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Новини Скасування санкцій проти Росії
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США та ЄС не обговорювали послаблення санкцій проти Росії, - Рубіо

Рубіо прокоментував можливість послаблення санкцій проти РФ

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати не обговорювали із Євросоюзом можливе послаблення санкцій проти Росії за її агресію проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держдепу.

Його запитали, чи обговорювали із ЄС послаблення санкцій, запроваджених проти РФ.

"Ми ще не дійшли до цієї стадії. Очевидно, що у європейців є свій власний набір санкцій, і вони самі мають ухвалити рішення про те, на що вони готові піти", - сказав Рубіо.

За словами держсекретаря США, у врегулюванні війни РФ проти України повинні брати участь європейці "через їхні санкції, які вони запровадили".

Раніше ЗМІ повідомляли, що США вивчають варіанти послаблення санкцій проти російської енергетики, у разі якщо Росія погодиться припинити війну в Україні.

Також читайте: Хочуть скасувати санкції: російський бізнес зустрівся з главою Американської торговельної палати в РФ

Автор: 

санкції (11768) США (22497) Євросоюз (13313) Рубіо Марко (146)


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виправдовується, бо відчуває що ***** творять.
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11.03.2025 09:43 Відповісти
"Ми не дійшли до цієї стадії. ЕЄ має свій набір санкцій" -дешеві балачки кремлівських підлабузників із Трамбонм на чолі
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11.03.2025 09:46 Відповісти
" й на трамповскій "груді могучєй"...медаль куйла "вісєла кучєй"
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11.03.2025 09:54 Відповісти
"И та за выслугу годов"
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11.03.2025 10:02 Відповісти
Все вірно. Рудиф Арлекін все робить без обговорення, під настрій, або під наказ із кремля, не зважаючи на союзників і здоровий глузд.
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11.03.2025 09:56 Відповісти
Свистять, як дихають. Бо все роблять втихую
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11.03.2025 10:03 Відповісти
Ага. Вони одноосібно скасують всі санкції.
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11.03.2025 10:07 Відповісти
Починає побоюватись,що після відставки Трампуші його можуть депортувати на істарічецкую уродіну,на Кубу,в царство кастратів і їхніх послідовників ********.
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11.03.2025 11:11 Відповісти
 
 