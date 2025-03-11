Заява після зустрічі в Джидді: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів
Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента.
Представники обох країн високо оцінили хоробрість українського народу, який захищає свою державу, і погодилися, що зараз настав час розпочати процес встановлення тривалого миру.
Українська делегація вкотре висловила глибоку вдячність від імені українського народу Президенту Трампу, Конгресу США та народу Сполучених Штатів за те, що вони уможливили значущий прогрес на шляху до миру.
Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру.
Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.
Крім того, команди України та США обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, зокрема під час вищезгаданого режиму припинення вогню, включно з обміном військовополоненими, звільненням утримуваних цивільних осіб та поверненням примусово переміщених українських дітей.
"Обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України. Сполучені Штати зобов’язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії. Українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу", - йдеться в повідомленні.
Насамкінець президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання й безпеку України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів" Джерело: https://censor.net/ua/n3540594
Ключове слово "обговорять можливість" і шо. Зе вже з всіма президентами щось обговорив, результат - 0.
Хі хі!
инша справа що тепер, маючи всі інфу стає зрозумілим що гвардію наступу тоді тупо сточили об мінні поля бо не було иншого варіянту.
бо залужний не вмів воювати по иншому, тож тільки сау, тільки танки і тільки бмп.
без літаків, без переваги, без домінації в арті це як миша напала на кота.
і не варто прикриватися успішними балакліями та київською операцією, там більше фарт, дичина від ворога і інерція пружини що розтискалася.
вже тоді було видно що росія вгризається в війну на повну а, отже, якщо ми не будемо на повну то треба було не наступати а сідати в гулу оборону щоб здавати нашу піхоту по курсу 1 до 10 і то - завдяки іноваційним рішенням.
нічого цього не було, тупо в ялту на каву всі хотіли.
до речі, іронія долі - зеленський поставив раком залужного так само як зеленського раком поставив трамп.
але всерівно шанси на перемогу у залужного доволі великі бо люди будуть за нього триматися попри всю чорнуху що вивалять перед виборами.
і ми знову на граблі підемо в наступ.
Тепер Сирський уміє, й лінія зіткнення щодня посувається трохи на захід.
війна показала що асиметричність це успішна зброя слабшого.
а залужний та сирський воювали як сильні - кидали українське м;ясо на російські міни.
А еще есть куча других вопросов и проблем:
1. Гарантии безопасности
2. Расследование военных преступлений, выдача преступников, суды над ними.
3. Репарации, возмещение материального, морального ущерба и т.д.
4. Статус оккупированных территорий
5. Возвращение пленных, а также похищенных детей
6. Что делать с военной промышленностью страны-агрессора и жертвы агрессии. Сокращение-увеличение?
... и так далее
P.S. Історична світлина.
А "нахіба" зустрічатися з американцями в Саудівській Аравії було ???
Я розумію перемовини росія - США там, типу нейтральна територія. Але ми з американцями нібито до цих пір союзники. То що це за локація ? Сказали б, най переговорна команда приїде у Вашингтон. Це ж не повторний візит Зеленського у Білий Дім після скандалу. Ну приїхали б міністри оборони і закордонних справ + керівник ОП, в робочому порядку провели би зустріч в Держдепартаменті. Для чого в Джидду їхати було так, ніби ми опоненти, які на нейтральній території зустрічаються ???? Чи там поза очима преси ще і представники росії були (читав такі припущення) ?
Ну, погодьтеся, якось нелогічно виглядає. Не Київ - ок, американцям після скандалу виглядає недоречно, аби помідорами на вулиці не закидали + літаки не літають, довго добиратися. Але чому не Вашингтон чи на худий кінець в Європі десь близенько ? Чому у саудитів, де переговорний майданчик з росіянами ???
як би чорний гумор
Плюс вони легко можуть обвалити ціни на нафту і поставити орків в глухий кут, тому що тіньові транспортування просто стануть нікому не потрібні..... Без них американці фактично не мають як таких важелів впливу, щоб не обмежувати свою економіку
Якби зустріч США чи України з росіянами - зрозуміло. Але це двостороння зустріч України і США - для чого це робити на нейтральній території, якщо ми два союзника, чому не Вашингтон або Київ ?
Ось такі то пироги (с).
Значно цікавішим буде те, як пройде балаканина з узкімі, сподіватимемося, що путін буде так само бикувать і перти рогом, не погоджуючись із жодними "компромісами" США. Ото вже буде шанс всього життя для донні проявити себе правильним переговорником...
Существует и другая Америка кроме придурка-мародёра Трампа и тупого рэднека Джи Вэнса: Америка людей с чувством долга, готовых рисковать собственной жизнью во имя идеалов свободы и достоинства человека и народов.
В воскресенье, 10 марта, французское издание Le Figaro опубликовало интервью с Нейтом ВЭНСОМ, где тот назвал своего брата и президента США Дональда Трампа https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/03/10/7206770/ "полезными идиотами" для хозяина Кремля Владимира Путина, а также заявил, что они умышленно устроили подлую "засаду" Зеленскому в Овальном кабинете.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс прокомментировал заявления своего двоюродного брата Нейта Вэнса, который больше двух лет воевал на стороне Украины и критиковал его за отношение к президенту Владимиру Зеленскому во время ссоры в Овальном кабинете.
Его цитирует https://www.foxnews.com/ Fox News.
В заявлении для Fox News американский вице-президент сказал, что никогда не говорил публично о службе своего двоюродного брата в составе ВСУ на передовой, потому что "не хотел подвергать его жизнь большей опасности, чем та опасность, которая уже была".
"Что касается его критики, то я не заинтересован спорить с ним публично.
Вице-президент добавил, что он "всегда считал Нейта самым сильным человеком, которого знал в моей жизни", и что он "всегда рад поговорить с ним".
Зеленський погодився де-факто залишити за москалями більшість Херсонської і Запоріжської області разом з Енергодаром.
Про Крим взагалі погодився забути.
Що Зеленський буде здавати на далі.?
У Франції Зеленського вже очікує фешенебельний маєток для спокійного майбутнього з награбованим.
То есть для цивилизации это не страна, а цирк с неопределенной конституционной структурой... И кто будет всерьез относиться к договорам с этим цирком?