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Новини Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
1 310 18

РФ має продемонструвати готовність до миру, - ЄС про результати перемовин у Джидді

Україна та ЄС

Європейський союз вітає досягнуті між Україною та США домовленості і очікує, що РФ також продемонструє готовність до миру. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві ЄС, опублікованій на офіційному сайті європейського блоку.

"Європейський союз вітає спільну заяву України та США за підсумками їхньої зустрічі в Королівстві Саудівська Аравія, включно з пропозиціями про угоду щодо припинення вогню, гуманітарні зусилля та відновлення обміну розвідувальною інформацією і допомоги у сфері безпеки з боку США", - йдеться в публікації.

Європейський блок зазначає, що готовий внести свій повний вклад на підтримку майбутніх кроків спільно з Україною, США та іншими партнерами. Мета ЄС - підтримувати Україну в досягненні всеосяжного, справедливого і міцного миру, заснованого на принципах Статуту ООН і міжнародного права.

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"Пропозиція про припинення вогню - якщо вона буде прийнята Росією - може стати важливим кроком у цьому напрямку. Тепер Росії належить продемонструвати свою готовність до досягнення миру", - додали в ЄС.

Також Європейський союз вітає зусилля Королівства Саудівська Аравія щодо проведення цих дискусій.

Як повідомлялося, після переговорів у Джидді США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.

Автор: 

перемовини (2852) росія (64923) Саудівська Аравія (570) Євросоюз (13313) перемир’я (891)


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Топ коментарі
+9
Чи хоче росія миру???. Вони там взагалі з розуму з'їхали. Якби хотіли миру, то не вдерлися до сусідів з війною. Ця навала хоче ВСЮ Україну. Бо вони без України ніхто,і звати її ніяк.
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12.03.2025 06:39
+6
Невже хтось вірить що фашиська росія хоче миру ?,це варварська орда злочинців убивць ,допоки існує злочиний рашиський режим вони не змінятся ,це варвари які ментально живуть в середньовіччі ,для них понад усе захоплення чужих територій ,знищення народів,навязування "русского мира",тому тільки ліквідація злочинців що розпочали війну зупинить цю крива ву бійню.
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12.03.2025 06:48
+2
Падлюки "готовність до миру" демонструють щодня запускаючи шахеди
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12.03.2025 07:06
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На 4 год войны все те же просьбы о мире
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12.03.2025 06:26 Відповісти
Дружба ! Мир ! Жвачка !
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12.03.2025 06:30 Відповісти
Чи хоче росія миру???. Вони там взагалі з розуму з'їхали. Якби хотіли миру, то не вдерлися до сусідів з війною. Ця навала хоче ВСЮ Україну. Бо вони без України ніхто,і звати її ніяк.
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12.03.2025 06:39 Відповісти
С такой фамилией как Наваро только в торговле и быть!
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12.03.2025 06:50 Відповісти
Невже хтось вірить що фашиська росія хоче миру ?,це варварська орда злочинців убивць ,допоки існує злочиний рашиський режим вони не змінятся ,це варвари які ментально живуть в середньовіччі ,для них понад усе захоплення чужих територій ,знищення народів,навязування "русского мира",тому тільки ліквідація злочинців що розпочали війну зупинить цю крива ву бійню.
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12.03.2025 06:48 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/world/worldabus/4763069-tramp-zaiavyv-scho-zaprosyt-zelenskoho-v-bilyi-dim

https://ua.korrespondent.net/world/worldabus/4763069-tramp-zaiavyv-scho-zaprosyt-zelenskoho-v-bilyi-dim Трамп заявив, що запросить Зеленського в Білий дім
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12.03.2025 06:51 Відповісти
в костюмі чи без ?
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12.03.2025 06:52 Відповісти
Падлюки "готовність до миру" демонструють щодня запускаючи шахеди
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12.03.2025 07:06 Відповісти
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12.03.2025 07:09 Відповісти
Тут ЄС головне не піддатися,та не згадати про руцкій балєт та літєратуру, бо буде гаплик.Нарощувати підтримку України та посилювати власну обороноздатність.
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12.03.2025 07:36 Відповісти
росія щоночі демонструє готовність до миру.
А сьогодні продемонструвала вранці.
Ударом ракетами по Кривому Рогу.
Причому підступно,коли люди в основній масі були дома і ще спали.
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12.03.2025 07:44 Відповісти
Не смішіть. Це війна. І слово ,,підступно,, тут не грає. Це воєнна хитрість. І з їхньої, і з нашої сторони. Раніше навіть про наших військових писали, що кацапня підступно, коли хлопці полягали спати у казармі, їх відбомбила. А мали попередити?
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12.03.2025 08:41 Відповісти
***** має погодитися на мир бо ми підписали угоду про копалини??
тіді він знає більше ніж єдине джерело влади в Україні, тобто ми, народ
і тому він писдує кожен день сильніше, так???
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12.03.2025 07:46 Відповісти
А зачем им это демонстрировать,экономика у них работает,армия наступает,царя холопы славят,в Украине помощники регионалов,а значит агенты фсб, работают,трампы и маски суетятся,как черти под кадилом,совершают ошибки,все складывается в их пользу,только дурак все это захочет изменить.
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12.03.2025 07:53 Відповісти
Очень хочется предположить, что наш президент оказался намного умнее и хитрее, чем мы о нём думаем.

Согласие с американцами, на прошедших переговорах, может быть связано с тем, что заранее зная лживость и паранойю кремлёвского упыря можно предположить, что он не будет выполнять условия перемирия, а это значит, что теперь весь гнев другого параноика обрушится именно на рашистов, которые не будут давать трампу получить лавры миротворца всея Земли.

Человек всегда жив надеждой, давайте и мы поживём с этой надеждой и увидим, кто прав, а кто есть ху.
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12.03.2025 08:03 Відповісти
 
 