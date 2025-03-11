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Новини План посилення оборони Європи
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Путіну не можна довіряти, його можна лише стримувати, - фон дер Ляєн

Фон дер Ляєн зробила заяву про Путіна. Йому не можна довіряти

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що російського диктатора Володимира Путіна можна лише стримувати, але не довіряти йому.

Про це вона заявила під час виступу у Європарламенті, інформує Цензор.НЕТ.

Вона наголосила на потребі заповнити прогалини у військовому постачанні України і надати Україні надійні гарантії безпеки. Але йдеться не лише про Україну, а й про безпеку всієї Європи.

"Путін знову і знову доводить, що він є ворожим сусідом. Йому не можна довіряти, його можна лише стримувати", - сказала фон дер Ляєн.

Читайте: Ми проведемо особисту зустріч із Трампом, коли настане час, - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії зазначила, що російський військовий комплекс перевершує європейський, Москва витрачає на озброєння більше, ніж вся Європа разом узята.

"Європейський парламент роками стверджував, що Європа повинна робити більше. І ви були абсолютно праві. У цю більш небезпечну епоху Європа повинна активізуватися. І це мета плану, який я представила лідерам (Євросоюзу) минулого тижня. Його логіка проста: Ми хочемо задіяти усі фінансові важелі, які у нас є, для посилення і прискорення нашого оборонного виробництва", - додала вона.

Також читайте: Євросоюз продовжить відмовлятися від російського газу, - фон дер Ляєн

Автор: 

путін володимир (23758) росія (64923) Євросоюз (13313) фон дер Ляєн Урсула (761)


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Топ коментарі
+9
Так, так. І стріляти не можна, і перемагати путіна не можна, бо буде ескалація. Можна тільки стримувати. Життями українців переважно...
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11.03.2025 11:23
+9
А на хіба ботоксного чаморного діда стримувати ,

йому в землю пора -засмерділось чухно .
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11.03.2025 11:32
+8
Стримувати тілами українців...
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11.03.2025 11:28
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ти стара баба яга стримуєш, фінансуючи рф мільярдами євро.
цинічна потвора!
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11.03.2025 11:23 Відповісти
Рудий п.дор вже ж попереджав, уникати антипарашинської риторики. Бо путлєр обідиться.
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11.03.2025 11:29 Відповісти
А на хіба ботоксного чаморного діда стримувати ,

йому в землю пора -засмерділось чухно .
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11.03.2025 11:32 Відповісти
Так, так. І стріляти не можна, і перемагати путіна не можна, бо буде ескалація. Можна тільки стримувати. Життями українців переважно...
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11.03.2025 11:23 Відповісти
а тепер крім путлєра прийдеться стримувати ще і трамполіні.
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11.03.2025 11:24 Відповісти
Його можна вбити. Але чомусь за 11 років війни не було навіть ны однії спроби замаху. А на нашого потужніча згадайте скільки було
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11.03.2025 11:24 Відповісти
...не було замаху на жодну з копій...

Бо справжній путін живе вже 10 років на Мар-а-Лаґо. Сусід Трампа...
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11.03.2025 11:27 Відповісти
Не розумію коментар з нік "Бандерівець", просто такий нік ображає Степана Бандеру!
А Ваші думки та вирази шановний просто аж пахнуть рашкою!
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11.03.2025 11:26 Відповісти
А що не так? Країни ЄС одні із спонсорів московії
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11.03.2025 11:35 Відповісти
Він і є трудяжкою невидимого інформаційного фронту москалів. І не візьме ж нік "Тупий москаль" чи "Московська гнида", що було б повністю відповідно )
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11.03.2025 11:36 Відповісти
Трамп же ж довіряє - каже хорошии хлопець - він мене не надурить
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11.03.2025 11:27 Відповісти
Стримувати тілами українців...
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11.03.2025 11:28 Відповісти
Тому в Україні замість пошуків Ахіла чи Нео - бусифікація.👹 Такий рівень української міфотворчості.
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11.03.2025 11:46 Відповісти
а чого ви Гітлера не стримували, а змусили його здохнути в своєму бункері під розбомбленим містом?
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11.03.2025 11:35 Відповісти
А "стримування" - це щоб в Україні війна була, а в Європі не було.
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11.03.2025 11:37 Відповісти
Правильно було б сказати: "Лише вбити".
Але більшість українців свого часу повірили "історику" Голобородько, що він, зазирнувши в дупу Путіну, зможе "легко" з ним "сойтись посерединє".
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11.03.2025 11:39 Відповісти
Стримувати, тількі на 2 метри під землею, та зверху покласти велику каменюку, щоб з могили не вилізло.
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11.03.2025 11:44 Відповісти
Все одно вилізе років через 50 чи 100, в іншій версії і іншій країні. Може вилізти навіть у США.
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11.03.2025 11:49 Відповісти
Путлєру потрібно вмазати кувалдой по морді ,
щоби мізки зі стелі звсали ,
тільки тоді ця істота заспокоіться 🤬
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11.03.2025 11:47 Відповісти
Сейчас договорнячек будет и будете стримувать его хоть до посинения. Мы уже свое отвоевали
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11.03.2025 11:54 Відповісти
Стримувати? Та його тільки кАнцерт коБЗДОна онлайн заспокоїть!
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11.03.2025 12:15 Відповісти
Поки що ви, крім потужно-незламного піздіжа, не народили абсолютно нічого, що могло б ***** стримати.
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11.03.2025 12:36 Відповісти
Ані довіряти йому, ані стримувати його можна, його можна й треба лише стратити на Майдані.
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11.03.2025 12:36 Відповісти
***** пора вбити - це найкраще стримування.
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11.03.2025 13:59 Відповісти
 
 