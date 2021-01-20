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Новини Коронавірус і карантин
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Держава зацікавлена ​​безоплатно вакцинувати українців від COVID-19, - Ляшко

Держава зацікавлена ​​безоплатно вакцинувати українців від COVID-19, - Ляшко

Українці не мають вакцинуватися проти коронавірусу в приватних структурах за власні гроші, оскільки Міністерство охорони здоров'я зацікавлене в безоплатній вакцинації всіх верств населення.

Про це телеканалу "Україна24" розповів головний державний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

За словами головного санітарного лікаря, уряд робить усе можливе, щоб вакцинувати населення України від 18 років безоплатно двома дозами вакцини.

"Сьогодні держава зацікавлена зробити щеплення безоплатно для всіх верств населення. Тому на перших етапах не потрібно розглядати можливість щеплення за власні кошти у приватних структурах, оскільки ми зацікавлені і маємо ресурс викуповувати всю вакцину, яка буде потрапляти або матиме можливість потрапити на ринок України. Коли ми говоримо про потенційну можливість вакцинації за власний кошт, це ми говоримо як мінімум про друге півріччя 2021 року, але і то не факт", - зазначив заступник глави МОЗ.

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Ляшко також повідомив, що всіх щеплених будуть заносити в електронну систему охорони здоров'я. Коли на міжнародному рівні запровадять обов'язкові паспорти вакцинації, українські лікарі зможуть оперативно видати довідку про щеплення.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1511) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+6
Бесплатно - чем?
Кстати, если из бюджета - это совсем не бесплатно на самом деле.
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20.01.2021 02:40
+6
Вакцинировать Ляшка и Степанова ежедневно, пока не докажут что не могут сдохнуть.
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20.01.2021 03:40
+5
Пане Ляшко, ви ще придумайте "монетізацію" щеплень, як порошенківські розумники зробили таку собі монетизацію субсидій. Буде сподручніше красти гроші з ковідного фонду
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20.01.2021 02:02
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Все попытки создать вакцины против коронавирусов ранее оканчивались неудачей, поскольку после повторного заражения привитые животные неизменно болели тяжелее, чем непривитые, и погибали. По этой причине этап исследований на людях даже и не начинался. За крайне тяжелое протекание болезни у привитых ответственнен эффект ADE (более быстрое размножение вируса в присутствии специф. антител). При создании новой вакцины от ковида этап испытаний на животных был пропущен... читай-те думай-те решай-те (с)
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20.01.2021 01:49 Відповісти
"эффект ADE" - и при наличии этой проблемы получите бесплатненько??
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20.01.2021 06:02 Відповісти
А дайте пруфы на ваши источники. А то как то обс попахивает..
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20.01.2021 07:53 Відповісти
За 30 просмотров и ни одного комента...
Ляшко может и не Гад совсем, но я сомневаюсь что на таком движе слуги не погреються. Так или иначе.
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20.01.2021 01:49 Відповісти
Пришел спец - вирусолог
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20.01.2021 01:51 Відповісти
Ляшко , ви корупціонери, зобов'язані вакцинувати безкоштовно, а то народ вас стерилізує безкоштовно.
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20.01.2021 09:28 Відповісти
Ляшко , ви корупціонерів, зобов'язані вакцинувати безкоштовно, а народ вас стерилізує теж безкоштовно.
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25.01.2021 23:53 Відповісти
https://sportarena.com/football/nations-league/pavelko-ob-apellyatsii-v-cas-po-matchu-s/ Павелко намекнул на успешную апелляцию по скандальному матчу с Швейцарией .
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20.01.2021 01:54 Відповісти
Пане Ляшко, ви ще придумайте "монетізацію" щеплень, як порошенківські розумники зробили таку собі монетизацію субсидій. Буде сподручніше красти гроші з ковідного фонду
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20.01.2021 02:02 Відповісти
А чим тобі не сподобалась монетизація субсидій, зебіле? Гроші отримували свбсідіанти, тобто населення, а не невідомо хто. Мої батьки-пенсіонери не лише мали можливість оплатити компослуги, а й при економії залишити собі кошти, які не використали. Правда, газовим компаніям з цього нічого не діставалося. Тому не звізди.
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20.01.2021 05:56 Відповісти
О. Снова Порошенко виноват, да ) 😁😁😁. Ск. Платят за килознак, ватан?
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20.01.2021 07:00 Відповісти
Чим? Китайською бадягою з ефективністю 50%? Чи кацапською бояркою?
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20.01.2021 02:13 Відповісти
Бесплатно - чем?
Кстати, если из бюджета - это совсем не бесплатно на самом деле.
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20.01.2021 02:40 Відповісти
Он же сказал, Будем выкупать у частников, по коммерческой распила цене 500/500% к цене. И все довольны.
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20.01.2021 03:29 Відповісти
Долго думал каким боком или каким органом существующее правительство (они себя "государством" называют по примеру Людовика 15-го) "заинтересовано" нас все привить бесплатно и ответа НЕ НАШЕЛ. Скорее всего, это привычный пустой брех "на луну". Типа весна близко и гормоны начали играть...
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20.01.2021 03:32 Відповісти
Вакцинировать Ляшка и Степанова ежедневно, пока не докажут что не могут сдохнуть.
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20.01.2021 03:40 Відповісти
Рашистской вакциной?
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20.01.2021 06:33 Відповісти
Так вот почему Янелох клянчит бесплатно вакцину в Европе, то у Макрона, то у Меркель...
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20.01.2021 07:04 Відповісти
ну так для свого кодла старається у гейропі... а решті можна й сіфілофак у чайників для гешефту закупити а потім ідіотам продати
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20.01.2021 09:32 Відповісти
Государство Украина (в широком понимании слова) конечно заинтересовано. А, вы со своими серыми схемами, тупостью и аморальностью - нет.
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20.01.2021 07:57 Відповісти
Я и платную делать не вижу смысла , лучше переболеть , а бесплатную китайскую или кацапскую бормотуху пусть зелебобикам колят они сами искренне этого хотели , ну а то что половина из них может сдохнуть , то это последствия их выбора они сами этого хотели.
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20.01.2021 08:30 Відповісти
Супутником Весь блок ЗАЖОПу і його прихильників по десять раз
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20.01.2021 09:12 Відповісти
При чем делать это принудительно и перед камерой. За любовь к Мордору пусть своим здоровьем и рассчитываются. А если посдыхают , то это только плюс , как говорят у них в Мордоре : Сдох Рябинович или Медвед , да и хер с ним.
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20.01.2021 12:43 Відповісти
Идите в баню со своими вакцинами. Это каким нужно быть необузданным, чтобы ширнуться в ожидании положительных результатов..
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20.01.2021 08:37 Відповісти
Брешуть, брешуть і ще раз брешуть. Зелень краде вже і буде красти бюджетні кошти виділені для вакцинації, лікування українців.
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20.01.2021 09:10 Відповісти
чем , цианистим калием ?
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20.01.2021 09:27 Відповісти
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20.01.2021 10:06 Відповісти
 
 