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США не проти участі Китаю у перемовинах по Україні, але це ніхто не обговорював, - Рубіо

Роль Китаю у вирішенні війни в Україні

США не проти, щоб Китай долучився до пошуку шляхів встановлення миру в Україні. 

Про це у спілкуванні з пресою повідомив держсекретар США Марко Рубіо, інформує Цензор.НЕТ.

"Це питання не порушувалося ніким. Але ми б хотіли, щоб кожна країна, особливо потужні держави, як Китай, робили все можливе для сприяння миру. Я вважаю, що це в інтересах усіх, щоб ця війна завершилася. Але, очевидно, Китай не брав участі в цих переговорах, і це питання не порушувалося ніким", - відповів Рубіо.

Раніше повідомлялося, що українська делегація прибула в Джидду (Саудівська Аравія) для переговорів зі США. 

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Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Автор: 

Китай (4503) Рубіо Марко (146)


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Топ коментарі
+6
Порох ніколи б не допустив такого групового згвалтування України, та й війни широкомасштабної не було б. Ніхто б не жер шашлики і не закатував мільярди в асфальт. Але ж так хтілося паржатьпапріколу.
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11.03.2025 11:23
+5
і КНДР ще треба залучити до перемовин, бо вони теж воюють. Тим більше що всі пам'ятають нєв'******* успіх трампа у перемовинах з ними у 19-му році, так що "можна павтаріть".
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11.03.2025 11:22
+5
Васю, розберись про ШО ти пишеш і до кого звертаєшся. Я про 337 з ОПі нічого не чув ! Чув лише звуки Шахедів над головою, які летіли у бік Києва.
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11.03.2025 11:23
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Змістовна зустріч - це фейсом ОБ тейбл знову ? Чи тейблом по фейСАМ всіх зе-сволоти ?
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11.03.2025 11:08 Відповісти
Вночі як ти пишеш зєшволота провела підготовчу роботу 337 дронами по параші,А днем зустрінеться ще з одними придурками говорити про мир.
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11.03.2025 11:19 Відповісти
Васю, розберись про ШО ти пишеш і до кого звертаєшся. Я про 337 з ОПі нічого не чув ! Чув лише звуки Шахедів над головою, які летіли у бік Києва.
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11.03.2025 11:23 Відповісти
Читай сьогоднішній Цензор, або хоча б заголовки.
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11.03.2025 11:32 Відповісти
Ти дивуєш. Я давно не вірю ЗМІ. А тим більш новинам з ОПі через будь-якого ... посередника. 337 дронів з ОПі я не бачив особисто. Бо для цього треба рік нашому умєркі працювати !
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11.03.2025 11:41 Відповісти
"337 дронів з ОПі я не бачив особисто"

а мозок ти свій бачив? отож
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11.03.2025 11:44 Відповісти
Китаи хоч раз в"якнув щоб рашка виишла з Украіни - отакии переговірник шоб хором давити Украіну
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11.03.2025 11:11 Відповісти
Україна це основний козир цивілізованого світу (важіль тиску на расєю), Китай це зрозумів, на жаль наші партнери цією зброєю стріляють собі в ногу.
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11.03.2025 11:15 Відповісти
Я одного не розумію, яким боком сцішиа до цих переговорів? Тампон повністю відмежувався від допомоги Україні, тоді якого хера америкоси танцюють навколо цих переговорів які скоріше здаються на примус до капітуляції. Зеленському потрібно б краще з'їздити в Китай и йому запропонувати наші ресурси і уран в обмін на гарантії безпеки. Китай до речі пока ще нікого з своїх партнерів не кинув на відміну від сцишиа
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11.03.2025 11:15 Відповісти
А китай яким боком? Він допомагає рашці навіть не менше, ніж кндр, тільки тихо по закрученим схемам. Якщо і віддавати копалини комусь, то вже краще Європі чи Британії
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11.03.2025 11:26 Відповісти
А з якого хера Китай повинен допомагати Україні? Рисурси Україна віддає сша а Китаю за просто так впрягатись за Україну? Чи ви забули як українська влада забрала у Китайців Мотор Січ і віддала його америкосам які в знак подяки зараз нас кинули
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11.03.2025 11:30 Відповісти
Але міг би і рашці не допомагати. Що ви мені доказуєте? Краще згадайте, що китай це комуняки, одна вічна партія. Вам дуже вже хочеться в кабалу до комуняк? Так рашка поряд і партія ригів з зеленими тут на місці свої рідні комуносовки. Ось підписуєм капітуляцію і ви в рідній комуностихії, для чого ці китайські виверти?
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11.03.2025 11:44 Відповісти
Ну от якраз зараз ваш любимий Тампон і здає всю Україну комунякам.
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11.03.2025 11:47 Відповісти
А я десь хоч словом підтримала тампона? Рашка, китай, кндр, тампон - одного поля ягоди. Хіба не видно які країни нам найбільше зараз намагаються допомогти і словом і ділом? От сказав китай якесь слово на америку і вже полізли його вихвалять, що за метання між сортами гівна?
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11.03.2025 11:53 Відповісти
Ну от і будуть вам комуняки, щи китайські, що російські. Я за те, щоб геть ні про що зараз не домовлятися з америкою, а з європейськими союзниками, з Британією та іншими притомними країнами. Але ж зелень мене не слухає, бо треба оманські чи то стамбульські домовленості виконувати.
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11.03.2025 11:59 Відповісти
трампА обіцяв виборцям? Обіцяв. І нічого не забув, як наш склеротік ! А про Китай забудьте. Схід - справа дуже тонка. Їх ошукати ... дуже невигідно (НАКЛАДНО) виявиться.
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11.03.2025 11:27 Відповісти
і КНДР ще треба залучити до перемовин, бо вони теж воюють. Тим більше що всі пам'ятають нєв'******* успіх трампа у перемовинах з ними у 19-му році, так що "можна павтаріть".
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11.03.2025 11:22 Відповісти
Так, друзів не треба трампУ забувати. І сіна їм відгрузити по повній.
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11.03.2025 11:28 Відповісти
Порох ніколи б не допустив такого групового згвалтування України, та й війни широкомасштабної не було б. Ніхто б не жер шашлики і не закатував мільярди в асфальт. Але ж так хтілося паржатьпапріколу.
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11.03.2025 11:23 Відповісти
Коротко. Наші б обрали і "простоМарію" президентом аби вона приїхала з Мексики. Наші обирають очами й вухами, а не головою та .... СЕРЦЕМ.
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11.03.2025 11:30 Відповісти
Зараз Китай виглядає притомнішим за США. Хто б міг подумати про таке ще кілька місяців тому...
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11.03.2025 11:23 Відповісти
Ага, бо треба більше мовчати ніж .... обіцяти. І Схід це вміє робити.
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11.03.2025 11:31 Відповісти
Ага, ''будапешт'' теж підписували ''потужні країни''...
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11.03.2025 11:25 Відповісти
Единственна страна способная принудить Кацапссию к миру, это Китай !
За долю в 50% в Украинской экономике, Китай прекратит войну и оккупация, прежде чем Трампон успеет покрасить чубчик!
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11.03.2025 11:26 Відповісти
Де ми це чули ? Тільки зєлєнський припинить війну на Донбасі ! Тільки Безпекові угоди забезпечать сталий мир для України ! Тільки трампА прийде й порядок наведе ! І ось черговий .... кандидат на ВсЬо парєшать ! ???
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11.03.2025 11:34 Відповісти
сша рідкоземельні метали, уран, нафту, газ, порти.
Кацапам 4 обл.+крим
Китаю зерно
Ось він - справедливий мир.
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11.03.2025 11:29 Відповісти
Деякі країни-лідери з виробництва зерна в світі в сезоні 2023-2024 років: 1

1. Китай. Лідер з часткою 20,6% і обсягом виробництва 578 млн тонн зерна.
2. США. Друге місце з часткою 16,4% і обсягом 459 млн тонн виробленого зерна.
3. Індій. На третьому місці з часткою 10,7% або 301 млн тонн.
4. ЄС + 9,7% або 271 тонна.
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11.03.2025 12:15 Відповісти
але все уходить на внутришні потреби, +ще імпортують.
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11.03.2025 12:30 Відповісти
до тогож китаю треба кормити своїх сателітів-голодранців по всьому світі, щоб з голоду не померли
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11.03.2025 12:34 Відповісти
Де Китай купує Злаки?
Основні імпортери вантажної групи 10 "Злаки" в Китаї в 2023 році були

Бразилія з часткою 19,7% ($4,04 млрд)
США з часткою 18,4% ($3,79 млрд)
Австралія з часткою 18,2% ($3,74 млрд)
Україна з долею 9,23% ($1,89 млрд)
Канада з часткою 9,08% ($1,86 млрд)
Франція з часткою 7,51% ($1,54 млрд)
Аргентина з часткою 5,11% ($1,05 млрд)
В'єтнам з часткою 2,64% (542 млн доларів США)
М'янма з часткою 1,72% (354 млн доларів США)
Казахстан з часткою 1,66% ($342 млн)
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11.03.2025 12:36 Відповісти
Щось тут дуже вже потужна хвиля за китай. Китай не краще рашки, просто він хитрий і підступний, влізе без мила і будете все життя з наступними поколіннями пахать на нього по 16 годин в день без вихідних.
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11.03.2025 11:32 Відповісти
Виборці зеСволоти шарахаються від однієї ідеї до іншої, як наш Лідор ! Хтось наведе порядок у їх мізках ! ? Бо самі голову втратили передивляючись серіали подвигів зєлєнського !
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11.03.2025 11:36 Відповісти
Не дуже бийте себе пʼяткою в груди за китай, варто згадати, що таке комуняки, включіть щось трохи в голові.
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11.03.2025 11:34 Відповісти
Розумні слова.
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11.03.2025 11:38 Відповісти
А хто обговорював, щоб трамп вів перемовини?
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11.03.2025 12:24 Відповісти
Знову Україна на перемовинах одна проти всіх, США за Кремль, тоді з нами повинна Калас сидіти, чи Данія чи Швеція .
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11.03.2025 12:28 Відповісти
 
 