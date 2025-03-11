США та ЄС не обговорювали послаблення санкцій проти Росії, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати не обговорювали із Євросоюзом можливе послаблення санкцій проти Росії за її агресію проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держдепу.

Його запитали, чи обговорювали із ЄС послаблення санкцій, запроваджених проти РФ.

"Ми ще не дійшли до цієї стадії. Очевидно, що у європейців є свій власний набір санкцій, і вони самі мають ухвалити рішення про те, на що вони готові піти", - сказав Рубіо.

За словами держсекретаря США, у врегулюванні війни РФ проти України повинні брати участь європейці "через їхні санкції, які вони запровадили".

Раніше ЗМІ повідомляли, що США вивчають варіанти послаблення санкцій проти російської енергетики, у разі якщо Росія погодиться припинити війну в Україні.

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