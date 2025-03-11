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Новини Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
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Після зустрічі України та США в Джидді можуть з’явитись "фантастичні новини для людства", - Держдеп

Речниця Держдепу Теммі Брюс

Після зустрічі команд України та Сполучених Штатів в Джиді можуть з'явитись "фантастичні новини для людства".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

Вона зазначила, що це дуже хвилюючий день, який "може багато значити для всіх людей в усьому світі".

За її словами, можуть з'явитися "фантастичні новини для людства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перемовини України та США у Саудівській Аравії проходять добре, - ЗМІ

"Тому ми дуже оптимістично налаштовані, і я знаю, що секретар (Держсекретар  Марко Рубіо, – Ред.) теж, тому що ми знаємо, що стоїть на кону", – додала Брюс.

Нагадаємо, 11 березня 2025 року у Джидді розпочалася зустріч делегацій США та України.

Читайте: США не проти участі Китаю у перемовинах по Україні, але це ніхто не обговорював, - Рубіо

Автор: 

Держдепартамент США (1613) Саудівська Аравія (570) Україна (5862)


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Топ коментарі
+28
Квартал 95+ Квартал 2025= Фантастические новости для человечества!!!)))
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11.03.2025 19:26
+28
Фантастичний
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11.03.2025 19:28
+18
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11.03.2025 19:27
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Квартал 95+ Квартал 2025= Фантастические новости для человечества!!!)))
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11.03.2025 19:26 Відповісти
це сарказм?
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11.03.2025 19:44 Відповісти
ЦЕ СМЕРТЬ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
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11.03.2025 19:46 Відповісти
Там у саудитов за наркотик казнят откуда феерическое долбо..во то появится недавно один старый страпонистый придурок импотент тампокс обещал реалити-шоу в Конгрессе США-- а на деле шизоидный маразм одного придурка все услышали и увидели..
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11.03.2025 19:59 Відповісти
перепрошую, а хто ці люди чи людство?
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11.03.2025 19:26 Відповісти
Саша, ну *****. Звісно ж каци + мага. Кому ще ці , не знаю як і назвати, можуть принести "фантастичні новини".
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11.03.2025 19:52 Відповісти
ну якщо вам більше років чим вам,тоді я для вас саша. мені 51
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11.03.2025 19:55 Відповісти
Більше).
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11.03.2025 19:58 Відповісти
без обід пане свєтослав 17
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11.03.2025 20:02 Відповісти
Вибачай і ти , якщо обідив. А роки три назад під ніком "Саша Паламарчук" не ти був? Толковий дописувач був. Ми тоді багато в чому з ним спільної думки були...
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11.03.2025 20:07 Відповісти
так. був. і будемо надалі,надіюсь. вам всього найкращого пане. тримаємось.
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11.03.2025 20:38 Відповісти
Ми уже все бачили...
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11.03.2025 19:53 Відповісти
Україна ще існує? Бо там такі фантасти, що ну їх у баню.
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11.03.2025 19:27 Відповісти
Ось бачте , а ви казали Єрмак паганий... А виявляється він здатен досягати "фантастичних результатів" зі слів Америки
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11.03.2025 19:27 Відповісти
Схоже, що там зібрались однодумці.

вересень 2019

"Як ви збираєтеся добиться виведення російських військ з Донбасу?".

У відповідь він почув від Єрмака наступне:

"Чи усвідомлюєте ви, що наш президент - один з найкращих лідерів ********* світу?".

"Далі нам порадили просто вірити новій команді", - додав Трегубов.
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11.03.2025 19:40 Відповісти
Не тільки для усього людства, а і для Марса.
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11.03.2025 19:27 Відповісти
Ядерку повернуть нам????
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11.03.2025 19:27 Відповісти
та ніт. війну заморозять. з врахуванням вимог кацапні. тому та речниця і патякає про все людство, тому що ядерну війну чи 3 Світову вдалося відвернути. на якийсь час.. і їм покуй що це зроблено ціною частини України і її людськими життями.
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11.03.2025 19:59 Відповісти
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11.03.2025 19:27 Відповісти
После этого его неудержимо "рвало" на родину.
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11.03.2025 20:11 Відповісти
***** здохнув!! ))
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11.03.2025 19:27 Відповісти
Фантастичний
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11.03.2025 19:28 Відповісти
У Трампа осталось всего около 40 дней до отчета перед американцами и судя по всему его начнут бить и даже может ногами..
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11.03.2025 20:24 Відповісти
Було б непогано шоб Додіка ногами били по голові.
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11.03.2025 20:29 Відповісти
Невже прилетять марсіани й наведуть лад у світі?
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11.03.2025 19:28 Відповісти
Виявиться що всі ми знімалися у їпонутому кіно?
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11.03.2025 19:29 Відповісти
І гинули актори на сцені і після роботи повертались до дому, а Авдіївка ціла і там живуть люди, а то горіла картонна бутафорія. І можна перейминовувати вулиці, бо насправді Герої не загинули. А гроші і допомогу ми скидували в електронну скриньку і можна піти та все повернути...
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11.03.2025 19:54 Відповісти
І де тільки,***** трампон понабирав оцю всю тупорила шелупонь,як і сам? Порожній пафос і пердіж в калюжу-оце Make America Great Again 💪
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11.03.2025 19:30 Відповісти
шо , рептилоїди прилетіли ? )
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11.03.2025 19:30 Відповісти
В кожаних трусіках...
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11.03.2025 19:32 Відповісти
"Вперше в історії"©
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11.03.2025 19:30 Відповісти
Та в нас ВЖЕ БУЛИ "фантастичні новини" у промові Трампа до Конгресу!
У нього завжди "фантастичні новини" про нього "такого гарного".
Хворобливий НАРЦИС!
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11.03.2025 19:30 Відповісти
"фантастичні новини для людства" ... ідіоти
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11.03.2025 19:30 Відповісти
Тобто жертву умовили добровільно застрелитись...
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11.03.2025 19:31 Відповісти
москва капитулирует, трилиарды репараций, Маск совершил каминг-аут, шо марсианин... вот это "фантастические новости".
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11.03.2025 19:31 Відповісти
Не хочеться про це думати, але...навпаки.
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11.03.2025 19:35 Відповісти
Для них фантастичні, що Єрмак вчергове погодився задовільнити всі претензії Кацапії?
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11.03.2025 19:32 Відповісти
Україну фантастично наіпуть? вперше в історії людства?
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11.03.2025 19:32 Відповісти
"фантастичні новини для людства" ?????? Тепер знову стало по справжньому лячно!!!!!
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11.03.2025 19:33 Відповісти
Путєна офіційно признают ***'лом.
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11.03.2025 19:34 Відповісти
Какие же они идиоты, чем они хотят удивить мир, своей дуростью и дебилизмом, так мир уже перестал этому удивляться, чем ещё?
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11.03.2025 19:34 Відповісти
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11.03.2025 19:37 Відповісти
Огонь!
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11.03.2025 23:02 Відповісти
Що, земля почне крутитись в іншу сторону?
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11.03.2025 19:38 Відповісти
А крутить її будуть два ведмеді трумп і пуйло, як в пісні: "трутся об ось медведи, вертится Земля"
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11.03.2025 19:57 Відповісти
"Зємля налєтіт на нєбєсную ось". І тільки гєніальне трампло врятує планету. )))

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11.03.2025 21:02 Відповісти
Трамп кидає Меланію та одружується з пуйлом і обмінюються перснями з рідкозе мельних металів?
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11.03.2025 19:39 Відповісти
Мабудь поставлю на твою версію).
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11.03.2025 19:48 Відповісти
Звісно, бо вона більш реальна ніж будь що інше
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11.03.2025 19:58 Відповісти
Не лякайте -і так хреново-а якщо зелень підписала капітуляцію то краще їм там і оставатись жить
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11.03.2025 19:40 Відповісти
В них вкраденого бабла доюха, можуть і не повернутись.
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11.03.2025 19:46 Відповісти
Послати всіх і гуртом іти в тцк. Хрін їм, а не капітуляцію.
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11.03.2025 19:50 Відповісти
Не оставатись , а залишатись . Це гірко визнавати , але окрім капітуляції нічого не пропонують і тиснуть саме на неї . Іншої перспективи у України немає - немає ні людей ні зброї .
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11.03.2025 19:51 Відповісти
Сюжети фільмів жахів почали збуватись
Фантастично ! Феноменально !
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11.03.2025 19:40 Відповісти
Стара хвойда, якій вже не допомагають ін'єкції, зробила висер.
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11.03.2025 19:43 Відповісти
Всі фантастичні новини трамп з венсом вже сказали... Шок від цього вже пройшов. Світ більше не здивувати ідиотизмом, а чогось здравого від них годі й чекати...
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11.03.2025 19:43 Відповісти
Спочатку Україна віддала ядерну зброю, літаки та ракети і це було фантастично, тепер віддасть територію
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11.03.2025 19:44 Відповісти
Ну фантастів вистачає зараз з обох сторін
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11.03.2025 19:44 Відповісти
Ермака утвердили регентом? Сошлись по середине, по фарватеру Днепра? Приняли стамбульский план капитуляции от кремлевского х-ла?
Ничего хорошего для нашей страны ждать не приходится. Не та ситуация в мире.
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11.03.2025 19:44 Відповісти
Фантастичні новини вже давно з'явились та всім відомі - терористів , загарбників треба заохочувати , світовому порядку і демократії 3.14сда .
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11.03.2025 19:45 Відповісти
Лозунг Трампа-"Не ждите чудес-чудите сами".
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11.03.2025 19:46 Відповісти
реально классный комммент. большинство остальных тут попыток поюморить вызывают рвотный рефлекс, абы гавкнуть...
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11.03.2025 20:13 Відповісти
Значит ничего хорошего не будет
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11.03.2025 19:47 Відповісти
Дай Бог
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11.03.2025 19:48 Відповісти
Невже і там аргентинську муку можна купити?!
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11.03.2025 19:49 Відповісти
Ні, тільки "рязанський цукор"...
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11.03.2025 19:51 Відповісти
Маска ж десь купує, може лаврокінь посилає з диппоштою
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11.03.2025 19:51 Відповісти
Ще один недоумок надпотужний турбофантастичний на голови людства.
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11.03.2025 19:50 Відповісти
Конец войны и это не ирония и не сарказм.
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11.03.2025 19:50 Відповісти
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11.03.2025 19:50 Відповісти
Просто Трамп всё делает для фантазеров.
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11.03.2025 19:51 Відповісти
"Я привіз Вам мир"
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11.03.2025 19:52 Відповісти
спробую вгадати "фантастичні новини" - "смотрите, єти ребята, война бі при мне началась и січас вони всі, помирають корейські ребята, але сдєлка була якщо це б не було так прикро коли вони всі і зараз немає тут і якщо б не Байден, все це дуже немає але дивиться, копалини або ніколи не сталось би якщо нато не було при мені , але немає дуже гарних парнів..... і так далі
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11.03.2025 19:52 Відповісти
Після зустрічі України та США в Джиді можуть з'явитись "фантастичні новини для людства ЛЮДОЛОВСТВА" Джерело: https://censor.net/ua/n3540581

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11.03.2025 19:52 Відповісти
Тобто ще "більш фантастичні" ніж зараз? Крайні місяці людства і так схожі на якийсь сюрреалізм.
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11.03.2025 19:53 Відповісти
вистрілять трампом вмарс?
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11.03.2025 19:55 Відповісти
Якщо ми почуємо ці фантастичні новини то Зеля і Дєрьмак краще хай не повертаються в Україну, а український народ не визнає ті фантастичні договорняки
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11.03.2025 19:59 Відповісти
"можуть з'явитись "фантастичні новини для людства".
Це дійсно новина фантастична,як для людства: єдиний в світі випадок,коли жителі обрали собі в правителі героя телесеріалу.
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11.03.2025 20:00 Відповісти
Догадуємось,які фантастичні новини…мабуть для кацапів і трампістів хіба-що.більшість українців з тривогою чекає цих фантастичних новин.
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11.03.2025 20:02 Відповісти
Що, може вже дядька з "666" на лобі анонсують, чи ще трохи зарано ?
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11.03.2025 20:05 Відповісти
"фантастичні новини для людства"-ЦІЛКОВИТА ДЕОКУПАЦІЯ УКРАЇНИ І ВИПЛАТА РАШИСТОМ РЕПАРАЦІЙ .ТА ПРИЙНЯТТЯ УКРАЇНИ В НАТО"
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11.03.2025 20:06 Відповісти
Їпучій случай, "покращення вже сьогодні"?
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11.03.2025 20:06 Відповісти
Що ***** вже самоліквідувався?
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11.03.2025 20:09 Відповісти
Як же ж Краснов Нобеля хоче… Аж спітнів!
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11.03.2025 20:10 Відповісти
смердить поганими новинами.
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11.03.2025 20:24 Відповісти
фантастична новина може бути тільки одна - болота згорять у ядерному полум'ї, все решта фігня.
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11.03.2025 20:57 Відповісти
Точно передивилась фантастики"Коламбія пікчерз"
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11.03.2025 23:04 Відповісти
 
 