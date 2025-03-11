Зустріч з Україною у Джидді була продуктивною, новини позитивні, - Білий дім
Білий дім назвав продуктивною зустріч української та американської делегацій у Саудівській Аравії 11 березня.
Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, інформує Цензор.НЕТ.
"Новини щодо зустрічі з Україною у Саудівській Аравії позитивні, зустріч була продуктивною. Делегація США дуже скоро представить результати зустрічі з українською стороною в Саудівській Аравії", - розповіла вона.
Перемовини України та США в Саудівській Аравії
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".
За даними Fox News, наступного вівторка, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.
У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні", - йдеться в спільній заяві за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії.
Поки ті копалини надумають розробляти , дуже багато чого в світі зміниться . І трамп вже - здохне . І ***** здохне .
Щоб витягти ті копалини з під землі , ************ десятки і десятки років . Вчені кажуть що там тільки на детальну розвідку покладів металів знадобиться років 5 як мінімум .
Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.
Делегації також обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, зокрема під час вищезгаданого режиму припинення вогню, включно з обміном військовополоненими, звільненням утримуваних цивільних осіб та поверненням примусово переміщених українських дітей.
Обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України. Сполучені Штати зобов'язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії. Українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу.
Насамкінець президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання й безпеку України."
Видання цитує українського чиновника, який попереджає: якщо такий підхід США продовжиться, це може залишити Україну в "сірій зоні", а потім Штати "нав'яжуть Києву все, що вони і Росія вирішать".
Тому ставки на переговори у вівторок - надзвичайно високі, вказують журналісти.
похоже, что сказать пока вообще нечего - великой дипломатической победы трампона пока не наблюдается...
Слыхали?! Какой глупый! Он не твой и даже не мой, он ихней.
Вам напомнить Вьетнам, когда они объявляли американцам каждый день предупреждения, за номером три тысячи пятьдесят и т.д., то же самое ждёт и Украину!
Они обрекли Украину на вечную войну, при том, ни за что, потому, что земли нашей уже нет, её сдали за просто так.