США не проти участі Китаю у перемовинах по Україні, але це ніхто не обговорював, - Рубіо
США не проти, щоб Китай долучився до пошуку шляхів встановлення миру в Україні.
Про це у спілкуванні з пресою повідомив держсекретар США Марко Рубіо, інформує Цензор.НЕТ.
"Це питання не порушувалося ніким. Але ми б хотіли, щоб кожна країна, особливо потужні держави, як Китай, робили все можливе для сприяння миру. Я вважаю, що це в інтересах усіх, щоб ця війна завершилася. Але, очевидно, Китай не брав участі в цих переговорах, і це питання не порушувалося ніким", - відповів Рубіо.
Раніше повідомлялося, що українська делегація прибула в Джидду (Саудівська Аравія) для переговорів зі США.
Перемовини України та США в Саудівській Аравії
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".
За даними Fox News, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.
У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.
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а мозок ти свій бачив? отож
За долю в 50% в Украинской экономике, Китай прекратит войну и оккупация, прежде чем Трампон успеет покрасить чубчик!
Кацапам 4 обл.+крим
Китаю зерно
Ось він - справедливий мир.
1. Китай. Лідер з часткою 20,6% і обсягом виробництва 578 млн тонн зерна.
2. США. Друге місце з часткою 16,4% і обсягом 459 млн тонн виробленого зерна.
3. Індій. На третьому місці з часткою 10,7% або 301 млн тонн.
4. ЄС + 9,7% або 271 тонна.
Основні імпортери вантажної групи 10 "Злаки" в Китаї в 2023 році були
Бразилія з часткою 19,7% ($4,04 млрд)
США з часткою 18,4% ($3,79 млрд)
Австралія з часткою 18,2% ($3,74 млрд)
Україна з долею 9,23% ($1,89 млрд)
Канада з часткою 9,08% ($1,86 млрд)
Франція з часткою 7,51% ($1,54 млрд)
Аргентина з часткою 5,11% ($1,05 млрд)
В'єтнам з часткою 2,64% (542 млн доларів США)
М'янма з часткою 1,72% (354 млн доларів США)
Казахстан з часткою 1,66% ($342 млн)