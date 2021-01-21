Степанов збрехав: китайці не вимагали продавати вакцину через "Лекхім", - ЗМІ. ВIДЕО
Журналісти сайту Chas News стверджують, що змогли додзвонитися в офіс компанії Sinovac, і там відповіли, що обговорюють продаж вакцини тільки з держструктурами, а працювати з "Лекхімом" їм сказала влада України.
Про це йдеться у розслідуванні, опублікованому на сайті Chas News, повідомляє Цензор.НЕТ.
Журналісти стверджують, що подзвонили за номером, вказаним на сайті китайському компанії Sinovac, і представилися представниками приватної української компанії, яка нібито хоче купити партію вакцини. Їм відповіли, що продають вакцину тільки держструктурам. А на уточнююче запитання, як же вони тоді продають вакцину "Лекхіму", співрозмовниця з Пекіна сказала, що працювати з "Лекхімом" їм вказала українська влада.
Топ коментарі
+74 KAISERWALD
показати весь коментар21.01.2021 19:51
+61 Alex Newman
показати весь коментар21.01.2021 19:50
+61 olele
показати весь коментар21.01.2021 19:51
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Группа Устенко (тот который советник) разрабатывает для Зеленского концепцию и мероприятия по отставке правительства Шмыгаля, утверждение нового состава КМ во главе с Витренко и роспуска Верховной Рады летом-осенью 2021).
http://argumentua.com/stati/pochemu-ministr-stepanov-prestupnik-u-vlasti-v-strane-podletsy-i-degeneraty Екатерина Ножевникова .
Зеоманский , отвечать будешь ты за этот беспредел в стране !!
При этом мутация 501Y.V2, обнаруженная в ЮАР в декабре, на 50% более заразная, чем предыдущие, к настоящему времени она распространилась по меньшей мере в 20 странах.
Уже другой штам в двери ломится, а у нас от первого ничего нет!
Кроме того, вакцинация, это еще и государственная безопасность, а потому и Баканов ОБЯЗАН возбудить дело против Шмыгаля.
Китай до сих пор, наверно, считает реальными властями Украины - ПР и её наследников - маскировочные партии БПППЕСов
СтЄпашку у відставку!
Ну і чого ви розкричались...все не так просто щоб тільки дзвінком можно було завершити розслідування ...Ви що думали що Китаці скажуть "ми хотіли трохи баблаз лекхимом відмить" ...Народ що ви вірите всьому підряд...а особливо тому що вам в вуха льють кожен день...
Не вже ви думаєте що Степанов ризикнув би брехати напряму...і не думав що його викриють...та це ж недолуго... Ви навіть точку початку не знаєте і як все було далі...Я ні кого не захищаю але треба якось виводи робити глубого вивчення інформаціїї а не поверхневого.. А то в нас хтось гавкне тримайте крадій...і всі без роздумів кричать крадій крадій.. а крадій то сам і кричав тримайте крадія частенько так.
И флаг смени на твой родной - х.йловский!
Но я уверен, что Степанов сам лично навряд ли пошел бы на эту авантюру.
Не хватило бы ума и смелости. Степанов всего лишь исполнитель чьего-то решения работать через "Лекхим". А кто над Степановым? Можно посчитать по трем пальцам.