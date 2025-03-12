РФ має продемонструвати готовність до миру, - ЄС про результати перемовин у Джидді

Європейський союз вітає досягнуті між Україною та США домовленості і очікує, що РФ також продемонструє готовність до миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві ЄС, опублікованій на офіційному сайті європейського блоку.

"Європейський союз вітає спільну заяву України та США за підсумками їхньої зустрічі в Королівстві Саудівська Аравія, включно з пропозиціями про угоду щодо припинення вогню, гуманітарні зусилля та відновлення обміну розвідувальною інформацією і допомоги у сфері безпеки з боку США", - йдеться в публікації.

Європейський блок зазначає, що готовий внести свій повний вклад на підтримку майбутніх кроків спільно з Україною, США та іншими партнерами. Мета ЄС - підтримувати Україну в досягненні всеосяжного, справедливого і міцного миру, заснованого на принципах Статуту ООН і міжнародного права.

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"Пропозиція про припинення вогню - якщо вона буде прийнята Росією - може стати важливим кроком у цьому напрямку. Тепер Росії належить продемонструвати свою готовність до досягнення миру", - додали в ЄС.

Також Європейський союз вітає зусилля Королівства Саудівська Аравія щодо проведення цих дискусій.

Як повідомлялося, після переговорів у Джидді США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.