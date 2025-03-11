Після зустрічі України та США в Джидді можуть з’явитись "фантастичні новини для людства", - Держдеп

Після зустрічі команд України та Сполучених Штатів в Джиді можуть з'явитись "фантастичні новини для людства".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

Вона зазначила, що це дуже хвилюючий день, який "може багато значити для всіх людей в усьому світі".

За її словами, можуть з'явитися "фантастичні новини для людства".

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"Тому ми дуже оптимістично налаштовані, і я знаю, що секретар (Держсекретар Марко Рубіо, – Ред.) теж, тому що ми знаємо, що стоїть на кону", – додала Брюс.

Нагадаємо, 11 березня 2025 року у Джидді розпочалася зустріч делегацій США та України.

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