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Новини Трамп зустрінеться із Сі Цзіньпіном
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Трамп і Сі Цзіньпін планують саміт у червні 2025 року, - WSJ

Саміт Трампа та Сі Цзіньпіна. Що відомо про плани

США та Китай почали обговорення саміту, що відбудеться у Штатах в червні між Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном.

Про це пише видання The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Обговорення наразі перебувають на ранніх стадіях та відбуваються на тлі посилення Трампом торговельних заходів проти Китаю.

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За даними видання, лідери США та Китаю висловлювали зацікавленість у саміті через своїх представників відтоді, як Трамп переміг на президентських виборах.

Наразі нічого не підтверджено.

Джерела зазначають, що Китай виявив більшу зацікавленість у тому, щоб Трамп приїхав на саміт до Пекіну, оскільки побоюють, що у США зустріч між двома лідерами може перерости у суперечку, схожу на ту, яка відбулася із президентом Володимиром Зеленським.

Раніше видання South China Morning Post повідомляло, що Дональд Трамп може відвідати у квітні із візитом Китай та зустрітися і Сі Цзіньпіном.

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Автор: 

Китай (4503) США (22497) Сі Цзіньпін (312) Трамп Дональд (5471)


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Будуть кроіти світ під себе?
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11.03.2025 09:20 Відповісти
А "Ына" вже запросили?
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11.03.2025 09:22 Відповісти
А як же шашлики на девята мая на червона площадь?
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11.03.2025 09:24 Відповісти
торгуватимуться за суму, якої вистачить, аби продати Тайвань?...
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11.03.2025 09:27 Відповісти
Просто поміняти Тайвань на Гренландію
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11.03.2025 09:31 Відповісти
Тобто анансовано місяць у якому геніального но тупого іимаразматичного старпера -переговірника дедусь Сі пошле на х...утір і буде над ним стебатися. Конкретну дату цього приниження колишній наддержави та колишнього оплоту демократії сша анонсують згодом.
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11.03.2025 09:46 Відповісти
Надо Тампона одеть по случаю!
Одолжить у Миланьи китайскую соломенную шляпу и 3 волоска из манды для китайской бороды !
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11.03.2025 10:18 Відповісти
 
 