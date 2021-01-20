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Новини Коронавірус і карантин
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Степанов пояснив, чому вакцину "Sinovac" закуповують через "Лекхім"

Степанов пояснив, чому вакцину

Компанія "Сіновак" наполягала на укладенні договору про закупівлю COVID-вакцини Україною через компанію "Лекхім".

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За пропозицією, за наполяганням компанії "Сіновак" до процесу переговорів була залучена компанія, з якою вони співпрацювали раніше і співпрацюють зараз – компанія "Лекхім". Після того, як підійшло питання відповідного укладання  договорів, ми ще раз звернулися щодо нашого бажання укладання відповідного договору безпосередньо з компанією "Сіновак". Ми отримали відповідь, що вони хотіли б мати цей договір через компанію "Лекхім", яка вже безпосередньо займатиметься постачаннями цих вакцин", - розповів Степанов.

У той же час глава МОЗ розповів, що міністерство зверталося щодо закупівлі вакцини проти COVID-19 до двох китайських компаній - "Сіновак" і "Сінофарм".

Також читайте: Держава зацікавлена ​​безоплатно вакцинувати українців від COVID-19, - Ляшко

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5390) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Лекхім (18)


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Топ коментарі
+51
Потому что у них откат больше?
Степанов объяснил, почему вакцину "Sinovac" закупают через "Лекхим" - Цензор.НЕТ 3180
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20.01.2021 11:01
+33
Степанов объяснил, почему вакцину "Sinovac" закупают через "Лекхим" - Цензор.НЕТ 5409
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20.01.2021 11:03
+28
Степанов, блин, как это тухло . Надеюсь за геноцид граждан Украины и мародёрство будете отвечать всей кодлой.
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20.01.2021 11:05
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Какой бред в словах большего бреда не слышал эти люди просто потеряли чувство реальности и страха
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20.01.2021 15:36 Відповісти
09.01.21 11:48 Степанов о закупке вакцины Sinovac через "связанную с Богатыревой" фирмой: Это требование производителя - дежавю?
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20.01.2021 15:50 Відповісти
Абсолютное вранье! Кто платит тот и посредника выбирает!
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20.01.2021 17:01 Відповісти
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