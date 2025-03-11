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Новини Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
32 572 186

Заява після зустрічі в Джидді: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів

Команди України та США після зустрічі в Саудівській Аравії

Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента.

Представники обох країн високо оцінили хоробрість українського народу, який захищає свою державу, і погодилися, що зараз настав час розпочати процес встановлення тривалого миру.

Українська делегація вкотре висловила глибоку вдячність від імені українського народу Президенту Трампу, Конгресу США та народу Сполучених Штатів за те, що вони уможливили значущий прогрес на шляху до миру.

Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру.

Читайте: Зустріч з Україною у Джидді була продуктивною, новини позитивні, - Білий дім

Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

Крім того, команди України та США обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, зокрема під час вищезгаданого режиму припинення вогню, включно з обміном військовополоненими, звільненням утримуваних цивільних осіб та поверненням примусово переміщених українських дітей.

"Обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України. Сполучені Штати зобов’язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії. Українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу", - йдеться в повідомленні.

Насамкінець президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання й безпеку України.

Читайте: США та Україна представлять спільну заяву за підсумками зустрічі в Саудівській Аравії, - FT

Автор: 

Саудівська Аравія (570) США (22497) Україна (5862)


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Топ коментарі
+27
Тепер зеботва в очікуванні нових методичок: що далі на рахунок антитрампівської істерії- продовжувати,а чи розвертатись на 180 градусів?
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11.03.2025 20:13
+25
Цікаво інше,що взамін?????
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11.03.2025 20:10
+24
СонцеШашликДівятемая
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11.03.2025 20:20
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Пока это - разговоры в прихожей. Всё будет зависеть от того с какой ноги завтра утром встанет рыжее недоразумение.
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11.03.2025 20:27 Відповісти
Хі хі!
"з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів" Джерело: https://censor.net/ua/n3540594
Ключове слово "обговорять можливість" і шо. Зе вже з всіма президентами щось обговорив, результат - 0.
Хі хі!
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11.03.2025 20:27 Відповісти
Завтра з сусідами обговоримо можливість з'їздити на шашлики!
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11.03.2025 20:30 Відповісти
Непогано для початку.
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11.03.2025 20:27 Відповісти
Усе добре, от тільки в УМерова, щось не гаразд, ноги не сходяться, геть охляв видно??!
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11.03.2025 20:29 Відповісти
пляшкотерапія
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11.03.2025 20:32 Відповісти
якщо ху"лопогодиться, чекати під 10 000 безпілотників за один день і 30 к. хромих ваньок у сводках в кінці "перемир'я"??? ( ну якщо щоденне та 30 днів копити)
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11.03.2025 20:30 Відповісти
Тут багато пишуть що пукіну діватись тепер нема куди,що його поставили в невигідне становище,відкрию може для когось таємницю,пукіну ПОХЕР,сросія вже давно наклала на міжнародні домовленості та правила,вони знають що ніхто їм ніхрена не зробе. Тому доведеться Українцям ще воювати і воювати,нажаль під керівництвом зрадників,мородерів.
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11.03.2025 20:31 Відповісти
те що пуйлу посрати на всіх і на все, це факт, але зараз будуть ставити пуйла перед фактом, або так або санкції, ще більше і зброї Україні ще більше. тому є питання, нам залишається тільки спостерігати.
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12.03.2025 17:18 Відповісти
Які наші красені-велетні стоять. А зліва двоє масіан?
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11.03.2025 20:31 Відповісти
Є таке прислів'я латиною---Mala herba cito crescit-----даю переклад------погана трава швидко росте. От воно і виросло.
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12.03.2025 09:54 Відповісти
кацапи на це не підуть.
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11.03.2025 20:31 Відповісти
В тому то і справа. Залишається друга половина обіцянок трампа " якщо росія відмовиться-я дам Україні стількі зброї...",що москву раз*уярим в хлам.
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12.03.2025 12:47 Відповісти
новини погані але вони стали такими коли залужний провалив контрнаступ який його змусив провести зеленський.
инша справа що тепер, маючи всі інфу стає зрозумілим що гвардію наступу тоді тупо сточили об мінні поля бо не було иншого варіянту.
бо залужний не вмів воювати по иншому, тож тільки сау, тільки танки і тільки бмп.
без літаків, без переваги, без домінації в арті це як миша напала на кота.
і не варто прикриватися успішними балакліями та київською операцією, там більше фарт, дичина від ворога і інерція пружини що розтискалася.
вже тоді було видно що росія вгризається в війну на повну а, отже, якщо ми не будемо на повну то треба було не наступати а сідати в гулу оборону щоб здавати нашу піхоту по курсу 1 до 10 і то - завдяки іноваційним рішенням.
нічого цього не було, тупо в ялту на каву всі хотіли.
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11.03.2025 20:32 Відповісти
Ви що таке говорите? Залужний - величайших воєначальник ********** та майбутній президент! Усіх перемог, діссер захистив, Героя отримав та до Лондона, книжки писати
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11.03.2025 21:02 Відповісти
ну, в лондон він поїхав бо так захотів зеленський.
до речі, іронія долі - зеленський поставив раком залужного так само як зеленського раком поставив трамп.
але всерівно шанси на перемогу у залужного доволі великі бо люди будуть за нього триматися попри всю чорнуху що вивалять перед виборами.
і ми знову на граблі підемо в наступ.
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11.03.2025 21:23 Відповісти
Великий полководец не отдаёт приказ о наступлении , когда у врага не уничтожены основные средства поражения твоих целей , такие как самолёты и вертолёты большая ошибка Залужного была проводить контрнаступление , а также задерживание отхода из Авдеевки наших сил, чтобы показать , что он генерал, который не сдаёт позиции
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11.03.2025 22:36 Відповісти
отход из Авдеевки наших сил залужного не хвилював. Він дисер захищав в той момент. У ківалова
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12.03.2025 02:32 Відповісти
"залужний не вмів воювати"

Тепер Сирський уміє, й лінія зіткнення щодня посувається трохи на захід.
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11.03.2025 22:24 Відповісти
обоє нездари бо обоє ігнорували дрони.
війна показала що асиметричність це успішна зброя слабшого.
а залужний та сирський воювали як сильні - кидали українське м;ясо на російські міни.
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11.03.2025 22:36 Відповісти
Так Сирський же наче не наступає, а відступає.
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11.03.2025 22:56 Відповісти
Ти чим командуєш, такий вправний? Хоча б - взводом?
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12.03.2025 09:17 Відповісти
не тикайте мені.
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12.03.2025 10:35 Відповісти
Цікаво бачити, як персонажі, які до Бога звертаються на "ти", собі вимагають множину, та ще й з великої літери. Ти анекдот про хухолю, яка вимагала, щоб до неї зверталися: "Вихухоль", знаєш, чи тобі розповісти.
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12.03.2025 20:15 Відповісти
а ти???
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12.03.2025 15:12 Відповісти
Я, на відміну від твого підзахисного, не даю поради Головнокомандуючому - як "треба було".
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12.03.2025 20:05 Відповісти
ну бо просто ти холуй "головнокомандуючого", а я і мій "підзахисний" з адекватним та критичним мисленням. тому дійсно, краще мовчи узагалі. твоє слово нічого не варте.
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13.03.2025 10:32 Відповісти
Нехай твій підзахисний, разом з тобою і своїм "критичним мисленням" іде й щось робить, а не "умствує" на форумі. Можливо, ми оцінимо його "критичне мислення". "Кожен вважає себе стратегом, бачачи бій із боку" Шота Руставелі; "Якщо діяти не будеш, ні до чого розуму палата" він же.
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13.03.2025 10:50 Відповісти
тепер ти, вказуючий іншим , що робити - знаєш, куди тобі йти!!!!
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13.03.2025 17:30 Відповісти
Я вже покакав. На тебе.
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14.03.2025 10:20 Відповісти
Бачив я ці перемирʼя під час АТО,відвід артилерії більше 100 мм,на жаль всі знають чим це скінчилось.Поки немає реального тиску на путьку і його оточення це все пусте
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11.03.2025 20:35 Відповісти
не все. не все знают, что было такое АТО, и что в АТО было много потерь, они даже не курсе, что война идет.
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11.03.2025 21:56 Відповісти
Що до відновлення допомоги дай Бог ,що до припинення вогню невже рашисти погодятся не вірю ?,світовий злочинець терорист путін живе в своєму вигаданому шовіністичному імперському світі.
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11.03.2025 20:36 Відповісти
так йому цей шизанутий власний світ умпішно забезпечують і сша і європа...
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12.03.2025 15:15 Відповісти
Шо Єрмак прєзідєнт)))) олєні
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11.03.2025 20:43 Відповісти
Устроить "временное перемирие", чтобы трампудель успел получить нобелевку - дело нехитрое. А вот надёжный и долгосрочный мир - это совсем другое.

А еще есть куча других вопросов и проблем:

1. Гарантии безопасности
2. Расследование военных преступлений, выдача преступников, суды над ними.
3. Репарации, возмещение материального, морального ущерба и т.д.
4. Статус оккупированных территорий
5. Возвращение пленных, а также похищенных детей
6. Что делать с военной промышленностью страны-агрессора и жертвы агрессии. Сокращение-увеличение?
... и так далее
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11.03.2025 20:48 Відповісти
А від нас нобелевку буле отримувати єрмак?
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12.03.2025 09:56 Відповісти
Сомневаюсь, что трампудель будет с кем-то делиться
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12.03.2025 10:27 Відповісти
Хоч трохи адекватності у новинах.
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11.03.2025 20:50 Відповісти
Факт в тому, шо ми дізнаємось, шо там реально наобіцяли зелені виродки, коли змінити щось буде вже дуже складно. А заяви для преси це просте базікання на публіку. Не більше.
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11.03.2025 20:50 Відповісти
Зірковий час завгоспа
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11.03.2025 20:57 Відповісти
зюзя,де наши крилаті та балістичні ракети??? в асфальті??? піаніст бездарний....
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11.03.2025 20:59 Відповісти
Кацапердію частіше треба бомбити без гуманістичних тупих заморочок, а по біблійному принципу "зуб за зуб", з інтенсивністю як вчора.
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11.03.2025 21:01 Відповісти
Наче все норм. Час виграли, допомогу повернули, стрілки перевели на росіян. Дуже сподіваюсь, що кремліни включать свій звичайний гонор і відмовляться йти на перемир'я...
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11.03.2025 21:06 Відповісти
А хто з цих на фото президент України....?
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11.03.2025 21:06 Відповісти
він фотографував
P.S. Історична світлина.
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12.03.2025 08:58 Відповісти
У мене питання :

А "нахіба" зустрічатися з американцями в Саудівській Аравії було ???
Я розумію перемовини росія - США там, типу нейтральна територія. Але ми з американцями нібито до цих пір союзники. То що це за локація ? Сказали б, най переговорна команда приїде у Вашингтон. Це ж не повторний візит Зеленського у Білий Дім після скандалу. Ну приїхали б міністри оборони і закордонних справ + керівник ОП, в робочому порядку провели би зустріч в Держдепартаменті. Для чого в Джидду їхати було так, ніби ми опоненти, які на нейтральній території зустрічаються ???? Чи там поза очима преси ще і представники росії були (читав такі припущення) ?

Ну, погодьтеся, якось нелогічно виглядає. Не Київ - ок, американцям після скандалу виглядає недоречно, аби помідорами на вулиці не закидали + літаки не літають, довго добиратися. Але чому не Вашингтон чи на худий кінець в Європі десь близенько ? Чому у саудитів, де переговорний майданчик з росіянами ???
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11.03.2025 21:24 Відповісти
що нелогічного? там уже встановлено обладнання для прослуховування фсб.
як би чорний гумор
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11.03.2025 21:29 Відповісти
Там Оман поруч, межує із саудітами, чорне кацапське бабло Боневтіка лежить там з січня 2020. Схоже поки дЄрьмак переговаривався з американцями, ЗЕлупа майнув в Оман подивитися чи всі 30 мільярдів срібняків на своїх місцях Плюс проценти від прокату в рашкє сКатов, папіков та квартального лайна теж схоже крапає не у швейцарські банки, а в чорні Оманські, щоб жоден фінмоніторинг США не мав доступу до "пенсії" клоуна...
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11.03.2025 21:47 Відповісти
Саудити як союзники США так і в нормальних відносинах з орками, тобто обидві сторони їм довіряють...

Плюс вони легко можуть обвалити ціни на нафту і поставити орків в глухий кут, тому що тіньові транспортування просто стануть нікому не потрібні..... Без них американці фактично не мають як таких важелів впливу, щоб не обмежувати свою економіку
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11.03.2025 22:24 Відповісти
Ви мене не зрозуміли - чому Україна саме там зустрічається з США ?
Якби зустріч США чи України з росіянами - зрозуміло. Але це двостороння зустріч України і США - для чого це робити на нейтральній території, якщо ми два союзника, чому не Вашингтон або Київ ?
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11.03.2025 23:28 Відповісти
тому,що немає ніяких союзників.
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12.03.2025 00:44 Відповісти
в чому - СОЮЗНИКИ????
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12.03.2025 15:14 Відповісти
Дай Бог. Посмотрим что на это рашка скажеи
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11.03.2025 21:25 Відповісти
відмовить
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12.03.2025 02:33 Відповісти
кацапи і припинення вогню, це який хворий ублюдок таку ідею видав, та вони в першу ж хвилину самі себе обстріляють і звинуватять Україну і знову почнуть обстріли. як казав один гандон, місце якому в тюрмі, Це ж було вже!
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11.03.2025 21:26 Відповісти
что зеленый готов продать США ?
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11.03.2025 21:27 Відповісти
Тебе.
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12.03.2025 10:42 Відповісти
тебе уже продали, иди смоктать.
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12.03.2025 15:14 Відповісти
А за той час, доки Тромб забороняв для України постачання озброєння, цілевказання, розвіддані тощо, рашисти більшу половину плацдарму ЗСУ в Суджанському районі КуРН відкусили.
Ось такі то пироги (с).
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11.03.2025 21:29 Відповісти
І тут Трамп насрав у штани зеленим.
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11.03.2025 21:38 Відповісти
не в касу.
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11.03.2025 21:47 Відповісти
Цілком задоволений таким результатом. Нічого ніхто не підписав, наші американцям довели, що готові до миру АЛЕ за умови взаємності, американці погодилися і можливо навіть розблокують допомогу. Тут все більш ніж окей.
Значно цікавішим буде те, як пройде балаканина з узкімі, сподіватимемося, що путін буде так само бикувать і перти рогом, не погоджуючись із жодними "компромісами" США. Ото вже буде шанс всього життя для донні проявити себе правильним переговорником...
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11.03.2025 21:32 Відповісти
Ну и на кой хрен оранжевый маразматичный идиот Тромб устраивал истерику и скандал в Овальном кабинете, если в итоге сегодня делегации США и Украины договорились именно о том, на чём настаивал Зеленский во время встрече в Белом доме ? !
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11.03.2025 21:44 Відповісти
А вот двоюродный брат вице-президента Вэнса, Неёт Вэнс, провоевавший больше двух лет на передовой в составе ВСУ, считает, что идиоты это его брат и оранжевый придурок Трамп.

Существует и другая Америка кроме придурка-мародёра Трампа и тупого рэднека Джи Вэнса: Америка людей с чувством долга, готовых рисковать собственной жизнью во имя идеалов свободы и достоинства человека и народов.

В воскресенье, 10 марта, французское издание Le Figaro опубликовало интервью с Нейтом ВЭНСОМ, где тот назвал своего брата и президента США Дональда Трампа https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/03/10/7206770/ "полезными идиотами" для хозяина Кремля Владимира Путина, а также заявил, что они умышленно устроили подлую "засаду" Зеленскому в Овальном кабинете.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс прокомментировал заявления своего двоюродного брата Нейта Вэнса, который больше двух лет воевал на стороне Украины и критиковал его за отношение к президенту Владимиру Зеленскому во время ссоры в Овальном кабинете.
Его цитирует https://www.foxnews.com/ Fox News.

В заявлении для Fox News американский вице-президент сказал, что никогда не говорил публично о службе своего двоюродного брата в составе ВСУ на передовой, потому что "не хотел подвергать его жизнь большей опасности, чем та опасность, которая уже была".

"Что касается его критики, то я не заинтересован спорить с ним публично.
Вице-президент добавил, что он "всегда считал Нейта самым сильным человеком, которого знал в моей жизни", и что он "всегда рад поговорить с ним".
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11.03.2025 23:38 Відповісти
Ще раз, дивись відео зустрічі повністю, там чітко видно хто почав хамити, перебивати і погрожувати.
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12.03.2025 01:43 Відповісти
звісно видно. Сша
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12.03.2025 02:34 Відповісти
Ти тупий.
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12.03.2025 11:30 Відповісти
То повний піпєц...
Зеленський погодився де-факто залишити за москалями більшість Херсонської і Запоріжської області разом з Енергодаром.
Про Крим взагалі погодився забути.
Що Зеленський буде здавати на далі.?
У Франції Зеленського вже очікує фешенебельний маєток для спокійного майбутнього з награбованим.
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11.03.2025 21:45 Відповісти
Такі три богатирі, зразу і не зрозумієш де не доїдають від клопот за державні справи.
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11.03.2025 22:44 Відповісти
це сіроти...голодуючі діти столиці.
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12.03.2025 08:56 Відповісти
Видайте Умєркіну костюм. Або халат.
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12.03.2025 04:54 Відповісти
Взамен что может быть если администрация Трампа за россию . Звонок и выбочаемся россия хочет еще что то . Но сша готова качать с Украины ископаемые и тем самым войти и в политику Украины
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12.03.2025 05:13 Відповісти
Ми не проти, якщо нас візьмуть до себе штатом.
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12.03.2025 12:51 Відповісти
із https://president.gov.ua/news/spilna-zayava-za-pidsumkami-zustrichi-delegacij-********-ta-96553 посиланням на Офіс Президента.
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12.03.2025 08:18 Відповісти
вчорашній вечір, Дніпро, неподалік від дому - ДВАДЦЯТЬ вибухів нарахувала.. Припинення вогню?? Ні, не чули..
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12.03.2025 10:35 Відповісти
Прекращение огня это по сути Минск-3, мне лично с трудом верится, что снова получится такой трюк провернуть.
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12.03.2025 11:02 Відповісти
Видно, цього разу Боневтік Найпотужніший на піаніно не зіграв, як в Білому Домі...
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12.03.2025 10:38 Відповісти
Скажите..скажите мне скорее: кто это одоробло посередине? Какая у него должность и полномочия вести перговоры от Украины?
То есть для цивилизации это не страна, а цирк с неопределенной конституционной структурой... И кто будет всерьез относиться к договорам с этим цирком?
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12.03.2025 11:48 Відповісти
Дуже переконливо https://youtu.be/kG9cYGPscvA
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12.03.2025 12:00 Відповісти
Це лише декларації. З огляду на аплітудність заяв Трампа та його команди, спиратись на ці заяви зарано. Один дзвінок ***** і старого знову переклинить.
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12.03.2025 13:33 Відповісти
Світлина все каже. Команда чужинців.
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12.03.2025 13:49 Відповісти
ще війна не припинена, ще немає повернення вкраденого, ще немає примусу нападника до репарацій .. а вони про якийсь мир триндять!!!
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12.03.2025 15:10 Відповісти
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