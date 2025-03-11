Трамп і Сі Цзіньпін планують саміт у червні 2025 року, - WSJ
США та Китай почали обговорення саміту, що відбудеться у Штатах в червні між Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном.
Про це пише видання The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.
Обговорення наразі перебувають на ранніх стадіях та відбуваються на тлі посилення Трампом торговельних заходів проти Китаю.
За даними видання, лідери США та Китаю висловлювали зацікавленість у саміті через своїх представників відтоді, як Трамп переміг на президентських виборах.
Наразі нічого не підтверджено.
Джерела зазначають, що Китай виявив більшу зацікавленість у тому, щоб Трамп приїхав на саміт до Пекіну, оскільки побоюють, що у США зустріч між двома лідерами може перерости у суперечку, схожу на ту, яка відбулася із президентом Володимиром Зеленським.
Раніше видання South China Morning Post повідомляло, що Дональд Трамп може відвідати у квітні із візитом Китай та зустрітися і Сі Цзіньпіном.
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