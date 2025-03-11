Безпека України і Європи не можуть бути відокремлені, - Кошта

Безпека України і безпека Європи не можуть бути відокремлені, і головною гарантією безпеки є посилення здатності України захищати себе.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, із такою заявою президент Європейської Ради Антоніу Кошта виступив у вівторок в Європарламенті в Страсбурзі.

"Зусилля, яких ми докладаємо для того, щоб витрачати більше коштів на європейську оборону, підуть на користь і Україні. Безпека України і безпека Європи не можуть бути відокремлені. Головною гарантією безпеки, яку ми можемо забезпечити, є посилення здатності України захищати себе і розбудова надійної оборони в Європі", - наголосив Кошта.

Також він нагадав, що минулого тижня Раді було доручено швидко опрацювати нові ініціативи, спрямовані на задоволення нагальних потреб у військовій та оборонній сферах.

Також читайте: Маємо працювати, щоб підтримати Україну та забезпечити справедливий і тривалий мир, - Кошта

"Водночас ми готові підтримати Україну, коли вона вирішить розпочати переговори з метою досягнення тривалого, справедливого миру. Ми закликаємо до цього і наших партнерів", - зазначив президент Євроради.

Статистичні дані, наведені Коштою, свідчать, що Європа таки нарощує свої оборонні потужності, однак у нинішньому геополітичному контексті слід рухатись вперед набагато швидше.

За його словами, за останні три роки держави-члени ЄС збільшили свої оборонні витрати на 30%: "За останні три роки в середньому серед 23 країн-членів Європейського Союзу, які є членами НАТО, ми досягли цільового показника НАТО на 2024 рік - 2% від ВВП. Проте зараз ми йдемо набагато далі. За один місяць, працюючи пліч-о-пліч з Європейською комісією, ми швидко запустили Європу оборони".

Також читайте: Основною гарантією безпеки України є її народ, - Кошта

Кошта зауважив, що Європейське оборонне агентство склало перелік пріоритетних напрямків для спільного фінансування з урахуванням уроків війни в Україні та в повній узгодженості з НАТО.

"Протиповітряна і протиракетна оборона, артилерійські системи, ракети і боєприпаси, безпілотники і системи протидії безпілотникам, стратегічні засоби, військова мобільність, штучний інтелект, кібер і електронна війна. Ми також вирішили мобілізувати більше державних і приватних коштів та вітаємо ініціативу Комісії виділити 150 мільярдів євро додаткових оборонних витрат на фінансування сил і засобів, яких ми терміново потребуємо", - розповів він.

Крім того, за словами Кошти, наступного тижня Комісія і високий представник з безпеки та оборони ЄС представлять Білу книгу з питань оборони, а на засіданні Європейської Ради будуть ухвалені подальші рішення щодо конкурентоспроможності та стратегічної європейської автономії.

Читайте: Настав час перетворити принципи ЄС на реальні дії, щоб гарантувати мир Україні, - Кошта