Степанов пояснив, чому вакцину "Sinovac" закуповують через "Лекхім"

Компанія "Сіновак" наполягала на укладенні договору про закупівлю COVID-вакцини Україною через компанію "Лекхім".

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За пропозицією, за наполяганням компанії "Сіновак" до процесу переговорів була залучена компанія, з якою вони співпрацювали раніше і співпрацюють зараз – компанія "Лекхім". Після того, як підійшло питання відповідного укладання договорів, ми ще раз звернулися щодо нашого бажання укладання відповідного договору безпосередньо з компанією "Сіновак". Ми отримали відповідь, що вони хотіли б мати цей договір через компанію "Лекхім", яка вже безпосередньо займатиметься постачаннями цих вакцин", - розповів Степанов.

У той же час глава МОЗ розповів, що міністерство зверталося щодо закупівлі вакцини проти COVID-19 до двох китайських компаній - "Сіновак" і "Сінофарм".

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