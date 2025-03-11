Мир у ЄС не може надалі сприйматися як даність, - фон дер Ляєн
Про це вона заявила під час виступу на пленарному засіданні Європейського парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Мир у нашому Євросоюзі не може надалі сприйматися як даність. Ми постаємо перед кризою в європейській безпеці. Але ми знаємо, що це та криза, в умовах якої завжди будувалася Європа. Тож це момент (досягнення) миру через силу. Це момент для спільних зусиль в обороні", - зазначила фон дер Ляєн.
За словами президентки Єврокомісії, європейський порядок з безпеки зазнав потрясіння.
"Після завершення "холодної війни" хтось вірив, що Росія може бути інтегрованою в економічну та безпекову архітектуру Європи. Інші сподівалися, що ми можемо безумовно покладатися на американський захист. Тож ми понизили свій захист. Ми скоротили більш ніж наполовину наші оборонні витрати від звичайного середнього рівня, вищого за 3,5 відсотка. Ми думали, що можемо користатися дивідендами миру. Але в реальності ми лише створювали дефіцит з безпеки. Час ілюзій завершився", - наголосила вона.
Фон дер Ляєн зазначила, що Європа має взяти більшу відповідальність за власну оборону, і не у віддаленому майбутньому, а просто зараз. Це не передбачає якихось повільних поступових кроків, але натомість потребує від європейців мужності, щоб досягти сплеску у власних оборонних спроможностях. Саме цього наразі потребує ситуація з безпеки.
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Запам"ятайте, мужик який дає целібат у нього потім пробєми з простатай
звісно, прихильники зеленського скажуть що якщо не буде гірше будапешта та мінська то це вже в плюс зеленському.
як на мене то в плюс зеленському буде тільки якщо він негайно вийде з перемовин.
все инше буде в рило.
з носака.
вінниченки, петлюри та скоропадські доживали віку в богом забутій еміграції.
Але freedom is not for free.