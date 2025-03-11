США не проти участі Китаю у перемовинах по Україні, але це ніхто не обговорював, - Рубіо

США не проти, щоб Китай долучився до пошуку шляхів встановлення миру в Україні.

Про це у спілкуванні з пресою повідомив держсекретар США Марко Рубіо, інформує Цензор.НЕТ.

"Це питання не порушувалося ніким. Але ми б хотіли, щоб кожна країна, особливо потужні держави, як Китай, робили все можливе для сприяння миру. Я вважаю, що це в інтересах усіх, щоб ця війна завершилася. Але, очевидно, Китай не брав участі в цих переговорах, і це питання не порушувалося ніким", - відповів Рубіо.

Раніше повідомлялося, що українська делегація прибула в Джидду (Саудівська Аравія) для переговорів зі США.

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Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.