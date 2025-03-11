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Новини Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
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США та Україна представлять спільну заяву за підсумками зустрічі в Саудівській Аравії, - FT

Очікується спільна заява України та США за підсумками зустрічі

За підсумками зустрічі у вівторок, 11 березня, в Саудівській Аравії, США та Україна представлять спільну заяву.

Про це пише Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Обидві сторони представлять спільну заяву, в якій підсумовують день дискусій, які мали розгорнутися навколо пропозиції України щодо часткового припинення вогню у війні з Росією, а також ймовірної угоди з США щодо мінеральних ресурсів України", - пише видання.

Зазначається, що продовження переговорів у середу, 12 березня, не планується.

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, наступного вівторка, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

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Автор: 

перемовини (2852) Саудівська Аравія (570) США (22497)


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Топ коментарі
+4
Судячи з усього єдиним успіхом Трампа за сто днів буде фантастична угода про мародерство українських копалин...
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11.03.2025 19:36
+3
Скоріше за все Зелепупа продав Україну та її народ в рабство в спільну власність Трампону та Х*йлу за 40 срібних монет.
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11.03.2025 19:39
+3
А тим часом Єрмак та Умеров залишили ЗСУ без снарядів.
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11.03.2025 19:43
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Жертва добровільно погодилася віддати чоботи доброму дяді...
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11.03.2025 19:39 Відповісти
Это будет коммюнике с перечислением обсуждаемых вопросов и тем раз на завтра ничего нет то базар перетерли сегодня США Украине выдали свои и России хотелки а мы свои желания...думаю как то так будет
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11.03.2025 19:56 Відповісти
Ну який може бути мир з кацапами. Вони готові і далі воювати
А наш зебіл зробив все, щоб себе возвеличити, а в ЗСУ все паскудив
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11.03.2025 19:46 Відповісти
Судячи з усього єдиним успіхом Трампа за сто днів буде фантастична угода про мародерство українських копалин...
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11.03.2025 19:36 Відповісти
продаж копалин був четвертим пунктом плану перемоги який зеленский презентував на осінь минулого року, значить все йде по плану, як мінімум пункт четвертий уже виконано
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11.03.2025 19:56 Відповісти
Зазначається, що продовження переговорів у середу, 12 березня, не планується. Джерело: https://censor.net/ua/n3540582

І тут згадалися слова з пісні, яку співав Кікабідзе:
Вот і всьо, што било,
Вот і всьо, што било,-
Ти ето как хочєш назові…
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11.03.2025 19:36 Відповісти
Украина отдает все территории которые захватили рашисты. США против присутствия миротворцев в Украине. Общий тезис. США удовлетворены переговорами. То что хорошо для американцев, для Украины смерть. Нельзя было идти ни все условия бункерного
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11.03.2025 19:38 Відповісти
Всі території які ху-йло записало в конституцію включно міста Херсон/Запоріжжя, вивід військ зі всіх дотичних до "нових територій "областей і зменшення ЗСУ до 50 тисяч осіб.
Це початкові вимоги...
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11.03.2025 19:44 Відповісти
Никакого сокращение зсу не будет.
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11.03.2025 19:47 Відповісти
Ось і скажуть, що Україна порушує угоди.
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11.03.2025 20:24 Відповісти
США НЕ против присутствия миротворцев. Только что бы это не американские были.
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11.03.2025 19:45 Відповісти
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11.03.2025 19:39 Відповісти
Скоріше за все Зелепупа продав Україну та її народ в рабство в спільну власність Трампону та Х*йлу за 40 срібних монет.
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11.03.2025 19:39 Відповісти
за тридцять, в таких випадках у зельоних такса фіксована
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11.03.2025 19:44 Відповісти
І це говорить людина з країни, яка обрала на посаду президента клінічного ідіота з ознаками вікової деменції?
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11.03.2025 19:49 Відповісти
А ви шашлик вже замаринували , звісно.
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11.03.2025 20:25 Відповісти
а які у нас варіанти? ти воювати не підеш, я теж, от і все, воювати нікому а на бічах яких наловили пяними на вокзалах війну на виграти, тут залишилися лише два варіанти, поразка і ганебна поразка.
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11.03.2025 19:53 Відповісти
Было бы так, если бы Зеленский подписал договор ещё тогда, когда его подсунули с таймером на подписание в виде 1,5 часа.
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11.03.2025 19:55 Відповісти
Невже заявлять, що дєрьмака повісять на смерекі?
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11.03.2025 19:39 Відповісти
а я то думаю, чого стрімко лисіють Карпатські гори
а це єрмак собі соломку стеле
вирубує смереки, щоб ніхто і не думав його того...
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11.03.2025 19:44 Відповісти
Суд у Румунії підтвердив заборону ультраправим популістам балотуватися на пост президента - ВВС
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11.03.2025 19:39 Відповісти
А тим часом Єрмак та Умеров залишили ЗСУ без снарядів.
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11.03.2025 19:43 Відповісти
очевидно ЗСУ вороги пуйла, зейла і трампйла
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11.03.2025 19:47 Відповісти
Отже,я помилявся ) Результат таки є,бо працювали за столом цілий день)Так,цей результат не вплине допоки на москалів,але москалі ставили 100% ,що Україна розсвариться з американцями сьогодні)
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11.03.2025 19:44 Відповісти
Здається, українська делегація вдало "поводила по губам" трампістам...
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11.03.2025 19:51 Відповісти
Шо тама? Який рахунок?
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11.03.2025 20:12 Відповісти
 
 