єврокомісії зазначила, що російський військовий комплекс перевершує європейський, Москва витрачає на озброєння більше, ніж вся Європа разом узята.
"Європейський парламент роками стверджував, що Європа повинна робити більше. І ви були абсолютно праві. У цю більш небезпечну епоху Європа повинна активізуватися. І це мета плану, який я представила лідерам (Євросоюзу) минулого тижня. Його логіка проста: Ми хочемо задіяти усі фінансові важелі, які у нас є, для посилення і прискорення нашого оборонного виробництва", - додала вона.
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цинічна потвора!
йому в землю пора -засмерділось чухно .
Бо справжній путін живе вже 10 років на Мар-а-Лаґо. Сусід Трампа...
А Ваші думки та вирази шановний просто аж пахнуть рашкою!
Але більшість українців свого часу повірили "історику" Голобородько, що він, зазирнувши в дупу Путіну, зможе "легко" з ним "сойтись посерединє".
щоби мізки зі стелі звсали ,
тільки тоді ця істота заспокоіться 🤬