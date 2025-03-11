Після зустрічі України та США в Джидді можуть з’явитись "фантастичні новини для людства", - Держдеп
Після зустрічі команд України та Сполучених Штатів в Джиді можуть з'явитись "фантастичні новини для людства".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.
Вона зазначила, що це дуже хвилюючий день, який "може багато значити для всіх людей в усьому світі".
За її словами, можуть з'явитися "фантастичні новини для людства".
"Тому ми дуже оптимістично налаштовані, і я знаю, що секретар (Держсекретар Марко Рубіо, – Ред.) теж, тому що ми знаємо, що стоїть на кону", – додала Брюс.
Нагадаємо, 11 березня 2025 року у Джидді розпочалася зустріч делегацій США та України.
Топ коментарі
+28 Bander UA
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+28 Старый зольдат
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вересень 2019
"Як ви збираєтеся добиться виведення російських військ з Донбасу?".
У відповідь він почув від Єрмака наступне:
"Чи усвідомлюєте ви, що наш президент - один з найкращих лідерів ********* світу?".
"Далі нам порадили просто вірити новій команді", - додав Трегубов.
У нього завжди "фантастичні новини" про нього "такого гарного".
Хворобливий НАРЦИС!
Фантастично ! Феноменально !
Ничего хорошего для нашей страны ждать не приходится. Не та ситуация в мире.
людстваЛЮДОЛОВСТВА" Джерело: https://censor.net/ua/n3540581
Це дійсно новина фантастична,як для людства: єдиний в світі випадок,коли жителі обрали собі в правителі героя телесеріалу.