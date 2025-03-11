Путіну не можна довіряти, його можна лише стримувати, - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що російського диктатора Володимира Путіна можна лише стримувати, але не довіряти йому.

Про це вона заявила під час виступу у Європарламенті, інформує Цензор.НЕТ.

Вона наголосила на потребі заповнити прогалини у військовому постачанні України і надати Україні надійні гарантії безпеки. Але йдеться не лише про Україну, а й про безпеку всієї Європи.

"Путін знову і знову доводить, що він є ворожим сусідом. Йому не можна довіряти, його можна лише стримувати", - сказала фон дер Ляєн.

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Президентка Єврокомісії зазначила, що російський військовий комплекс перевершує європейський, Москва витрачає на озброєння більше, ніж вся Європа разом узята.

"Європейський парламент роками стверджував, що Європа повинна робити більше. І ви були абсолютно праві. У цю більш небезпечну епоху Європа повинна активізуватися. І це мета плану, який я представила лідерам (Євросоюзу) минулого тижня. Його логіка проста: Ми хочемо задіяти усі фінансові важелі, які у нас є, для посилення і прискорення нашого оборонного виробництва", - додала вона.

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