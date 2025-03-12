ЄС готує новий пакет військової допомоги для України з системами ППО та боєприпасами, - речниця Єврокомісії Хіппер

Європейський Союз не припиняє роботу над новим пакетом військової допомоги для України, який передбачає надання систем протиповітряної оборони, ракет до них та боєприпасів.

Про це заявила речниця Європейської Комісії Аніта Хіппер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Пропозиція, яку запропонувала Каллас, залишається на столі. Ми працюємо з державами-членами", - зазначила Хіппер.

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Вона підкреслила, що дискусії щодо цієї ініціативи тривають, і ЄС прагне забезпечити Україну необхідними засобами оборони. "Дискусії тривають, щоб гарантувати, що Україна буде сильною, що ми надамо боєприпаси, що ми надамо системи протиповітряної оборони і все, що дійсно потрібно Україні", - додала речниця.

Наразі невідомо, чи буде проєкт Каллас остаточно погоджено до початку засідання Європейської Ради, запланованого на 20-21 березня. "Це буде обговорюватися", - заявила Хіппер.

Вона також нагадала, що підтримка України є одним із пріоритетів Каї Каллас. За словами Хіппер, протягом останніх 100 днів Каллас активно працювала над питаннями, пов'язаними із санкціями проти Росії, а також із військовою підтримкою України.

"Протягом цих 100 днів вона докладала всю енергію та зусилля на переговорах, чи то щодо санкцій проти Росії з 16 санкційними пакетами, чи щодо підтримки України, як зазначено в її ініціативі щодо військової допомоги", - повідомила Хіппер.

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