Держава зацікавлена ​​безоплатно вакцинувати українців від COVID-19, - Ляшко

Українці не мають вакцинуватися проти коронавірусу в приватних структурах за власні гроші, оскільки Міністерство охорони здоров'я зацікавлене в безоплатній вакцинації всіх верств населення.

Про це телеканалу "Україна24" розповів головний державний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

За словами головного санітарного лікаря, уряд робить усе можливе, щоб вакцинувати населення України від 18 років безоплатно двома дозами вакцини.

"Сьогодні держава зацікавлена зробити щеплення безоплатно для всіх верств населення. Тому на перших етапах не потрібно розглядати можливість щеплення за власні кошти у приватних структурах, оскільки ми зацікавлені і маємо ресурс викуповувати всю вакцину, яка буде потрапляти або матиме можливість потрапити на ринок України. Коли ми говоримо про потенційну можливість вакцинації за власний кошт, це ми говоримо як мінімум про друге півріччя 2021 року, але і то не факт", - зазначив заступник глави МОЗ.

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Ляшко також повідомив, що всіх щеплених будуть заносити в електронну систему охорони здоров'я. Коли на міжнародному рівні запровадять обов'язкові паспорти вакцинації, українські лікарі зможуть оперативно видати довідку про щеплення.