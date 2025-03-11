США та Україна представлять спільну заяву за підсумками зустрічі в Саудівській Аравії, - FT
За підсумками зустрічі у вівторок, 11 березня, в Саудівській Аравії, США та Україна представлять спільну заяву.
Про це пише Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Обидві сторони представлять спільну заяву, в якій підсумовують день дискусій, які мали розгорнутися навколо пропозиції України щодо часткового припинення вогню у війні з Росією, а також ймовірної угоди з США щодо мінеральних ресурсів України", - пише видання.
Зазначається, що продовження переговорів у середу, 12 березня, не планується.
Перемовини України та США в Саудівській Аравії
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".
За даними Fox News, наступного вівторка, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.
У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.
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Вот і всьо, што било,
Вот і всьо, што било,-
Ти ето как хочєш назові…
Це початкові вимоги...
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вирубує смереки, щоб ніхто і не думав його того...