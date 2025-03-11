УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4935 відвідувачів онлайн
Новини Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
5 127 61

Зустріч з Україною у Джидді була продуктивною, новини позитивні, - Білий дім

Керолайн Левітт

Білий дім назвав продуктивною зустріч української та американської делегацій у Саудівській Аравії 11 березня.

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, інформує Цензор.НЕТ.

"Новини щодо зустрічі з Україною у Саудівській Аравії позитивні, зустріч була продуктивною. Делегація США дуже скоро представить результати зустрічі з українською стороною в Саудівській Аравії", - розповіла вона.

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, наступного вівторка, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США та Україна представлять спільну заяву за підсумками зустрічі в Саудівській Аравії, - FT

Автор: 

перемовини (2852) США (22497) Левітт Керолайн (11)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Цікаво для кого вони позитивні.....
показати весь коментар
11.03.2025 20:11
+7
⚡️США відновлюють військову допомогу Україні

"Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні", - йдеться в спільній заяві за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії.
показати весь коментар
11.03.2025 20:11
+7
Хлопці, ви один одному потужність тєрєбєнькаєте?
показати весь коментар
11.03.2025 20:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво для кого вони позитивні.....
показати весь коментар
11.03.2025 20:11 Відповісти
для нас , дивиться нижче мій пост
показати весь коментар
11.03.2025 20:12 Відповісти
Как-то напрягает этот позитив и эта позитивная белокурая бестия.
показати весь коментар
11.03.2025 20:11 Відповісти
⚡️США відновлюють військову допомогу Україні

"Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні", - йдеться в спільній заяві за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії.
показати весь коментар
11.03.2025 20:11 Відповісти
Вихідний документ, будь ласка.
показати весь коментар
11.03.2025 20:14 Відповісти
Джерело: спільна заява України та США за підсумками переговорів, яку поширила пресслужба Офісу президента
показати весь коментар
11.03.2025 20:18 Відповісти
Haven't seen any statements issued in US so far...
показати весь коментар
11.03.2025 20:27 Відповісти
We call it the US. Are you sure you are from here?
показати весь коментар
11.03.2025 20:31 Відповісти
Are you a grammar police? I'm sure, sure Mirko. Portland, OR baby😁
показати весь коментар
11.03.2025 21:07 Відповісти
Похоже кацапам писец!
показати весь коментар
11.03.2025 20:11 Відповісти
білий білий ,пушистий пушистий
показати весь коментар
11.03.2025 20:13 Відповісти
Хлопці, ви один одному потужність тєрєбєнькаєте?
показати весь коментар
11.03.2025 20:24 Відповісти
Главное в заявлении сторон это то, что Украине будут поставлять оружие и разведданные , всё остальное там вода и капкан для ********* в виде прекращения огня. Это нехилая победа Украины.
показати весь коментар
11.03.2025 20:25 Відповісти
Так в этом весь и фокус, это волчья яма для ***** и яма глубокая.
показати весь коментар
11.03.2025 20:29 Відповісти
Пісец
показати весь коментар
11.03.2025 20:29 Відповісти
сша довольні-думаю нас там розчавили і капітуляція підписана
показати весь коментар
11.03.2025 20:12 Відповісти
Зрада!))
показати весь коментар
11.03.2025 20:14 Відповісти
продаж копалин був четвертим пунктом плану перемоги який зеленский презентував на осінь минулого року, значить все йде по плану, як мінімум пункт четвертий уже виконано
показати весь коментар
11.03.2025 20:13 Відповісти
До тих копалин ще докопатися треба...
показати весь коментар
11.03.2025 20:17 Відповісти
Ніхто ті копалини не буде добувати і вкладатись в них. Тампон просто взяв ті копалини і інфраструктуру в заручники. Тепер без його згоди ні Україна ні інші наші союзники не зможуть ними користуватись без згоди Тампона. А Тампон буде вирішувати подобаєтесь ви йому чи ні.
показати весь коментар
11.03.2025 20:25 Відповісти
Це точно ..
Поки ті копалини надумають розробляти , дуже багато чого в світі зміниться . І трамп вже - здохне . І ***** здохне .
Щоб витягти ті копалини з під землі , ************ десятки і десятки років . Вчені кажуть що там тільки на детальну розвідку покладів металів знадобиться років 5 як мінімум .
показати весь коментар
11.03.2025 20:37 Відповісти
Украина дала единственное Окей на введение тишины прекращение огня при условии....... что этот огонь прекратит Россия...а с этим проблема у Путина и властей ...
показати весь коментар
11.03.2025 20:37 Відповісти
Донні вже війну зупиняв зі швидкістю світла, що може бути ще фантастічніше?
показати весь коментар
11.03.2025 20:13 Відповісти
Читай - всi копалини Американськi, вся окупована земля залишається окупованою.
показати весь коментар
11.03.2025 20:13 Відповісти
Фантастичні новини для людства. Буде оголошено про створення Другого Фронту проти фашистської росії та оголошено антитерористичну операцію проти кремлівської фсб-шної хунти, що захопила владу в росії в 1996р.. Буде оголошено про військову допомогу Україні на 350 трлн доларів. Військам НАТО буде відданий наказ вразити військові цілі на території росії та центри прийняття рішень в москві та путінський бункер.
показати весь коментар
11.03.2025 20:13 Відповісти
Насамкінець президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання й безпеку України.
показати весь коментар
11.03.2025 20:14 Відповісти
"Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру.

Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

Делегації також обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, зокрема під час вищезгаданого режиму припинення вогню, включно з обміном військовополоненими, звільненням утримуваних цивільних осіб та поверненням примусово переміщених українських дітей.

Обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України. Сполучені Штати зобов'язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії. Українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу.

Насамкінець президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання й безпеку України."
показати весь коментар
11.03.2025 20:14 Відповісти
Американська сторона офіційно заявляє, що мета переговорів - створити "рамки для мирної угоди і початкового припинення вогню". Однак з українського боку є побоювання, що зустріч може бути шантажем, тактикою затягування або спробою Трампа домогтися поступок, вигідних Росії.
показати весь коментар
11.03.2025 20:23 Відповісти
На думку Economist, провал переговорів у Саудівській Аравії може спровокувати ще більший тиск з боку Америки на Київ.

Видання цитує українського чиновника, який попереджає: якщо такий підхід США продовжиться, це може залишити Україну в "сірій зоні", а потім Штати "нав'яжуть Києву все, що вони і Росія вирішать".

Тому ставки на переговори у вівторок - надзвичайно високі, вказують журналісти.
показати весь коментар
11.03.2025 20:25 Відповісти
Джидди Рубіо: "Гадаю, обидві сторони мають прийти до розуміння того, що військового вирішення цієї ситуації не існує. Росіяни не можуть завоювати всю Україну, і очевидно, що Україні буде дуже важко протягом будь-якого розумного періоду часу змусити росіян повернутися на позиції 2014 року", - додав держсекретар США.
показати весь коментар
11.03.2025 20:27 Відповісти
Здається я знаю цього чиновника . Це риторика Льохи Гончаренка .
показати весь коментар
11.03.2025 20:42 Відповісти
"Новини щодо зустрічі з Україною у Саудівській Аравії позитивні, зустріч була продуктивною. Делегація США дуже скоро представить результати зустрічі з українською стороною в Саудівській Аравії" Джерело: https://censor.net/ua/n3540595

похоже, что сказать пока вообще нечего - великой дипломатической победы трампона пока не наблюдается...
показати весь коментар
11.03.2025 20:15 Відповісти
Все тепер можна остаточно заявити що Україні прийшов кінець. Могли і не воювати в 2022-му
показати весь коментар
11.03.2025 20:16 Відповісти
Судячи з заяви Левітт, нічого доброго для України нема, скоріш за все, ермаки здалися з потрохами.
показати весь коментар
11.03.2025 20:16 Відповісти
Що, Зеля вчергове сказав що "мінська-3" не буде? Буде Стамбул-2?
показати весь коментар
11.03.2025 20:16 Відповісти
Дідько - по Одесі щойно знову балістикою вдарили!
показати весь коментар
11.03.2025 20:17 Відповісти
тим гірше для лаптей
показати весь коментар
11.03.2025 20:20 Відповісти

Слыхали?! Какой глупый! Он не твой и даже не мой, он ихней.
показати весь коментар
11.03.2025 20:19 Відповісти
Що знову ця шльондра там гавкає. Що вчора вночі гарно попрацювала на трасі і ніодної рваної купюри?
показати весь коментар
11.03.2025 20:20 Відповісти
Ще одна пластична операція і вона стане схожа на Гуля з Фолаута.
показати весь коментар
11.03.2025 20:26 Відповісти
Якась потаскана шльондра розповідає про продаж української території ні за х#й. Дуже позитивно.
показати весь коментар
11.03.2025 20:20 Відповісти
❗️Україна зробила позитивний крок, сподіваємось, росіяни відповідатимуть взаємністю - Рубіо
показати весь коментар
11.03.2025 20:21 Відповісти
Три "взаємності" тільки но наді мною продщижчало...
показати весь коментар
11.03.2025 20:27 Відповісти
❗️Найкращим «жестом доброї волі» від рф буде згода розпочати переговори про завершення війни, - Рубіо
показати весь коментар
11.03.2025 20:26 Відповісти
Джедай Омонський Нелигітимний Ухилянт Чотириразовий.
показати весь коментар
11.03.2025 20:26 Відповісти
кацапів як мошкари налетіло. більше ніж людей.
показати весь коментар
11.03.2025 20:26 Відповісти
Терміново переписують методічки...
показати весь коментар
11.03.2025 20:31 Відповісти
І валшебнік з галубого віртальота нам кіно крутитиме на шару...
показати весь коментар
11.03.2025 20:33 Відповісти
30 дней прекращение огня везде. москали передали, врут наверное
показати весь коментар
11.03.2025 20:30 Відповісти
Какие всё таки идиоты и дебилы, с украинской стороны, которые согласились на этот позорный мир?

Вам напомнить Вьетнам, когда они объявляли американцам каждый день предупреждения, за номером три тысячи пятьдесят и т.д., то же самое ждёт и Украину!

Они обрекли Украину на вечную войну, при том, ни за что, потому, что земли нашей уже нет, её сдали за просто так.
показати весь коментар
11.03.2025 20:33 Відповісти
якщо буде мир-то кордони відкриють-думаю що ніхто чекати не буде коли путя знов нападе- більша половина мужиків втечуть
показати весь коментар
11.03.2025 20:34 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2025 20:35 Відповісти
"Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні", - ідеться в заяві.
показати весь коментар
11.03.2025 20:36 Відповісти
А про вихід на кордон 2022 року було?? Чи то вже "територіальні реалії"
показати весь коментар
11.03.2025 20:39 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2025 20:55 Відповісти
 
 