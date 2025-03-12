РФ має продемонструвати готовність до миру, - ЄС про результати перемовин у Джидді
Європейський союз вітає досягнуті між Україною та США домовленості і очікує, що РФ також продемонструє готовність до миру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві ЄС, опублікованій на офіційному сайті європейського блоку.
"Європейський союз вітає спільну заяву України та США за підсумками їхньої зустрічі в Королівстві Саудівська Аравія, включно з пропозиціями про угоду щодо припинення вогню, гуманітарні зусилля та відновлення обміну розвідувальною інформацією і допомоги у сфері безпеки з боку США", - йдеться в публікації.
Європейський блок зазначає, що готовий внести свій повний вклад на підтримку майбутніх кроків спільно з Україною, США та іншими партнерами. Мета ЄС - підтримувати Україну в досягненні всеосяжного, справедливого і міцного миру, заснованого на принципах Статуту ООН і міжнародного права.
"Пропозиція про припинення вогню - якщо вона буде прийнята Росією - може стати важливим кроком у цьому напрямку. Тепер Росії належить продемонструвати свою готовність до досягнення миру", - додали в ЄС.
Також Європейський союз вітає зусилля Королівства Саудівська Аравія щодо проведення цих дискусій.
Як повідомлялося, після переговорів у Джидді США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.
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А сьогодні продемонструвала вранці.
Ударом ракетами по Кривому Рогу.
Причому підступно,коли люди в основній масі були дома і ще спали.
тіді він знає більше ніж єдине джерело влади в Україні, тобто ми, народ
і тому він писдує кожен день сильніше, так???
Согласие с американцами, на прошедших переговорах, может быть связано с тем, что заранее зная лживость и паранойю кремлёвского упыря можно предположить, что он не будет выполнять условия перемирия, а это значит, что теперь весь гнев другого параноика обрушится именно на рашистов, которые не будут давать трампу получить лавры миротворца всея Земли.
Человек всегда жив надеждой, давайте и мы поживём с этой надеждой и увидим, кто прав, а кто есть ху.