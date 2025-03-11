Зустріч з Україною у Джидді була продуктивною, новини позитивні, - Білий дім

Білий дім назвав продуктивною зустріч української та американської делегацій у Саудівській Аравії 11 березня.

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, інформує Цензор.НЕТ.

"Новини щодо зустрічі з Україною у Саудівській Аравії позитивні, зустріч була продуктивною. Делегація США дуже скоро представить результати зустрічі з українською стороною в Саудівській Аравії", - розповіла вона.

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, наступного вівторка, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США та Україна представлять спільну заяву за підсумками зустрічі в Саудівській Аравії, - FT