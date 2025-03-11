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Новини План посилення оборони Європи
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Мир у ЄС не може надалі сприйматися як даність, - фон дер Ляєн

Фон дер Ляєн закликала Європу взяти відповідальність за оборону

Про це вона заявила під час виступу на пленарному засіданні Європейського парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мир у нашому Євросоюзі не може надалі сприйматися як даність. Ми постаємо перед кризою в європейській безпеці. Але ми знаємо, що це та криза, в умовах якої завжди будувалася Європа. Тож це момент (досягнення) миру через силу. Це момент для спільних зусиль в обороні", - зазначила фон дер Ляєн.

За словами президентки Єврокомісії, європейський порядок з безпеки зазнав потрясіння.

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"Після завершення "холодної війни" хтось вірив, що Росія може бути інтегрованою в економічну та безпекову архітектуру Європи. Інші сподівалися, що ми можемо безумовно покладатися на американський захист. Тож ми понизили свій захист. Ми скоротили більш ніж наполовину наші оборонні витрати від звичайного середнього рівня, вищого за 3,5 відсотка. Ми думали, що можемо користатися дивідендами миру. Але в реальності ми лише створювали дефіцит з безпеки. Час ілюзій завершився", - наголосила вона.

Фон дер Ляєн зазначила, що Європа має взяти більшу відповідальність за власну оборону, і не у віддаленому майбутньому, а просто зараз. Це не передбачає якихось повільних поступових кроків, але натомість потребує від європейців мужності, щоб досягти сплеску у власних оборонних спроможностях. Саме цього наразі потребує ситуація з безпеки.

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Автор: 

Євросоюз (13313) фон дер Ляєн Урсула (761)


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Так можливо пора не лише язиком теліпати ?
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11.03.2025 11:47 Відповісти
Знову якісь гасла, лозунги, потужна стурбованість. А толку 0
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11.03.2025 11:48 Відповісти
Я от одного не розумію. Людство всю свою історію воювало. Європа всю історію воювала. Свята Інквізиція тут такий лютий піздєц творила шо мама дарагая. У людей це в генах, а тут такі, ***** після 1945 стали білими і пухнастими пацифістами хіппі. За мир у всьому світі. Лицеміри жеж. Да у них руки так і чешаться шоби повоювати. То чого себе стримувати і не піти не повбивати кацапів. Іншої такої нагоди може і не бути. І тоді придеться воювати на своїй території.

Запам"ятайте, мужик який дає целібат у нього потім пробєми з простатай
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11.03.2025 11:52 Відповісти
Це треба було вже робити ще в 24 році.
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11.03.2025 11:52 Відповісти
у нас вже є будапешт і є мінськ, обидва були під тиском і обидва перетворилися на капітуляцію.
звісно, прихильники зеленського скажуть що якщо не буде гірше будапешта та мінська то це вже в плюс зеленському.
як на мене то в плюс зеленському буде тільки якщо він негайно вийде з перемовин.
все инше буде в рило.
з носака.
вінниченки, петлюри та скоропадські доживали віку в богом забутій еміграції.
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11.03.2025 11:53 Відповісти
Яким чином мінськ це капітуляція? Це був виграний час на переозброєння та розвитку армії. Іди повоюй воїн диванний, а потім розказуй.
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11.03.2025 12:07 Відповісти
мінський договорняк - зоада України.
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11.03.2025 13:57 Відповісти
Аргументи будуть? Чи так бачиш з британії?
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11.03.2025 14:18 Відповісти
Так, ваша проблема в тому, що за ситі та мирні роки ви стали сприймати мир, свободу і демократію як даність.
Але freedom is not for free.
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11.03.2025 11:56 Відповісти
 
 